Tsitsipas revela por qué no disputa la gira por Sudamérica: “Medio Oriente es mejor; la diferencia financiera es grande”

Stefanos Tsitsipas (30° del ranking ATP) explicó las razones por las que no incluye torneos de Sudamérica en su calendario. El tenista griego detalló que su decisión responde a factores económicos y de planificación de temporada.

El ex número 3 del ranking ATP atraviesa un periodo de resultados irregulares en el circuito. En la última actualización del ranking, el jugador saldrá del top 40 tras quedar eliminado en primera ronda del ATP 500 de Dubai, torneo en el que defendía el título obtenido en 2024. La caída en la clasificación se da en un contexto de ajustes en su calendario competitivo.

“Estoy muy decepcionado. Tenía algunos objetivos que no pude lograr. Hace tiempo que no gano varios partidos seguidos en un Grand Slam, y es frustrante verme en una posición así nuevamente, sin poder avanzar a la segunda semana de un gran torneo”, reveló al medio Clay.

En esa entrevista, Tsitsipas señaló que la elección de los torneos que disputa responde, entre otros factores, a los acuerdos económicos que los organizadores ofrecen a los jugadores para asegurar su participación. “Seré directo y honesto, desde el punto de vista financiero es entendible que elija otros destinos en lugar de Sudamérica. Todos los tenistas eligen torneos también en función de las garantías. Así funciona el tenis”, se sinceró.

El deportista agregó que, hasta ahora, no ha recibido propuestas que le resulten competitivas desde el punto de vista económico por parte de torneos sudamericanos. “Sudamérica nunca me ofreció un acuerdo lo suficientemente bueno como para considerarlo seriamente. Medio Oriente siempre ha sido mucho mejor en términos de pagos por participación. La gira europea también ha ofrecido fuertes incentivos económicos. Eso marca una diferencia”, afirmó.

Tsitsipas también se refirió al interés deportivo y cultural que le genera competir en Sudamérica, aunque aclaró que las condiciones económicas terminan siendo determinantes en la planificación de su calendario anual. “Existe esa pasión en Sudamérica que quizás a veces dejo de lado, pero cuando la diferencia financiera es grande, realmente no tienes otra opción que quedarte con lo que respalda tu carrera”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que su ausencia en la gira sudamericana no responde a una decisión definitiva o permanente. “Me encantaría ir a jugar allá. Siempre ha sido mi sueño visitar Sudamérica y he escuchado cosas maravillosas de ese lugar”, concluyó.

La gira sudamericana sobre arcilla se disputa habitualmente entre febrero y marzo e incluye torneos ATP en Argentina, Chile y Brasil. El Abierto de Río de Janeiro es un ATP 500, mientras que Buenos Aires y Santiago son de categoría 250. Pese al atractivo que puede generar, en ese periodo, varios jugadores optan por competir en eventos en Medio Oriente o en torneos indoor en Europa, donde existen acuerdos económicos que complementan los premios oficiales del circuito.