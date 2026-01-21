Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

El viaje no terminó al cruzar la meta. El cansancio del desierto aún no se disipa y el rugido de las motos sigue resonando tras semanas de exigencia extrema y kilómetros recorridos. Apenas puso un pie en Santiago, De Gavardo no se permitió pausas: su Dakar 2026 finalizó el pasado domingo y el primer paso, antes de pensar en nuevos desafíos, era saber en qué condiciones quedó su cuerpo tras la exigente carrera.

El regreso y una meta clara en el horizonte

El piloto chileno de 26 años arribó la tarde de este martes desde Arabia Saudita y se trasladó directamente a la Clínica Meds de La Dehesa para someterse a exámenes médicos en la rodilla izquierda, una dolencia que se agudizó durante los más de 8 mil kilómetros del Rally Dakar 2026, competencia que logró completar en el puesto 26 de la clasificación general, el mejor resultado de su carrera en cuatro participaciones.

Su desempeño lo hace proyectarse con ambición: “Quiero ser top 20 el próximo año y a los 30 o 31 años estar unos lugares más arriba, en un momento donde además va a ocurrir un cambio generacional”, afirmó De Gavardo.

La revisión médica coincidió con una fecha cargada de simbolismo para el apellido De Gavardo. Este 21 de enero se cumplen 25 años desde que su padre (Carlo de Gavardo) se transformara en el primer chileno en subir a un podio del Dakar en motos, tras finalizar tercero en el París-Dakar 2001, un hito histórico para el deporte motor nacional y latinoamericano.

“Llegando desde Arabia Saudita me trasladé de inmediato a la Clínica Meds. Necesitaba saber cómo estaba realmente. El doctor Gastón Caracciolo me realizó una resonancia y, al parecer, no es tan grave la lesión. Si hay un problema de fricción, de sobrecarga en la rodilla, lo que me dejó más tranquilo”, explicó el corredor, quien añadió que aún restan controles para definir el tratamiento definitivo.

Con el diagnóstico final previsto para la próxima semana, De Gavardo comenzará a delinear su agenda deportiva para 2026. En ella aparecen al menos tres fechas del Campeonato del Mundo, además de otras competencias internacionales.