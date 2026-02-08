Trágica escena en el Maracaná: jugador se desvanece y convulsiona en la goleada de Flamengo por Campeonato Carioca

Un jugador del Sampaio Correa se desplomó y convulsionó en el partido ante Flamengo.

El Flamengo de Erick Pulgar, que fue suplente y jugó todo el segundo tiempo, goleó al humilde Sampaio Correa y selló su clasificación a la fase final del Campeonato Carioca 2026. Fue un expresivo 7-1, que también le permitió evitar jugar el cuadrangular del descenso.

No obstante, un partido estuvo marcado por una imagen impactante. Alexandre Souza, jugador del modesto equipo de Río de Janeiro, desató la preocupación al desplomarse y convulsionar en plena cancha del Maracaná.

El futbolista se desvaneció recién iniciado el encuentro, a los 8 minutos. La asistencia médica hizo ingreso al terreno, al igual que la ambulancia. La reacción fue de impacto tanto para los jugadores como para el público presente.

Souza fue trasladado a un recinto asistencial, donde recibió atención médica y se le realizaron exámenes. El club entregó información sobre su estado durante la madrugada: “Tras practicarse pruebas en el hospital, se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas. El jugador permanecerá internado al menos 24 horas en observación, a la espera de los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre”, informó el Sampaio Correa.

Una expresiva goleada

En lo deportivo, que pasó a un segundo plano, brilló Flamengo, clasificando a los cuartos de final del estadual. Pedro (16′) y Samuel Lino (30′) adelantaron al Mengao. No obstante, Guilherme Andrade (45+7′) dio la sorpresa y puso algo de incertidumbre con un descuento en el tiempo añadido.

Sin embargo, en el complemento y ya con Pulgar en cancha, el Fla arrollaría con su modesto rival. Bruno Henrique (58′ y 90+1′), Lino (67′), Everton Cebolinha (70′) y Douglas Telles (83′) sellaron la contundente goleada.

Ahora, el equipo dirigido por Filipe Luís se medirá con Botafogo, líder del Grupo B, en los cuartos de final del Campeonato Carioca.