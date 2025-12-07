VOTA INFORMADO por $1100
    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    Mineros y lilas definen el segundo ascenso a Primera División. La ida, en el sur, terminó igualada 1-1. En cualquier de los casos, la categoría de honor recuperará una plaza histórica.

    Christian González 
    Christian González
    Deportes Concepción enfrenta a Cobreloa en la final del Ascenso. PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Cobreloa y Deportes Concepción tienen una cita con la historia. La mejor que recuerdan. En el estadio Zorros del Desierto, dirimirán al segundo ascendido a Primera División. El otro cupo lo obtuvo, hace una par de semanas, Universidad de Concepción.

    En la ida, disputada ante 29 mil espectadores en el estadio Ester Roa Rebolledo, naranjas y lilas terminaron igualados 1-1. Si no hay ganador en el tiempo reglamentario, la promoción se definirá en el alargue y, eventualmente, por lanzamientos penales. Los naranjas practicaron los disparos. Los penquistas no lo han hecho en toda la liguilla.

    Una cita con su mejor historia: Cobreloa y Deportes Concepción buscan el retorno a Primera División

    En ambos casos, se trata de equipos tradicionales en la categoría de honor venidos a menos. Los nortinos, de hecho, son considerados el cuarto grande del fútbol chileno: ocho títulos nacionales, uno de la Copa Chile y dos finales de la Copa Libertadores dan cuenta de un pasado glorioso. Por contrapartida, el 10 de noviembre de 2024 perdieron la categoría por segunda vez. En 2015 habían caído por primera vez a la B. Tardaron ocho años en volver. Esta temporada ha marcado un renacimiento institucional. En la banca está el histórico César Bravo.

    Una llegada loína en el duelo de ida (Foto: Photosport).

    Los penquistas no tienen títulos, salvo los dos que consiguieron en Primera B, pero sí participaciones internacionales: disputaron dos veces la Copa Libertadores (1991 y 2001) y llegaron a las semifinales de la extinta Copa Conmebol en 1999. Patricio Almendra, el actual DT, integró el plantel copero de 2001.

    Máxima expectativa

    La masiva respuesta de los hinchas penquistas dio sobrada cuenta de las expectativas que genera el eventual retorno, que en el caso penquista ha esperado por 17 años y que hasta incluyó la desafiliación del club por sus problemas económicos. Los penquistas resurgieron por la fidelidad de sus fanáticos desde la quinta categoría del fútbol nacional. Este domingo, 530 fanáticos los acompañarán en el Zorros del Desierto.

    Los mineros también hicieron lo propio: agotaron las 10.200 localidades restantes para completar el aforo del reducto calameño, lo que anticipa un marco digno de una final para el decisivo compromiso.

    César Bravo mandará a la cancha a Araya; Tapia, Heredia, Palma, Guzmán (Romero); Navarrete, Muga; Ledezma; Delgado (Valdés), Gotti y Jara.

    Los morados, que no tendrán en la banca al suspendido Almendra, formarán con Araya; Cáceres, Silva, Carrasco, Espínola; Sepúlveda, Sandoval; Morales, Valdivia, Ovalle; Larrivey.

