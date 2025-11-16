OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un chileno pierde la categoría: Godoy Cruz sella su descenso en el fútbol argentino

    El Tomba, donde milita el atacante nacional Bastián Yáñez, disputará la Primera Nacional tras ser condenado por la tabla anual.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Bastián Yáñez y Godoy Cruz perdieron la categoría en Argentina. Foto: @clubgodoycruzoficial (Instagram).

    Godoy Cruz estaba prácticamente condenado, pero aún se aferraba al milagro. El Tomba igualó 1-1 ante Deportivo Riestra en la última fecha de la fase regular del Clausura 2025, sellando su descenso a la Primera Nacional.

    De hecho, una victoria tampoco le hubiese alcanzado, ya que Aldosivi se impuso por 4-2 ante San Martín de San Juan y aseguró su permanencia. Este último equipo también perdió la categoría tras finalizar en el último lugar tanto en la tabla general como en la de promedios. Es por ello que el conjunto mendocino fue condenado por su ubicación en la anual, donde obtuvo 29 puntos.

    De esta forma, el equipo de Bastián Yáñez selló su descenso. El chileno dejó Unión Española y a inicios de año firmó por Godoy Cruz, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

    El nacional tuvo un complejo año, donde no logró la continuidad esperada. De hecho, no fue sido citado en los últimos encuentros del Tomba. En el total de la temporada, el atacante disputó 20 partidos (11 como titular) y un total de 966 minutos. No logró anotar y aportó dos asistencias.

    El reclamo de Godoy Cruz a Colo Colo

    En medio de su pelea por el descenso, que se terminó concretando ante Riestra, Godoy Cruz realizó un reclamo hacia Colo Colo. El vicepresidente José Mansur reveló que Blanco y Negro mantiene una millonaria deuda tras el fichaje de Salomón Rodríguez y amenazó con llevar el caso a la FIFA.

    El dirigente del Tomba aseguró que el Cacique no ha cumplido con el pago de la primera cuota del traspaso por el delantero, estimada en 1,2 millones de dólares. “No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, inclusive no nos los han pagado. No tenemos explicación, no tenemos noticias. Estábamos esperando, porque si no, vamos a esperar unos días y después, si no, obviamente habrá que hacer las acciones legales correspondientes”, aseguró, hace unos días, a radio Cooperativa.

    Mansur planteó la postura de recurrir al ente rector del fútbol. “Hacer el reclamo vía FIFA. Si no te pagan, lo inhiben, es más fácil, es matemático. Vamos a hacer el reclamo en FIFA, ellos después si pagan, chao, no hay problema”, manifestó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalGodoy CruzBastián YáñezSan Martín de San JuanDeportivo Riestra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast y gestos ante posible balotaje: “Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes”

    Enríquez Ominami derrocha optimismo: “Voy a pasar con un candidato de derecha”

    Kaiser dice que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta, pero insiste: “No voy a subir al escenario”

    Bachelet remarca diferencias entre Jara y Boric: “Cada candidato es distinto, no es nunca de continuidad”

    Boric evita referirse a candidaturas y afirma: “Lo que se juega hoy día es la consolidación de la democracia”

    Transporte público inicia con un 24% más de oferta y Metro gratuito por las elecciones

    Lo más leído

    1.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    2.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    3.
    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    “Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    Elecciones 2025: en Nueva Zelanda se abren las primeras mesas de votación en el extranjero

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Kast y gestos ante posible balotaje: “Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes”
    Chile

    Kast y gestos ante posible balotaje: “Todas las imágenes que podamos dar en el sentido de unidad, son importantes”

    Enríquez Ominami derrocha optimismo: “Voy a pasar con un candidato de derecha”

    Kaiser dice que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta, pero insiste: “No voy a subir al escenario”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”
    Negocios

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones
    Tendencias

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Un chileno pierde la categoría: Godoy Cruz sella su descenso en el fútbol argentino
    El Deportivo

    Un chileno pierde la categoría: Godoy Cruz sella su descenso en el fútbol argentino

    De visita y en penales: Chile vence a Argentina y es campeón panamericano de hockey patín

    Garin se queda con el duelo de chilenos ante Barrios y está en la final del Challenger de Montevideo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”
    Mundo

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena