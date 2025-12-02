VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Un poquito de humo: la controvertida conducta en la que pillaron a Gustavo Costas en los penales entre Racing y Tigre

    El técnico de Racing atenuó la tensión de una forma bastante particular en el sufrido duelo ante Tigre.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gustavo Costas, en un partido de Racing.

    Gustavo Costas sufrió como ninguno el desenlace del duelo entre Racing y Tigre, que terminó dándole a la Academia, la escuadra en que milita Gabriel Arias, la clasificación a las semifinales en los playoffs del Torneo de Clausura transandino.

    Lo estrecho de la definición no estaba en los planes de nadie. Menos que se estirara hasta la definición por lanzamientos penales. Todo eso provocó que los nervios del entrenador alcanzaran su punto de mayor tensión y que el estratega buscara una particular forma de calmarlos.

    Fumar en las bancas es una conducta prohibida. Por años se permitió, pero ahora está expresamente penalizada. Básicamente porque, al margen de lo perjudicial que resulta, constituye un mal ejemplo.

    Sin embargo, el estrés del particular momento provocó que el exentrenador de Palestino buscara la forma de aliviarlo. Eligió la prohibida: encender un cigarrillo.

    La escena es particular: el entrenador se interna en el banquillo y se arrincona antes de encenderlo. En el proceso, es cubierto por integrantes del staff del club.

    La situación podría generarle inconvenientes al entrenador, quien debería ser citado por las autoridades disciplinarias de la AFA para explicar el comportamiento.

    "La verdad es que era un partido en el que no tendríamos que haber sufrido tanto, pero así es el fútbol y los chicos lo merecían. No tendríamos ni que haber jugado los 30 minutos de alargue”, explicó después del encuentro, aunque no se refirió al cigarrillo en cuestión.

    “Como siempre los chicos dejaron todo, lo buscamos de entrada y no pudimos concretarlo. Pero nos vamos muy contentos, fue increíble cómo alentó la gente. Y como digo siempre: si estamos todos juntos, la cosa se hace más fácil”, valoró.

    Finalmente, se refirió al próximo desafío, ante Boca Juniors. “Nosotros vamos a ir como siempre: a dejar todo, que el hincha de Racing se quede tranquilo, ya lo sabe. Fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera, no es que cambiamos el esquema. Vamos con intensidad, ganas y pasión de querer llevar a Racing allá arriba y de poder ganar este campeonato... Y sin nafta vamos a seguir corriendo igual”, concluyó.

