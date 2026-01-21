SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    El piloto chileno retornó al país para evaluar una lesión en la rodilla izquierda, mientras proyecta su calendario competitivo de 2026, con la mira puesta en seguir escalando en la competencia.

    Por 
    Madelynne Alegría

    El viaje no terminó al cruzar la meta. El cansancio del desierto aún no se disipa y el rugido de las motos sigue resonando tras semanas de exigencia extrema y kilómetros recorridos. Apenas puso un pie en Santiago, De Gavardo no se permitió pausas: su Dakar 2026 finalizó el pasado domingo y el primer paso, antes de pensar en nuevos desafíos, era saber en qué condiciones quedó su cuerpo tras la exigente carrera.

    El regreso y una meta clara en el horizonte

    El piloto chileno de 26 años arribó la tarde de este martes desde Arabia Saudita y se trasladó directamente a la Clínica Meds de La Dehesa para someterse a exámenes médicos en la rodilla izquierda, una dolencia que se agudizó durante los más de 8 mil kilómetros del Rally Dakar 2026, competencia que logró completar en el puesto 26 de la clasificación general, el mejor resultado de su carrera en cuatro participaciones.

    Su desempeño lo hace proyectarse con ambición: “Quiero ser top 20 el próximo año y a los 30 o 31 años estar unos lugares más arriba, en un momento donde además va a ocurrir un cambio generacional”, afirmó De Gavardo.

    La revisión médica coincidió con una fecha cargada de simbolismo para el apellido De Gavardo. Este 21 de enero se cumplen 25 años desde que su padre (Carlo de Gavardo) se transformara en el primer chileno en subir a un podio del Dakar en motos, tras finalizar tercero en el París-Dakar 2001, un hito histórico para el deporte motor nacional y latinoamericano.

    “Llegando desde Arabia Saudita me trasladé de inmediato a la Clínica Meds. Necesitaba saber cómo estaba realmente. El doctor Gastón Caracciolo me realizó una resonancia y, al parecer, no es tan grave la lesión. Si hay un problema de fricción, de sobrecarga en la rodilla, lo que me dejó más tranquilo”, explicó el corredor, quien añadió que aún restan controles para definir el tratamiento definitivo.

    Con el diagnóstico final previsto para la próxima semana, De Gavardo comenzará a delinear su agenda deportiva para 2026. En ella aparecen al menos tres fechas del Campeonato del Mundo, además de otras competencias internacionales.

    Más sobre:Rally Dakar 2026Tomás de GavardoDakar 2027MotociclismoArabia SauditaCarlo de Gavardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Lo más leído

    1.
    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners
    Negocios

    Raimundo Valenzuela y Fernando Franke venden su participación en Primus Capital a Toesca y TC Latin American Partners

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el respaldo de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar