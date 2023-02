Técnico del número dos de Kazajistán en Copa Davis: “A Skatov le falta un poquito de nivel en relación al equipo chileno, pero confío en que puede sacar algún punto”

José Altur es un técnico de una gran trayectoria en el circuito. Su academia ubicada en Valencia, la Lozano Altur Tennis Academy, ha sido responsable de las carreras de grandes jugadores como David Ferrer, Marat Safin e Igor Andreev. Este último, de hecho, fue la gran figura del equipo ruso que le ganó 3-2 a Chile en el mismo escenario que este fin de semana albergará la serie ante Kazajistán. Y, justamente, el coach se encuentra de regreso en La Serena, al mando de Timofey Skatov (129º), el número dos del equipo euroasiático.

“Estuve hace 16 años con el equipo ruso. Estuve con Igor Andreev y justo ayer me mandaba el video del partido”, cuenta, tras terminar la práctica matutina de este viernes. Hoy su pupilo, el más arcillero del grupo y con una ascendente carrera, se motiva para repetir la gesta del moscovita. Eso sí, Altur pone paños fríos. “Es un poco diferente, Igor cuando jugó con Massú y González ya era 40 del mundo o algo así y me parece que había ganado torneos, y Timofey es un chico que viene subiendo, pero está en un nivel diferente todavía”, asume.

Igualmente, establece una comparación entre el ruso y el exnúmero uno del mundo junior. “Andreev tenía mucha más fuerza que Timofey, pero sí la manera de trabajar, de obedecer, de atender y de querer aprender son muy parecidas. Sí es verdad que Andreev era más grande, más fuerte, tenía más aceleración y con Skatov tenemos un poquito más calidad, pero menos fuerza”, sostiene.

El favoritismo

En ese sentido, prefiere la cautela en torno a su dirigido. “Puede ser que el equipo chileno no es el mismo de hace 16 años, pero Garin estuvo más arriba del 30. Igualmente veo que hay un escaloncito entre Skatov y el equipo chileno, pero eso no quiere decir que lo demos por perdido”, afirma. Y añade: “Si te digo la verdad, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Nosotros tenemos a un jugador como Bublik, que es impredecible: puede jugar muy bien como puede cometer muchos errores. Y Timofey, lo mismo; le falta un poquito de nivel comparado con el equipo chileno, pero tengo la confianza de que lo puede hacer bien y sacar algún punto. Lo veo parejo”.

“Llevo mucho tiempo sin ver a Garin, tuvo un año pasado irregular y jugamos circuitos diferentes. Al que sí vimos jugar muy bien a Jarry, que nos ganó este año en Australia. Aparte de sacar muy bien, de fondo jugó impecable y restó impecable. A Tabilo no lo conocíamos mucho, es un chico que juega muy bien, pero tiene momentos en que comete demasiados errores. Le falta madurar, yo creo, pero juega increíble”, prosigue en su análisis.

Skatov viene de eliminar a Alejandro Tabilo en los cuartos de final del Challenger de Concepción hace una semana, lo que significó un buen examen de cara a la serie. “La verdad es que no sé si es una ventaja, pero ese poquito de experiencia seguro que le va a servir para algo. De todos modos, lo que fue Concepción no creo que sea comparable a La Serena, en cuanto al ambiente, al público y a la Davis”, asegura.

A pesar de esa victoria, el hispano no quedó tan conforme con lo que vio, sobre en términos del manejo de la presión. “Le falta un poquito. En Concepción en los tres sets iba por delante con break arriba. En el tercero iba 5-2 y terminó 5-5. Podría haber ganado 6-3 y 6-3 y fue 7-5 el tercero. Realmente no tengo claro si lo de la presión lo maneja tan bien. Es un aspecto a mejorar el tema de ir por delante y cerrar los partidos. A ver si me gana algún día un partido en menos de tres horas”, expresa, entre risas.

Otro aspecto que le preocupa al técnico es el estado de la pista del Campus Trentino. “La cancha está blandísima, salta mal una de cada tres bolas. Con el servicio saltan todas mal. Queda un día y espero que la mejoren”, lamenta.

Su experiencia con Ferrer

Sin duda que una de las experiencias que más marcó a José Altur fue la de trabajar con David Ferrer. “Ferrer entrenó 13 años en mi academia, vino a los 17, y tuve la oportunidad de llevarlo el último año, cuando terminó con su entrenador. Son jugadores que no dan una bola por perdida, que tácticamente juegan muy ordenados. Y eso es lo que intentamos enseñar en la academia en Valencia”, destaca.

Sobre su proyección con Skatov, el entrenador cree que aún queda mucho por crecer, pero sin presiones. “Nosotros no miramos la clasificación, lo que queremos es mejorar aspectos como restos, ataques, servicios y cosas controlables. Ojalá siga subiendo, pero ni sé el ranking que tiene”, sostiene.

Tras la Copa Davis, él y su pupilo se quedarán en Sudamérica: “Vamos a hacer la gira de polvo de ladrillo. Haremos Buenos Aires, Río y volveremos a Santiago, que será el último torneo”.