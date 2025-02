Nunes apunta a la ANFP por la suspensión de Zampedri para el debut de la UC: “Pierde el torneo, pierden los auspiciadores”

Universidad Católica se prepara para su debut en la Liga de Primera. La escuadra dirigida por Tiago Nunes enfrentará a Audax Italiano en la primera fecha del renovado torneo. Anterior a eso, los cruzados se midieron ante Unión La Calera por la tercera fecha de la Copa Chile, en un encuentro que terminó con un agónico empate 2-2, en un encuentro marcado por la ausencia de Nunes en el estadio, siendo el primer entrenador en cumplir la nueva Ley Almirón.

Durante la jornada del viernes, el técnico brasileño dio una conferencia de prensa para abordar el inicio del campeonato, donde fue consultado sobre las bajas que tendrá para el debut de Católica en la liga.

Nunes no escondió su molestia ante la suspensión de Fernando Zampedri para el partido contra los itálicos, debido a acumulación de tarjetas amarillas arrastradas del torneo pasado, afirmando que en otros torneos suceden este tipo de cosas. “El equipo no se hace solo con un jugador, pero es una pena que se acumulen las tarjetas amarillas y se deba pagar al torneo siguiente. Esto no pasa en Brasil, sí ocurre con las rojas pero con las amarillas no”, afirmó.

El actual pentagoleador del campeonato nacional no podrá estar en el debut del equipo en el renovado torneo junto a sus compañeros, donde busca seguir aumentando su racha goleadora en la liga y seguir alejándose de Rodrigo Barrera como el máximo goleador histórico de la UC.

El técnico continuó declarando que estas decisiones afectan al campeonato, dejando afuera a un jugador tan importante para el fútbol chileno como lo es el Toro. “Al final pierde dl torneo, pierden los auspiciadores, pierden todos. No tener un jugador tan importante es lamentable”, señaló.

Tiago Nunes se lanza contra la ANFP por sanción contra Zampedri. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La ausencia de Valber Huerta

El entrenador también tuvo comentarios sobre la larga recuperación del defensa Valber Huerta, quien solo ha disputado un encuentro desde su retorno a San Carlos. El defensor regresó a los cruzados después de un paso por el Toluca de la Liga MX, pero no ha podido estar presente debido a una lesión en su rodilla.

El técnico afirmó que aún es una incógnita su fecha de regreso, puesto a que su lesión es de gravedad. “Lo de Valber es una lesión grave obviamente, si no no estaría tanto tiempo alejado de las canchas. Pasaron muchas cosas en ese periodo, se tuvo que hacer más de una intervención, entonces sigue sin tiempo estimado de regreso”, confirmó el DT.

También, declaró que el jugador se encuentra entrenando, poniéndose a punto para poder regresar lo antes posible, a pesar de que aún no manejan una fecha estimada para su regreso. “Trabajamos con el día a día, con el departamento médico y los kinesiólogos... Ya entrena en cancha con nosotros, y a partir del tiempo que ha estado parado hay todo un periodo de preparación y reacondicionamiento físico que él tiene que realizar, de una forma que proteja su rodilla y no genere ningún tipo de sobrecarga”, señaló.

Los cruzados harán su debut en la Liga de Primera el día lunes 17 de febrero ante Audax Italiano, en un partido programado a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.