Un chileno pierde la categoría: Godoy Cruz sella su descenso en el fútbol argentino

Godoy Cruz estaba prácticamente condenado, pero aún se aferraba al milagro. El Tomba igualó 1-1 ante Deportivo Riestra en la última fecha de la fase regular del Clausura 2025, sellando su descenso a la Primera Nacional.

De hecho, una victoria tampoco le hubiese alcanzado, ya que Aldosivi se impuso por 4-2 ante San Martín de San Juan y aseguró su permanencia. Este último equipo también perdió la categoría tras finalizar en el último lugar tanto en la tabla general como en la de promedios. Es por ello que el conjunto mendocino fue condenado por su ubicación en la anual, donde obtuvo 29 puntos.

De esta forma, el equipo de Bastián Yáñez selló su descenso. El chileno dejó Unión Española y a inicios de año firmó por Godoy Cruz, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El nacional tuvo un complejo año, donde no logró la continuidad esperada. De hecho, no fue sido citado en los últimos encuentros del Tomba. En el total de la temporada, el atacante disputó 20 partidos (11 como titular) y un total de 966 minutos. No logró anotar y aportó dos asistencias.

El reclamo de Godoy Cruz a Colo Colo

En medio de su pelea por el descenso, que se terminó concretando ante Riestra, Godoy Cruz realizó un reclamo hacia Colo Colo. El vicepresidente José Mansur reveló que Blanco y Negro mantiene una millonaria deuda tras el fichaje de Salomón Rodríguez y amenazó con llevar el caso a la FIFA.

El dirigente del Tomba aseguró que el Cacique no ha cumplido con el pago de la primera cuota del traspaso por el delantero, estimada en 1,2 millones de dólares. “No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, inclusive no nos los han pagado. No tenemos explicación, no tenemos noticias. Estábamos esperando, porque si no, vamos a esperar unos días y después, si no, obviamente habrá que hacer las acciones legales correspondientes”, aseguró, hace unos días, a radio Cooperativa.

Mansur planteó la postura de recurrir al ente rector del fútbol. “Hacer el reclamo vía FIFA. Si no te pagan, lo inhiben, es más fácil, es matemático. Vamos a hacer el reclamo en FIFA, ellos después si pagan, chao, no hay problema”, manifestó.