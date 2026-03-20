Una inesperada incursión fuera del fútbol: Erling Haaland invierte en el nuevo circuito mundial de ajedrez

Erling Haaland emprende una llamativa incursión. El noruego se convirtió en inversor del Total Chess World Championship Tour, el nuevo circuito mundial de ajedrez, certamen en el participará su compatriota Magnus Carlsen, quien es más que una leyenda de la disciplina al ser reconocido como el mejor jugador de la historia.

El ariete dejó un detalle en la derrota del Manchester City ante el West Ham, por 1-0, el pasado fin de semana. Ingresó al Olímpico de Londres con una gorra de la selección noruega de ajedrez.

La inversión de Haaland fue confirmada por diferentes medios ingleses. The Guardian, por ejemplo, informó que el noruego pretende fomentar la disciplina y ayudar a su crecimiento a nivel mundial. El Total Chess World Championship tendrá un premio anual de US$ 2,7 millones.

De hecho, el ariete realizó una particular comparación del ajedrez con el fútbol: “El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol. Hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticiparse a varias jugadas”, aseguró.

Con su masificación como propósito

Haaland es el primer futbolista que invierte en el ajedrez, aunque no el primero que se involucra como tal. Por ejemplo, en 2023, Mohamed Salah (Liverpool) se declaró como “adicto” al juego. En tanto, Eberechi Eze (Arsenal) ganó 20 mil dólares en un torneo online de famosos. Pep Guardiola y el extécnico del Chelsea Enzo Maresca también han reconocido su fanatismo.

En ese sentido, el noruego junto al empresario Morten Borge formaron Chess Mates, que será un accionista importante del Norway Chess, la empresa detrás del nuevo certamen.

“Estoy invirtiendo en Norway Chess porque creo que el nuevo Total Chess World Championship Tour puede convertir el ajedrez en un deporte aún más popular para los espectadores de todo el mundo. El equipo detrás de Norway Chess ya ha hecho un trabajo impresionante para hacer crecer el evento”, indicó Haaland.

Kjell Madland, director ejecutivo de Norway Chess y Total Chess, valoró la participación de futbolista como socio estratégico: “El hecho de que Erling se una a nosotros como inversor dice mucho sobre el potencial comercial de esta gira. Erling cuenta con una enorme base de seguidores a nivel mundial y es un referente mundial en la creación de momentos deportivos mágicos”, dijo.

El formato cuenta con respaldo de la FIDE, organismo rector del ajedrez. Se realizarán cuatro torneos anuales, disputados en cuatro ciudades distintas, y buscará coronar a un campeón mundial combinado en tres disciplinas: ajedrez clásico rápido, ajedrez rápido y ajedrez relámpago.