Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Coquimbo Unido vence a O’Higgins con todos los elementos de un partido épico que le añade otro capítulo más a una campaña de ensueño. En los 102′, el portero pirata Diego Sánchez le tapó un penal a Bryan Rabello y puso a los nortinos en una posición inmejorable: con una victoria sobre Unión La Calera, el equipo de Esteban González asegurará el primer título nacional de su historia.

Mientras aguardan por esa celebración, los piratas aseguraron un logro trascendente: aseguraron su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Será la segunda oportunidad en que los aurinegros participarán en el certamen. La anterior fue en 1992.

La Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

La entidad que rige al fútbol en esta parte del continente saludó el logro. “Bienvenido Coquimbo Unido. Jugará la Conmebol Libertadores 2026. Será la segunda participación de su historia”, resalta la organización, precisamente en alusión a la intervención anterior de la escuadra nortina.

En esa oportunidad, en 1992, los piratas clasificaron después de haber escoltado a Colo Colo en el Campeonato Nacional de 1991. La renuncia de los albos a la prerrogativa de sumarse al certamen en los octavos de final produjo un desajuste: el grupo 1 tuvo un equipo más que el resto de los lotes.

Los aurinegros no sobrepasaron la fase de grupos: terminaron en el último puesto, con tres unidades, producto de una victoria sobre Universidad Católica y un empate ante los albos, ambos en el Francisco Sánchez Rumoroso. Perdieron todos los encuentros ante Newell’s Old Boys y San Lorenzo de Almagro, las escuadras transandinas que completaban la zona.

El grupo lo ganó el equipo rosarino, que, de la mano de Marcelo Bielsa, terminó llegando a la final del certamen, que perdió ante Sao Paulo. También avanzaron la UC, San Lorenzo y los albos.