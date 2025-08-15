SUSCRÍBETE
El Deportivo

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Los hispanos no quedaron conformes con el desempeño del colegiado y agregaron que fue "un día triste para el fútbol chileno".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Esta es la polémica jugada que el juez Felipe González sancionó como penal.

El duelo entre Unión Española y Deportes Iquique era clave en la lucha que ambos mantienen por permanecer en la Liga de Primera. Por lo mismo, ninguno quedó conforme con el empate que obtuvieron en el Estadio Santa Laura, menos aún los hispanos pues sienten que fueron perjudicados por el árbitro Felipe González.

La razón principal para ello es el penal que cobró en contra del equipo de colonia, en el minuto 76, por presunta falta de Bianneider Tamayo sobre Álvaro Ramos, lo que significó el 1-2 parcial para los nortinos, tras la perfecta ejecución de Enzo Hoyos (78′).

Y aunque 10 minutos después, tras ayuda del VAR, González sancionó una nueva pena máxima, esta vez a favor de los locales, el cual permitió el empate de Cristian Insaurralde (87′), el cuadro de colonia quedó dolido con el desempeño del juez.

“Empate a dos tantos, en donde lamentablemente el protagonista del encuentro fue el pésimo arbitraje de Felipe González. Un día triste para el fútbol chileno”, posteó la cuenta oficial de Unión. Mientras que Insaurralde se preguntó en la zona mixta la razón para que el hombre de negro no recurriera a la asistencia audiovisual.

“Estaba cerca y vi el gesto de Tamayo, que levantó los brazos y se quedó quieto. Después, todo es muy fino y para eso existe el VAR, para que determine bien la jugada. Me resultó raro que no lo haya ido a ver... Uno no tiene mala fe y no cree que lo haga a propósito, pero recién lo revise y fue como se vio dentro del campo: él nunca quiere golpearlo, simplemente, el gesto lo determina y se queda parado”, aseguró Gonzalo Castellani.

Lo cierto es que el árbitro suma una nueva polémica en su historial, pues la semana pasada cobró un penal a favor de Everton, en el último minuto de descuento del cotejo ante Colo Colo, y aunque su decisión fue defendida por sus pares, Arturo Vidal lo encaró en camarines y el volante albo terminó siendo citado al Tribunal de Penalidades para el martes de la próxima semana.

Mira el polémico penal que cobró Felipe González:

