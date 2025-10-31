OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Tiago Nunes denuncia feroz ninguneo de técnico de Palmeiras tras la goleada sobre Liga de Quito

El club brasileño vivió una mágica noche en Allianz Parque tras vencer 4-0 en la vuelta de la semi de la Copa Libertadores, resultado que le permite jugar la final en Lima. El exDT de la UC lamentó la derrota y acusó la dificultad de una cancha que parece “patio de colegio”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El DT de Liga de Quito Tiago Nunes denunció el menosprecio de su par de Palmeiras. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Palmeiras vivió una de las jornadas más heroicas de su rica historia. Tras caer por 3-0 en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante Liga, en Quito, la escuadra paulista venció por 4-0 en su casa para meterse en la definición del título, el próximo 29 de noviembre en Lima, ante Flamengo.

Un rendimiento brillante, que apabulló en todo momento al equipo ecuatoriano que dirige el brasileño Tiago Nunes, exentrenador de Universidad Católica. Después de consumada la eliminación de su equipo, el profesional gaúcho reconoció la superioridad de O Verdao, pero criticó el gramado del Allianz Parque.

“Técnicamente, no jugamos bien. Jugamos en una cancha difícil, campo sintético que parece un patio de colegio. Es muy rápido, el balón siempre está en juego, muy complicado para quienes no están acostumbrados a este ritmo de juego. Terminamos siendo superados técnicamente en los duelos”, explicó el adiestrador de los ecuatorianos.

El equipo de la mitad del mundo redondeó un expresivo marcador en el partido de ida, diferencia que los dejaba con la primera opción de disputar la final después de 17 años. Sin embargo, el vértigo de O Porco mató las pretensiones del exequipo de Manuel Pellegrini.

“La victoria de 3-0 en la ida, donde fuimos superiores, generó muchas expectativas positivas. Ahora, la gran diferencia radicó en que Palmeiras impuso un ritmo que controló todo el encuentro, nos ganó todos los duelos. El resultado fue justo, sobre todo, si tenemos en cuenta el rendimiento del Palmeiras. Sin embargo, quiero reiterar el esfuerzo que hicieron nuestros jugadores para representar al club y alcanzar este nivel”, dijo el DT brasileño de los quiteños.

Menosprecio paulista

A pesar de reconocer la justa victoria de O Verdao Tiago Nunes no se fue del todo satisfecho de Sao Paulo. Según su opinión, el técnico portugués Abel Ferreira miró en menos a los jugadores de la escuadra ecuatoriana y se llevó una sorpresa.  

“Ellos tuvieron un enorme exceso de confianza en el primer partido. Pensaron que ganarían fácilmente, se confiaron demasiado. Abel (Ferreira) hablaba del número 33, de los jugadores que marcaron el gol… ¡Ni siquiera sabía sus nombres!... Así que estamos seguros de que Palmeiras, finalmente, no mostró el respeto que merecía en el primer partido. Por eso nos merecimos ese 3-0”, explicó el gaúcho.

Asimismo, agregó que “en el partido de vuelta, se esperaba una reacción como esta. Hablamos con los jugadores, les dijimos, nos preparamos. Concordamos en que, si no teníamos la capacidad en esta cancha de jugar un partido coordinado, de superar la presión inicial y poner a los defensores del Palmeiras en situaciones de uno contra uno con más frecuencia; difícilmente podríamos salir de atrás. Al final, no pudimos salir de atrás, terminamos siendo superados todo el tiempo”.

