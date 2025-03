Terremoto en el tenis: asociación de jugadores fundada por Djokovic demanda a la ATP, WTA e ITF por ser “un cartel”

El tenis vive un momento muy álgido. Este martes la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA) presentó una demanda contra los órganos rectores de este deporte, acusándolos de prácticas anticompetitivas y de despreocupación por el bienestar de los jugadores.

La entidad fue fundada por Novak Djokovic y Vasek Pospisil en 2019 se rebeló ante las situaciones que afectan los intereses de sus afiliados y que “tras años de esfuerzos de buena fe para reformar el tenis profesional”, se había visto obligada a emprender acciones legales.

De acuerdo a Reuters, la PTPA dijo en un comunicado que presentó documentos junto a más de una docena de jugadores en una corte de Nueva York contra el ATP Tour, la WTA Tour, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

“El tenis está roto”, declaró Ahmad Nassar, director ejecutivo de la PTPA. “Detrás de la fachada glamorosa que promueven los demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, suprime sus ganancias y pone en peligro su salud y seguridad”, añadió.

Si bien Djokovic fundó la PTPA, no aparece dentro de los firmantes de la demanda, a pesar de compartir alguno de sus puntos. Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Vasek Pospisil, Tennys Sandgren, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Anastasia Rodionova, Nicole Melichar, Saisai Zheng, Sorana Cirstea y Varvara Gracheva lideran esta protesta.

Dura acusación

Nassar afirmó que no les quedó otra posibilidad. “Hemos agotado todas las opciones de reforma a través del diálogo, y los órganos de gobierno no nos han dejado más remedio que buscar la rendición de cuentas a través de los tribunales. Arreglar estos fallos sistémicos no consiste en perturbar el tenis, sino en salvarlo para las generaciones futuras de jugadores y aficionados”, manifestó.

En tanto, la PTPA no se quedó ahí y mediante un comunicado calificó a las diversas entidades que rigen el tenis de ser “un cartel”. “La ATP, la WTA, la ITF y la ITIA operan como un cartel al implementar una serie de restricciones anticompetitivas draconianas e interconectadas y prácticas abusivas”, expresó.

Asimismo, calificaron de insostenible el calendario que rige al circuito y también la programación de los partidos que obliga a los tenistas a jugar con un calor extremo y a primera hora de la mañana, además de revelar que las pelotas están causando lesiones crónicas.

Antes de presentar la demanda, la PTPA dijo que se reunió con más de 250 jugadores de todos los circuitos, incluida la mayoría de los 20 mejores tenistas masculinos y femeninos.