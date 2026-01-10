SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

    Nigeria, que no estará en la Copa del Mundo, dejó en el camino a Argelia y se metió entre los cuatro mejores del certamen continental. También clasificó Egipto, que superó a Costa de Marfil, el último campeón.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Nigeria es uno de los semifinalistas de la Copa Africana de Naciones.

    Este sábado continuaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, que se desarrolla en Marruecos. Solo quedan cuatro elencos en carrera, buscando el título continental. Tres de ellos jugarán el próximo Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. El único del top 4 que no estará en la Copa del Mundo es Nigeria, que clasificó en el primer turno de hoy.

    Las Súper Águilas derrotaron por 2-0 a Argelia, elenco que sí formará parte de la cita planetaria. De hecho, los argelinos enfrentarán a Argentina en la fase de grupos. Los nigerianos no consiguieron el cupo de la CAF para el repechaje intercontinental, plaza que ganó la República Democrática del Congo. Con varios problemas a cuestas, incluso con amenazas de no presentarse a jugar por deudas de la Federación respecto a los premios, ganó y apunta alto.

    Los goles llegaron en el segundo tiempo para los verdes. En los 47 minutos, Victor Osimhen abrió el marcador. Apareció la gran figura de la selección nigeriana, hoy jugando en el Galatasaray de Turquía, para convertir el 1-0. Diez minutos más tarde, llegó el 2-0 gracias a Akor Adams, compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla. Esto bastó para instalarse en las semis, donde se enfrentará nada menos que al anfitrión: Marruecos.

    Nigeria ha ganado tres veces la Copa Africana de Naciones. Fue en 1980, 1994 y 2013. Ahora se deberá cruzar con el local y principal candidato a la corona. Los magrebíes dejaron en el camino a Camerún, nuevamente liderados por Brahim Díaz, del Real Madrid.

    También avanzó Egipto. En la ciudad de Agadir, los Faraones derrotaron por 3-2 a Costa de Marfil, el último campeón del certamen. En los 4′, Omar Marmoush (del Manchester City) abrió el marcador. Luego, en los 32′, el defensa Rami Rabia amplió la diferencia. Antes del descanso, los Elefantes descontaron gracias a un autogol de Ahmed Fatouh, en los 40′. Faltaba la aparición de Mohamed Salah en la cuenta y sucedió en los 52′, para el 3-1. Los marfileños lo intentaron en la parte final del juego y volvieron a descontar gracias a Guéla Doué, en los 73′. Egipto aguantó y clasificó.

    El seleccionado que dirige Hossam Hassan también tiene el cartel de candidato. No por nada es el más ganador de la Copa de África, con siete estrellas. La última, eso sí, fue en 2010. Enfrentará en semifinales a Senegal, que ayer dejó en el camino a Malí. Las dos llaves de semis se jugarán este miércoles 14, mientras que la final será el domingo 18, en Rabat.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa Africana de NacionesNigeriaEgiptoMarruecosSenegalÁfrica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Trump vuelve a mostrar su apoyo a las manifestaciones en Irán y señala que “Estados Unidos está dispuesto a ayudar”

    Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Lo más leído

    1.
    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    2.
    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    3.
    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    4.
    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    5.
    El día que Octavio Rivero, el nuevo refuerzo azul, le juró amor eterno a Colo Colo: “No jugaría en la U”

    El día que Octavio Rivero, el nuevo refuerzo azul, le juró amor eterno a Colo Colo: “No jugaría en la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto
    Chile

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo
    El Deportivo

    La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo

    Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

    El día que Octavio Rivero, el nuevo refuerzo azul, le juró amor eterno a Colo Colo: “No jugaría en la U”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro
    Mundo

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Trump vuelve a mostrar su apoyo a las manifestaciones en Irán y señala que “Estados Unidos está dispuesto a ayudar”

    Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza