Técnicos de Ecuador y Senegal encienden la previa del trascendental duelo del grupo A

La Copa del Mundo entra en etapa de definiciones a partir de este martes, cuando comienza la tercera fecha del certamen con uno de los partidos más atractivos de la jornada, como será el que protagonicen Ecuador y Senegal.

Ambas selecciones llegan dependiendo de sí mismas para lograr su paso a octavos de final. Claro que para el combinado sudamericano las cosas parecen más fáciles, pues con una igualdad sacan pasajes a la ronda de los 16 mejores.

Sin embargo, su director técnico, Gustavo Alfaro, no quiere especulaciones. “Si salimos a empatar perdemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar, porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida”, advirtió en la conferencia de prensa.

Luego, agregó: “No podemos cambiar nuestra idiosincrasia. Ecuador tiene una manera de jugar, en nuestra mente está ir a ganar. Respetamos al rival, que es un buen equipo, que tiene un buen técnico, que tiene una idea muy clara y se reinventó bien tras la baja de Sadio Mané, pero no saldremos a empatar”.

El técnico argentino valoró la campaña de su equipo, pero fue enfático en señalar que Ecuador aún no ha logrado nada. “Tuvimos dos buenas actuaciones, pero contra Senegal eso no nos alcanza. Todo lo que se hizo hasta ahora no sirve, Es diferente que el primer partido, que era el de las emociones, y que el segundo, que era el de las confirmaciones”, sostuvo.

Necesita los tres puntos

Por su parte, el seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, respondió de la siguiente manera: “Tenemos un rival muy difícil, pero a nosotros no nos vale más que la victoria, así que no podemos especular, hay que ganar a toda costa para seguir la aventura”.

El estratega africano recalcó que su objetivo es la clasificación. “Vengo de un país que no acepta la derrota, nos gusta ganar. No clasificarse sería difícil de digerir”, lanzó. De todas formas, matizó sus palabras. “El fútbol no es la guerra, nadie va a morir en el campo, pero es un partido muy importante para esta generación que desde 2020 hace cosas extraordinarias y que queremos continuar”, agregó.

Por último, Cissé concluyó: “Hay que luchar hasta el último minuto, podemos marcar en todo momento. No debemos dejar que lo que está en juego nos bloquee”. Senegal tiene tres puntos, Ecuador y Holanda poseen cuatro unidades y estos últimos enfrentarán a Qatar a la misma hora.