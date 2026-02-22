SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tribunal Electoral anula elección y remueve al directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa

    La justicia determinó irregularidades en candidaturas y en la conformación de la comisión electoral, ordenando la salida inmediata de parte de la directiva y la convocatoria a nuevos comicios.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Golpe al directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa.

    El Tribunal Electoral Regional Metropolitano resolvió anular el proceso eleccionario de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (FECHITEME), realizado el 4 de enero de 2025, tras acoger una reclamación que detectó incumplimientos estatutarios relevantes tanto en candidaturas como en la integración de la comisión electoral.

    La sentencia ordenó la cesación inmediata de funciones de la presidenta electa, Beatriz Campillay Rojas, y del tesorero Franco Baldecchi, además de instruir la conformación de un directorio provisional encargado de convocar a una nueva elección bajo reglas ajustadas a derecho.

    Respecto de Campillay, el tribunal detalló inconsistencias en su postulación. Si bien su candidatura fue patrocinada por la Asociación Peñalolén, al 28 de diciembre de 2024 la dirigente figuraba en el sistema digital oficial de la federación como jugadora y socia de la Asociación San Ramón. A juicio de los reclamantes -y según recogió el fallo- esta situación implicaba que no pertenecía formalmente a la entidad que respaldó su postulación, por lo que su candidatura debió ser rechazada.

    Además, la resolución sostiene que, al no registrar la antigüedad mínima exigida de un año en la asociación patrocinante, tampoco cumplía con los requisitos estatutarios básicos para competir por la presidencia. A ello se sumó que no acreditaba la condición de directora, otra exigencia establecida en la normativa interna de la federación.

    El tribunal también observó irregularidades en la comisión electoral, al detectar que algunos de sus integrantes no contaban con la representación formal de sus asociaciones, lo que comprometía la validez del proceso.

    Como medida transitoria, se designó un directorio provisional que deberá convocar a una asamblea general extraordinaria en un plazo de 30 días hábiles, una vez ejecutoriada la sentencia, para nombrar una nueva comisión electoral y organizar elecciones transparentes.

    Lee también:

    Más sobre:Tenis de MesaTribunal ElectoralFederación Chilena de Tenis de MesaPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    Abaten a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en operativo del Ejército mexicano

    Qué se sabe de la persona armada que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

    Lo más leído

    1.
    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    2.
    Entrevista con Víctor Rivero, DT de Limache: “Entregarle las llaves del club al cuerpo técnico ha sido fundamental”

    Entrevista con Víctor Rivero, DT de Limache: “Entregarle las llaves del club al cuerpo técnico ha sido fundamental”

    3.
    Revive la gran victoria de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse en las semifinales del ATP de Río de Janeiro

    Revive la gran victoria de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse en las semifinales del ATP de Río de Janeiro

    4.
    En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez busca volver al triunfo ante el Getafe

    En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez busca volver al triunfo ante el Getafe

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran Alerta Roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran Alerta Roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran Alerta Roja
    Chile

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran Alerta Roja

    Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”
    Negocios

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El Torino de Guillermo Maripán tiene una dura derrota y se complica con la permanencia
    El Deportivo

    El Torino de Guillermo Maripán tiene una dura derrota y se complica con la permanencia

    Derbi Gunner: Arsenal recupera la memoria en la Premier League tras golear a un Tottenham que se acerca al descenso

    Tribunal Electoral anula elección y remueve al directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino
    Cultura y entretención

    El galardón más esquivo de Viña: quiénes integran el selecto grupo de ganadores de la Gaviota de Platino

    Rodrigo Villegas anticipa un “viaje nostálgico” para su tercer show en la Quinta Vergara

    Tío de Kurt Cobain reafirma nueva teoría de posible asesinato del líder de Nirvana

    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”
    Mundo

    Cierran aeropuertos en Jalisco y Nayarit tras ola de violencia atribuida a muerte de “El Mencho”

    Abaten a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en operativo del Ejército mexicano

    Qué se sabe de la persona armada que intentó entrar a la residencia de Trump en Florida

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio