Todo lo que se juega Ricardo Gareca en la Roja: millonario sueldo, bonos, prestigio y algo más

Ricardo Gareca se sienta a responder las consultas de los medios de comunicación respecto del próximo desafío de la Selección, el jueves ante Paraguay. El semblante y la disposición del estratega son distintos. En la anterior fecha doble de las Eliminatorias, el estratega cumplió la exigencia para permanecer a cargo de la Roja: igualó ante Perú, en Lima, y venció a Venezuela, en el Estadio Nacional. Es decir, consiguió los cuatro puntos que le había establecido la dirigencia que encabeza Pablo Milad para continuar al mando de la Selección. De hecho, después del triunfo sobre los llaneros, en la mejor expresión futbolística del proceso, entre los dirigentes sobraban expresiones de alegría y optimismo, por más que el repechaje, la opción más viable para intentar llegar al Mundial, figure a cuatro puntos y, en la práctica, dependa de los rivales.

El Tigre está más abierto a responder consultas y, a diferencia de otras oportunidades, no impone la jerarquía, el cargo ni el título de entrenador. Incluso, valida a los críticos que ha ido cosechando en función de los resultados y termina agradeciendo el respaldo hasta de quienes le han reprochado por los magros resultados y el evidente (y vigente) riesgo de quedarse fuera del Mundial. Sin embargo, lo que más sorprende es la disposición que muestra a seguir en el país. “Soporté todo lo que soportamos y no injustamente. Perder cuatro partidos. A estas alturas, de parte mía, dejar a Chile es imposible. La expectativa es dejar algo. Son puntos decisivos. No te podría decir en cuanto a la suma. Lo importante es seguir vivos. Mientras den los números, hay que pelearla. Esto es muy difícil para todos. Coronar y lograr el objetivo es muy difícil. Es muy difícil que nos sostengan en el cargo cuatro partidos. El apoyo. El de la gente también, más allá del enojo. Más allá del insulto, nos apoyaron. Estamos fuertes anímicamente. Es lo que le puedo transmitir a la gente. Pongamos el equipo que pongamos, el equipo va a responder”, puntualizó.

Todo lo que se juega Ricardo Gareca en la Roja: millonarios bonos, prestigio y algo más

En su trayectoria como entrenador, Gareca ha conseguido ser un DT competitivo y exitoso. Fue por esas razones que Chile se fijó en él. Puntualmente, por el éxito que consiguió en Perú, al que condujo al Mundial de Rusia, en 2018, precisamente una de las citas planetarias que se perdió la Roja, justo después de su mejor momento histórico, que le había generado respeto en Sudamérica y el mundo.

Con ese aval, el transandino arribó a Juan Pinto Durán para reemplazar a Eduardo Berizzo, quien también había pasado por el complejo de Macul como esperanza de recuperar el nivel y el protagonismo del equipo nacional, fundamentalmente por el vínculo que había tenido con Marcelo Bielsa, de quien había sido ayudante en Chile. Y son esos antecedentes los que justificaron la millonaria apuesta que realizó la ANFP para fichar al Tigre. El acuerdo se terminó cerrando en US$ 3,7 millones de sueldo anual, lo que lo sitúa por debajo apenas de Marcelo Bielsa en Uruguay (US$ 4 millones) y Dorival Júnior en Brasil (US$ 3,9 millones). Su rival de esta noche, Gustavo Alfaro, quien también luce como mundialista de Qatar 2022, acordó recibir US$ 2,8 millones cada 12 meses.

El propio Toto sirve como referencia para entender que la ANFP lo apostó todo por un entrenador que, a decir verdad, pocos se atrevían a discutir al momento de su contratación. El exzaguero de Newell’s Old Boys y River Plate había pactado ganancias por US$ 2,5 millones anuales cuando aceptó la Roja, después de la decepción que implicó la eliminación en la antesala del Mundial de Qatar.

Ricardo Gareca le da instrucciones a Alexander Aravena. (Foto: Photosport)

No es lo único

Gareca tiene incentivos fijos y variables en el vínculo que lo une a la Roja hasta 10 días después de la finalización del proceso de clasificación o término de la participación Chile en el Mundial. Al margen del millonario sueldo que se paga en dólares, figuran por cierto, los también abultados bonos que percibiría si logra clasificar directamente al Mundial o, cuando menos, llegar a la instancia de la repesca. En el primer caso, le corresponderían US$ 2,5 millones. Vale decir, un cuarto del bono que las federaciones reciben de parte de la FIFA por entrar a la principal competencia de selecciones. En caso de llegar al repechaje, aún cuando no logre la clasificación, se embolsará US$ 1 millón. El contrato establece como fechas de pago desde el decimoquinto día transcurrido después de conseguir el objetivo hasta el nonagésimo. El pago se realizará conjuntamente con la liquidación de remuneraciones del mes correspondiente.

En caso de conseguir los bonos, la ANFP asume el pago de los impuestos correspondientes a los valores acordados. “A su vez, a los fines del presente acuerdo, el término “neto” significa que el Empleador deberá hacerse cargo económica y financieramente del pago de los “tributos” que tuvieran lugar en Chile”, dice el escrito.

En el plano de las regalías, hay varias. El entrenador tiene derecho a un departamento de tres dormitorios en Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea. Todas las cuentas relativas al uso del inmueble corren por cuenta del empleador que, además, le provee un computador y un teléfono móvil que Gareca se compromete a devolver.

El técnico cuenta con tres pasajes al año en business (con destino Argentina, Perú o Colombia), que deben ser requeridos con 30 días de anticipación al al gerente general. Además, la ANFP tiene que costearle el ticket de vuelta al momento de dejar su cargo. Esto, sin embargo, no es ningún beneficio ya que es un obligación del empleador según la ley de extranjería.

La tranquilidad que exhibe el estratega responde, además, al oxígeno que le dieron los últimos resultados. Su contrato solo se extingue automáticamente si no existen posibilidades matemáticas de que la Roja clasifique al Mundial. En ese momento, sin embargo, recién se sentarán a conversar para llegar a acuerdo económico que logre satisfacer a ambas partes. En caso que sea despedido de manera anticipada, se le debe cancelar los sueldos restantes hasta diciembre del 2025.

Por eso, el Tigre esconde las garras que había mostrado cuando se sintió acorralado. “No es momento de hacer balances. En este momento estoy muy enfocado en lo que tengo que estar. Con el tiempo se verá. Hoy tengo expectativas concretas. Con todos. Con los jóvenes y los de experiencia. No es momento de balances, porque estamos en la etapa final”, complementó antes de centrarse en la preparación del choque ante los guaraníes. En el Defensores del Chaco, vuelve a jugarse la vida. Y muchos millones.