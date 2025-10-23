SUSCRÍBETE
El Deportivo

Tenista argentino ex top 100 es suspendido por dopaje: “Es uno de los peores momentos de mi carrera”

Facundo Bagnis sufre esta medida de manera provisoria por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Dio positivo durante su participación en el US Open.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Javier Salvo/ Photosport JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Facundo Bagnis vive horas complejas. Este jueves se conoció que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que el tenista argentino de 35 años optó por una suspensión provisional voluntaria bajo el Programa Antidopaje del Tenis (TADP).

Los hechos que gatillaron esta medida ocurrieron en Estados Unidos, en un test que se realizó Bagnis durante su participación en la qualy del US Open. Las muestras tomadas arrojaron la presencia de hidroclorotiazida (un diurético), una sustancia que está prohibida por la WADA.

Se defiende en una carta

Una vez confirmados los hechos, el nacido en Buenos Aires, quien fuera 55 del ranking ATP en 2016, escribió una carta en sus redes sociales: “Quiero contarles que estoy pasando uno de los peores momentos de mi carrera profesional, recientemente recibí una notificación de la International Tennis Integrity Agency (ITIA) sobre un control antidoping que me realizaron durante el US Open de este año”, comenzó contando.

Foto: Javier Salvo/ Photosport JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

El examen mostró la presencia de una sustancia prohibida por la WADA, hidroclorotiazida (un diurético), y por ese motivo se inició un proceso disciplinario. La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente, para aclarar todo lo antes posible“, añadió.

Por último, recalcó que no sabía que estaba tomando esta sustancia y que confía en su inocencia: “Además, decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria, con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder. Quiero dejar en claro que, nunca tomaría conscientemente algo prohibido, por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo. Con un equipo de médico toxicologo y abogados que trabajan conmigo, sospechamos de contaminación cruzada y pronto llegaremos a que se sepa la verdad, hoy es nuestro primer objetivo”, cerró.

