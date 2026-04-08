Unión La Calera pierde la apelación: Segunda Sala ratifica sanción y queda colista en la Liga de Primera

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió su veredicto. Unión La Calera perdió la apelación y se mantiene la sanción de resta de seis puntos por la alineación indebida de un extranjero. El caso tiene efectos directos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El organismo resolvió por unanimidad confirmar la sentencia previamente dictada por la Primera Sala, desestimando los argumentos presentados por el club cementero. En su resolución oficial, el tribunal fue categórico. “La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 6 de marzo de 2026, rechazando, por lo tanto, las impugnaciones efectuadas a dicho fallo por el Club de Deportes La Calera”, establece el escrito.

El veredicto de la Segunda Sala.

La sanción se origina en las denuncias presentadas por Everton y Cobresal, quienes acusaron que el cuadro calerano utilizó seis jugadores extranjeros en los encuentros disputados ante ambos rivales, superando el máximo reglamentario de cinco permitido por las bases del torneo. Los partidos cuestionados terminaron con triunfos para el conjunto de la Quinta Región. Fueron 1-0 frente a los ruleteros y 3-1 ante los mineros. Ahora quedan en 3-0 en contra del elenco cementero.

El foco de la controversia estuvo en el mediocampista Axel Encinas, de 21 años. Desde Unión La Calera sostuvieron que el futbolista no ocupaba cupo de extranjero al salir de las divisiones inferiores del club. Sin embargo, los denunciantes argumentaron que el jugador no cumplía con los requisitos formales de inscripción en cadetes, lo que finalmente fue acogido por los tribunales disciplinarios.

Con la resolución ratificada, la resta de seis unidades ya fue aplicada oficialmente en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Martín Cicotello pasa de tener 10 puntos a quedar con solo cuatro, ubicándose en el último lugar del campeonato, mientras que Everton y Cobresal suman tres unidades más cada uno tras el fallo.

La última chance para Unión La Calera es recurrir al TAS, organismo internacional al que ya acudió en 2025 y donde logró revertir una sanción anterior.