“Tiene más sentido ver Netflix cuando juega el Atlético”: la dura crítica de histórico neerlandés que tuvo rápida respuesta de Simeone

Este miércoles el Manchester City y el Atlético de Madrid definirán en el duelo de vuelta al equipo que avanzará a las semifinales de la Champions League. En la idea, pese a tener una propuesta ultradefensiva con instantes en la que era posible apreciar dos líneas de cinco jugadores, la escuadra inglesa se las arregló para llevarse la victoria en casa por 1-0.

Esta formación llevó a que Diego Simeone recibiera críticas del galés Dean Saunders quien consideró que lo expuesto por el DT argentino se trataba del “fútbol parásito: viven de tus errores”.

Ahora se sumó un nuevo exfutbolista. El neerlandés Marco Van Basten también se mostró contrario a esta idea, aunque esta vez tuvo una rápida respuesta por parte del Cholo.

“Lo que está haciendo el Atlético es legal, está permitido, pero me sorprende que haya un equipo con 10 jugadores detrás del balón durante 90 minutos y que solo intente no encajar goles de su rival”, indicó en diálogo con Ziggo Sport.

“Tendría más sentido que alguien cambiara de canal y fuera a ver Netflix o algo así cuando juega el Atlético”, complementó el también extécnico.

“No hay nadie a quien culpar. Un entrenador puede elegir jugar así, simplemente no es agradable ver a dos jugadores como Félix y Griezmann jugar a la defensiva durante 90 minutos”, concluyó.

Kevin De Bruyne anotó el único gol del partido en el triunfo por 1-0 del Manchester City sobre el Atlético de Madrid en la ida. Foto: Reuters.

La respuesta de Diego Simeone no tardó en llegar, apuntando que él exigió respeto, pues reconoció que no le gustan las críticas de los compañeros de profesión.

“Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto”, declaró el argentino.

“Después, de los periodistas, ex jugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre: el ‘pez por la boca muere’. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre”, añadió.

En cuanto al choque de vuelta en Madrid, Simeone dijo que “está claro que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien, con un ritmo de juego dinámico posicional muy bueno, con transiciones muy rápidas, con espacios chicos aprovechados de la mejor manera, pero nosotros tenemos ilusión. Lo que pudimos generar el partido de ida con el resultado fue ilusionante. Está claro que con la ilusión no alcanza, sino con hechos para llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. Y jugar. Las palabras no sirven de mucho, sino lo que suceda a partir de las nueve de la noche”.

El duelo entre el Atlético de Madrid y el Manchester City está programado para hoy a partir de las 15.00 horas en el estadio Wanda Metropolitano y lo podrás seguir minuto a minuto a través de El Deportivo.