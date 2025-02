Toni Nadal sale en defensa de Jannik Sinner por el caso de dopaje

El director del Mallorca Championships de Calvia, Toni Nadal, tío del extenista Rafael Nadal, se encuentra preparando el torneo que recibirá a las estrellas del tenis entre el 22 y 28 de junio.

“Tenemos confirmados a Kyrgios, Ruud y Monfils y eso convierte el torneo en muy atractivo. Vamos a confirmar próximamente a otro gran jugador y hablamos también con Jaume Munar. Será un gran torneo”, señaló en la presentación del evento.

En la misma instancia salió en defensa de Jannik Sinner tras recibir una sanción de tres meses del italiano por dar positivo a clostebol mientras competía en Indian Wells 2024.

“Ya lo he dicho muchas veces y lo he explicado, yo estoy en contra de la sanción. Yo conozco personalmente a Sinner y no tuvo ninguna voluntad de delinquir y no puedes tratar a una persona así por un error producido de manera casual”, sostiene el mentor del ex número 1 del ranking ATP.

“No puede ser que tengas esa voluntad de fiscalizar y de sancionar. Uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y buscando un beneficio propio. Y sé que no es el caso de Sinner”, continuó.

“Sé que no tuvo ningún beneficio con lo que le encontraron. Entonces, por qué quieres sancionar. Es verdad que dicen que a otros que no son números 1 les aplicaron una sanción, pues lo hicieron mal antes. A mí me sorprende que distintos jugadores se hayan posicionado en contra, incluso algunos de máximo nivel y algunos que no son muy limpios”, remató.

Por otro lado, valoró el acto que prepara Roland Garros a su sobrino. “El homenaje de Roland Garros nos pone muy contentos a nivel familiar. Rafael está muy contento de que le tenga está atención. Sé que llevan tiempo preparándolo y creo que va a salir un gran homenaje. Para Rafael recibir un homenaje en Francia y en el lugar donde ha tenido más éxito deportivo, pues le llena de satisfacción. No sé si habrá otros homenajes, pero este es muy importante para él”, cerró.

La sanción a Sinner

El pasado 15 de febrero, Jannik Sinner recibió una inédita suspensión por tres meses por dopaje tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) tras detectarse en los controles respecticos la presencia de clostebol.

“La WADA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y se produjo sin su conocimiento como resultado de la negligencia de los miembros de su entorno. Sin embargo, según el Código y en virtud del precedente del TAS, un atleta es responsable de la negligencia de su entorno”, señaló el organismo.

“Con base en el conjunto único de hechos de este caso, se considera que una suspensión de tres meses es un resultado apropiado. Como se indicó anteriormente, la WADA no solicitó la descalificación de ningún resultado, salvo el que había impuesto previamente el tribunal de primera instancia. La Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ambas demandadas en la apelación de la WADA ante el TAS, ninguna de las cuales apeló la decisión de primera instancia, aceptaron el acuerdo de resolución del caso”, agregaron.