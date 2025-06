“¿Te pusiste nerviosa?”: Auckland City revela la curiosa táctica que utilizarán para frenar a Carlos Palacios en Boca.

Boca Juniors buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes enfrentando al Auckland City. Carlos Palacios asoma, nuevamente, como titular en el equipo de Miguel Ángel Russo. Y en la escuadra oceánica le prestan especial atención. Aunque no por un aspecto futbolístico.

En la antesala del encuentro, el colombiano Jerson Lagos reveló un diálogo que sostuvo con un amigo, en relación a su encuentro con el formado en Unión Española.

“Espero un ambiente así, como en Latinoamérica. Y a los jugadores de Boca, va a ser muy loco jugar contra ellos. No sé qué decirles, aunque uno de mis mejores amigos me dijo que a uno de ellos le tengo que decir ‘¿Te pusiste nerviosa?’”, dijo el ariete, en entrevista con el medio Olé, en referencia a la frase del chileno viralizada en 2024.

Palacios ha sido titular en el Mundial de Clubes.

El extremo cafetero, como la mayoría de sus compañeros, compatibiliza su vida como deportista con otras actividades. Hace un año era mecánico de camiones, pero lo dejó para dedicarse a estudiar barbería.

“Arranco a las nueve y termino a las cuatro de la tarde. Como vivo un poquito lejos de donde entrenamos, por ahí me demoro casi dos horas. Voy directo al entrenamiento (…) Es muy loco pensar donde uno estaba y dónde está ahora. Venir como refugiado a Nueva Zelanda y ahora ir al Mundial de Clubes es algo muy especial”, señaló.

En Boca se preparan

El cuadro transandino llega con presión al último partido del grupo. Deben golear al Auckland y esperar que Benfica no sume ante el Bayern Múnich. “Los últimos 15 días hay muchas cosas con las que estoy contento, pero también hay que mejorar. Y buscar a todos los que están bien y convencidos de esta idea, de esta forma, es la base de todo. Cuando más convencidos estemos, más simple todo”, dijo Russo.

El técnico descartó que sus rivales en el partido paralelo acuerden un empate. “No digo nada, hay que jugar, competir. Nosotros buscaremos lo nuestro y veremos los demás. Ese tipo de cosas las dejo de lado. Hay que ir por lo nuestro, y nada más”, declaró.

Finalmente, habló sobre el nivel exhibido por los representantes de la Conmebol en la cita planetaria. “Son competitivos los equipos sudamericanos. No me extraña. Esto es muy parejo. No hay diferencias. Competitivamente este es un torneo hermoso, todo el mundo compite, todo el mundo busca algo. De pronto el PSG gana y después no puede con un equipo brasileño. Está dentro de las formas del fútbol. Argentina y Brasil están preparados para eso, para competir a niveles internacionales”, cerró.