Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

Este sábado continuaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, que se desarrolla en Marruecos. Solo quedan cuatro elencos en carrera, buscando el título continental. Tres de ellos jugarán el próximo Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. El único del top 4 que no estará en la Copa del Mundo es Nigeria, que clasificó en el primer turno de hoy.

Las Súper Águilas derrotaron por 2-0 a Argelia, elenco que sí formará parte de la cita planetaria. De hecho, los argelinos enfrentarán a Argentina en la fase de grupos. Los nigerianos no consiguieron el cupo de la CAF para el repechaje intercontinental, plaza que ganó la República Democrática del Congo. Con varios problemas a cuestas, incluso con amenazas de no presentarse a jugar por deudas de la Federación respecto a los premios, ganó y apunta alto.

Los goles llegaron en el segundo tiempo para los verdes. En los 47 minutos, Victor Osimhen abrió el marcador. Apareció la gran figura de la selección nigeriana, hoy jugando en el Galatasaray de Turquía, para convertir el 1-0. Diez minutos más tarde, llegó el 2-0 gracias a Akor Adams, compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla. Esto bastó para instalarse en las semis, donde se enfrentará nada menos que al anfitrión: Marruecos.

Nigeria ha ganado tres veces la Copa Africana de Naciones. Fue en 1980, 1994 y 2013. Ahora se deberá cruzar con el local y principal candidato a la corona. Los magrebíes dejaron en el camino a Camerún, nuevamente liderados por Brahim Díaz, del Real Madrid.

También avanzó Egipto. En la ciudad de Agadir, los Faraones derrotaron por 3-2 a Costa de Marfil, el último campeón del certamen. En los 4′, Omar Marmoush (del Manchester City) abrió el marcador. Luego, en los 32′, el defensa Rami Rabia amplió la diferencia. Antes del descanso, los Elefantes descontaron gracias a un autogol de Ahmed Fatouh, en los 40′. Faltaba la aparición de Mohamed Salah en la cuenta y sucedió en los 52′, para el 3-1. Los marfileños lo intentaron en la parte final del juego y volvieron a descontar gracias a Guéla Doué, en los 73′. Egipto aguantó y clasificó.

El seleccionado que dirige Hossam Hassan también tiene el cartel de candidato. No por nada es el más ganador de la Copa de África, con siete estrellas. La última, eso sí, fue en 2010. Enfrentará en semifinales a Senegal, que ayer dejó en el camino a Malí. Las dos llaves de semis se jugarán este miércoles 14, mientras que la final será el domingo 18, en Rabat.