Una cabeza en la que la corona tambalea: las distracciones de Arturo Vidal que lo tienen en la mira de Colo Colo

La participación internacional de Colo Colo en 2025 terminó con la caída ante Racing. Es cierto que los albos aún deben enfrentar a Atlético Bucaramanga, en el cierre del grupo E de la Copa Libertadores, pero ni una victoria ante los colombianos permitiría seguir en el principal torneo de clubes a nivel continental ni para rasguñar el premio de consuelo: un sitio en la Copa Sudamericana. El calendario del centenario termina por transformarse en un bochorno en Macul. La continuidad de Jorge Almirón está en entredicho.

Para Arturo Vidal todo terminó antes. En los 63′, el juez Gustavo Tejera le mostró la segunda amonestación (la primera la había recibido diez minutos antes). El árbitro uruguayo interpretó que un gesto del volante (quien describió un dos con los dedos) era una provocación al público argentino, en alusión a las Copa América que el volante había conseguido con la Roja ante Argentina. El mediocampista intentó, vanamente, explicar que se trataba de una instrucción para que uno de sus compañeros recibiera el balón en el segundo palo. Tejera no le creyó.

Una cabeza en la que la corona tambalea: las múltiples distracciones de Arturo Vidal en un 2025 para el olvido

En 2024, con 37 años (cumple 38 el 22 de mayo), el exmediocampista del Barcelona, la Juventus, el Inter y el Bayern Múnich, por citar a los clubes más importantes que defendió en el exterior, dio cuenta de una absoluta vigencia. Disputó 35 partidos, marcó ocho goles y aportó tres asistencias. Los cuestionamientos a su condición física, que llevaron a que un sect|or del directorio de Blanco y Negro exigiera la realización de exámenes médicos adicionales para visar su fichaje quedaban en el olvido. De hecho, nadie objetó la renovación del contrato, en términos más convenientes para el futbolista: por un año, cláusula de extensión automática y con un aumento en el salario. Vidal pasó a ganar un base de US$ 1,4 millones y a optar a US$ 200 mil en premios. Además, recibió US$ 100 mil por la firma.

El discurso del Rey, en su particular estilo, establecía como objetivo la obtención de La Segunda. La denominación estaba relacionada con una nueva Copa Libertadores, que se sumara a la del Cacique obtuvo en 1991. El mismo certamen del que se despidió este miércoles, ante un rival al que había desafiado. “Ojalá que nos topemos en la Libertadores con Racing. Vamos a ver si son tan fuertes como ahora”, dijo, después del amistoso que ambas escuadras disputaron en enero. Esa vez, los albos cayeron por 0-3, en el Monumental.

El polémico gesto que le costó la expulsión a Vidal ante Racing (Foto: Photosport) FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Muchas distracciones

Durante toda su carrera, Vidal ha dado cuenta de una fortaleza mental a toda prueba. El año pasado, de hecho, no dudó echarse encima a River Plate en la antesala y durante la serie por los cuartos de final de la competencia continental, el piso para este año. Sin embargo, también se las ingenió para estar en otros frentes: por ejemplo, abrió un canal en Twitch. Desde esa plataforma, incluso, disparó munición gruesa contra Ricardo Gareca por no llamarlo a la Selección. Con el Tigre firmó la paz antes del partido frente a Perú. En su última entrevista, tuvo como invitado a Mauricio Isla.

También es público su interés en la hípica, que lo llevó a transformarse en el propietario de un stud. Su imagen, trasformada en una marca, ha estado asociada a ropa y perfumes.

En la segunda mitad de abril, justo cuando Colo Colo se empezaba a asfixiar por los malos resultados y la necesidad de puntos para aferrarse a sus objetivos, el Rey arremetía con dos innovadoras propuestas: la primera, una hamburguesería, Sin Miedo Burgers, que fue lanzada en pleno centro de Santiago, con la participación del jugador. Johnny Herrera, quien fue su compañero en la Roja, pero con el que suele protagonizar cruces, dijo que el producto sabía a detergente. Ahora, tras la caída en Argentina, volvió a dispararle. “Todas sus acciones le terminan jugando en contra”, sentenció.

La casa de apuestas

La segunda es la más controvertida: Juega con el King, una casa de apuestas online. “EL KING A (sic) LLEGADO! Del rey de la cancha, al rey del juego...“, anunciaba el sitio web. ”Juega con el king, la nueva plataforma donde la pasión por el deporte se convierte en jugadas ganadoras! Cuotas altas, Atención 24/7 y Pagos en minutos!”, consigna la invitación. El sitio muestra varias imágenes de Vidal.

Después de la expulsión, no fueron pocos los que realizaron un particular ejercicio: buscar si entre las categorías disponibles aparecían potenciales amonestaciones a Vidal y los factores que pagaban. Una tarjeta amarilla multiplicaba por 1,45 el valor de la apuesta. Había otras opciones para jugar, específicamente relacionadas con el Rey.

En el entorno del jugador han acotado su participación a la mera publicidad, asumiendo las restricciones que existen para que los deportistas se vinculen con la actividad y, más aún, en relación a las competencias en las que están insertos.

La situación ya había generado interés antes de la insólita expulsión que recibió el experimentado mediocampista en Buenos Aires. “Un claro ejemplo de lo que no debe ocurrir, porque promociona una plataforma un jugador activo y se produce un resultado que es el que más paga para el fin de semana. Vienen de inmediato las sospechas", declaró el diputado Marco Antonio Sulantay, después de la caída de los albos ante Limache. El parlamentario es uno de los impulsores del proyecto de ley que busca impedir la relación entre las casas de apuestas y el deporte.