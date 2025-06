Un duro golpe para Alejandro Tabilo: se baja del ATP de Mallorca y de Wimbledon y sufrirá otra dura caída en el ranking

Alejandro Tabilo (55º) lo está pasando mal. Al edema óseo que sufrió en la muñeca izquierda que lo hizo perderse gran parte de la gira de arcilla, ahora sumó un nuevo problema: un desgarro grado 3 en el recto abdominal derecho, que lo dejará fuera de importantes torneos.

“Es una noticia que me tiene muy triste por las semanas que me dejará afuera sin poder competir. Todavía no tenemos claro cuándo vamos a poder volver, pero vamos a trabajar mucho y esforzarnos para que sea lo antes posible. Ojalá puedan entenderlo y seguir apoyándome. Nos vemos a la vuelta”, comunicó el viernes pasado.

Aunque era un hecho que no iba a poder estar en los torneos próximos, faltaba la oficialización de su baja, lo que ocurrió hoy. El zurdo se borró del ATP 250 de Mallorca, donde defendía el título, y también hizo lo propio en Wimbledon, donde alcanzó la tercera ronda en 2024.

Dura caída en el ranking

En términos prácticos, Tabilo perderá 350 puntos en las próximas semanas, que se suman a los 50 que defendía esta. Está pérdida de unidades hará que caiga hasta el puesto 98, aproximadamente. Un bajón que se sumó al de mayo pasado, cuando no pudo revalidar las semifinales del Masters 1000 de Roma.

A su regreso de aquella lesión, Ale regresó en Roland Garros, donde cayó en segunda ronda. Luego, alcanzó las semifinales del Challenger de Prostejov antes de sufrir la compleja lesión, que lo tendrá fuera de las canchas por un importante lapso de tiempo.

Barrios gana en Nottingham

Tomás Barrios (112º) inició su temporada de pasto en el Challenger 125 de Nottingham. Lo hizo con éxito, imponiéndose al japonés James Trotter (202º), por 6-3 y 6-4.

El tenista nacional demostró nuevamente que la superficie le acomoda. Muy sólido con su servicio, supo aprovechar los momentos precisos para dar el golpe. Así, en el quinto juego del set inicial, logró el primer quiebre del encuentro. Luego, en el noveno game, consiguió un nuevo quiebre, que le permitió quedarse con la primera manga en 41 minutos.

El segundo parcial fue un poco más parejo que el anterior, pero el chillanejo tuvo siempre el control de las acciones. Estuvo cerca de quebrar en varios juegos, pero la ruptura definitiva la alcanzó en el décimo, aprovechando su primer match point. Así cerró su victoria en una hora y 33 minutos.

En cuanto a los números, el oriundo de la Región de Ñuble registró un 73% de primeros servicios y ganó un 85% de los puntos con el primer saque. Además, no concedió oportunidades de quiebre.

En la segunda ronda, el pupilo de Guillermo Gómez se medirá con el ganador del encuentro entre el australiano Tristan Schoolkate (106º), reciente ganador del Challenger de Ilkey, y el belga Alexander Blockx (140º), quienes se enfrentan este martes.

Barrios, por otra parte, está a la expectativa de las bajas del cuadro principal de Wimbledon, pues actualmente se encuentra a solo cinco retiros de ingresar.

Debuta Garin

Christian Garin (116º) debuta este martes en el Challenger 100 de Poznan, donde es el primer cabeza de serie y buscará continuar con su positiva racha en este tipo de certámenes, pues ganó en Mauthausen y Oeiras y llegó a las semifinales en Prostejov,

Su rival en el estreno será el ruso Alexey Vatutin (335º), y el encuentro en la arcilla polaca está programado para las 04.30, hora de Chile.

La meta de Gago es conseguir los puntos necesarios que le permitan regresar lo antes posible al top 100, lo que le permitiría retornar a los torneos ATP. Hasta ahora su progreso ha sido notable, pues a mediados de abril estaba fuera de los 200 mejores del mundo.