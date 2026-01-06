Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

Ruy Barbosa largó vigésimo segundo en una extensa etapa de 700 kilómetros y funcionó su estrategia de ir de menos a más, la cual le ha dado frutos: avanzó en la clasificación y alcanzó puestos de avanzada.

En el Rally disputado en Arabia Saudita, Barbosa largó a las 8:19 horas de la mañana en el horario saudí (02:19 horas en Chile). El piloto nacional mantuvo un ritmo constante en la primera etapa, para luego mejorar en la navegación y terminar con escalar en los tiempos.

Gracias a la estrategia adoptada y su desempeño terminó P16 en la general y P5 en el Rally2, concluyendo esta etapa en Arabia Saudita con 4h58min55seg.

Con este resultado, Ruy Barbosa continúa avanzando posiciones en la clasificación general acumulada y subió a la P21. En cambio, en la categoría Rally2, ya se encuentra entre los diez mejores, cuando aún quedan nueve etapas de la carrera por disputarse.

“Terminamos la etapa 3, 422 kilómetros, la verdad que fue muy difícil pero estoy súper contento por cómo fue, terminamos P16 de la general y P5 en la categoría. Estuvo duro, mucha navegación, piedras y zonas rápidas, pero estoy contento por cómo están saliendo las cosas y mañana vamos por el día 4. Agradecer a mis auspiciadores que han hecho esto posible y a toda la gente que me está siguiendo”, comentó tras finalizar Ruy Barbosa.

La lucha por el podio

En la categoría Motos, el vigente campeón, Daniel Sanders, piloto de Red Bull KTM Factory Racing continúa con sus pretensiones de revalidar su triunfo. El australiano cerró la última etapa en el tercer puesto y mantiene su primer lugar en la clasificación general.

En la última etapa competida los pilotos de Monster Energy Honda HRC consiguieron meterse en el podio en la clasificación general. Por un lado, el español Tosha Schareina tuvo el mejor tiempo con 4h26min39seg. En cambio, Ricky Brabec, su compañero y uno de los candidatos finalizó con una diferencia de +2min17seg.

El Rally continúa por Alula, en Arabia Saudita, en su cuarto día con una etapa maratón, la primera de dos que se realizarán en esta semana. Los pilotos deberán correr 75 kilómetros de enlace y 451 de especial.