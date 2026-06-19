Un insólito e hilarante momento: seguridad no reconoce a figura de España y le impide el paso a la concentración

Uno de los seleccionados de España sufrió en el ingreso al hotel de concentración (Xinhua/Wang Kaiyan)

Luego de igualar sorpresivamente ante Cabo Verde en un decepcionante debut, la selección de España se prepara para su segundo apronte en el Mundial. El técnico Luis de la Fuente concedió una jornada libre antes del duelo con Arabia Saudita, de este domingo 21 junio. En ese contexto es que ocurrió una situación realmente insólita con Borja Iglesias, que al volver no lo dejaron ingresar a la concentración porque la seguridad no lo conocía.

Los agentes encargados de garantizar la protección del plantel de la Furia Roja le negaron la entrada al hotel al delantero, que tuvo uno de los días más tranquilos en comparación al resto de sus compañeros.

Según informó la prensa española, pasó la jornada libre en la piscina del hotel junto a su pareja y unos amigos. Después, lejos de los focos, salió a comer a un restaurante de Chattanooga, Tennessee, donde están ubicados los ibéricos. No obstante, en su regreso al recinto de concentración, los guardias le bloquearon el paso y le pidieron identificación.

Los agentes de seguridad le preguntaron su nombre y le exigieron un documento que confirmara su identidad, todo ante la incredulidad de Iglesias.

“Soy jugador de la selección. Necesito entrar”, señaló. “¿Eres jugador? ¿Tienes pase?”, le retrucó una agente. El atacante debió recurrir a su teléfono para comunicarse con alguien al interior del hotel y que facilitara su ingreso, en un insólito e hilarante momento.

𝗣𝗥𝗢𝗛𝗜𝗕𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗢, @BorjaIglesias9 ✋🏻🛑



🤯 La seguridad no le dejó pasar porque no lo reconocían como 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 de la @SEFutbol.



👉🏻 El delantero del Celta regresaba de su día 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗘 antes del partido ante Arabia Saudí.



🎥 @JugoneslaSexta pic.twitter.com/QWct3Jo0mA — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) June 18, 2026

El día libre de España

El resto de la selección española se repartió por Chattanooga, mientras algunos decidieron viajar a Nashville, como Lamine Yamal. El extremo de 18 años se marchó junto a su novia, familia y círculo más cercano, según informó Marca.

Otros se aventuraron a jugar golf. Unai Simón, David Raya, Alex Baena y Marcos Llorente aprovecharon la jornada para distender practicando otra disciplina.

En tanto, hubo algunos que se reunieron para pasar el día, como el grupo de Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Gavi; o el de Pau Cubarsí, Pedri y Dani Olmo.