    El Deportivo

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina

    El exentrenador de la Roja se refirió al presente del jugador chileno en el cuadro xeneize.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Tiene que saber donde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina.

    Boca Juniors quedó eliminado del Torneo de Clausura en Argentina. El equipo xeneize cayó por la cuenta mínima ante Racing en semifinales y rápidamente empezó el período de balances. Uno de los que tuvo un año irregular fue Carlos Palacios. El formado en Unión Española alternó buenas actuaciones con polémicas.

    Los análisis vienen desde diversos lugares. Uno lo dio Ricardo Gareca. El exDT de la Roja, quien pasó por Boca Juniors como futbolista entre 1978 y 1984, le envió un mensaje al ex Colo Colo.

    “Palacios es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido”, señaló el técnico a Radio La Red.

    Palacios en un partido de Boca Juniors.

    “Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente, no va a tener problemas”, añadió.

    En esa línea, el Tigre aseguró que la mejor versión de Palacios es más cerca del área. “Él necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles. Si va a jugar en los últimos 30 metros es muy importante si se mentaliza”, puntualizó.

    “A 60 metros del arco, Palacios puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final, porque no vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Palacios debería jugar más arriba”, añadió.

    En la Roja, Gareca tuvo considerado a Palacios en el comienzo de su proceso, sin embargo, luego de que el futbolista se marginara de la convocatoria para el partido ante Colombia como visitante, el estratega no lo llamó más.

    FútbolFútbol InternacionalArgentinaRicardo GarecaBoca JuniorsCarlos Palacios

