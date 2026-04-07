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    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini

    En Azul Azul aseguran que el castigo se aplicó por incitar a la violencia. Confirmaron que otros cuatro hinchas del sector Marquesina fueron vetados por los mismos hechos.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    La reacción de la U tras la protesta de la hincha que fue sancionada por insultar a Francisco Meneghini.

    La U sancionó a los hinchas que insultaron a Francisco Meneghini en su último partido al mando del equipo. Una hincha denunció públicamente su situación este domingo. En la concesionaria explican que sus gritos fueron considerados como incitación a la violencia.

    En esa línea, en La Cisterna sostienen que el castigo es coherente con la normativa y que este tipo de acciones buscan prevenir situaciones de riesgo. Además, precisan que la hincha no fue la única persona castigada por los incidentes registrados en ese contexto. Según pudo saber El Deportivo, otros cuatro asistentes del sector Marquesina también recibieron sanciones similares.

    El reclamo de la hincha

    La situación se hizo pública luego de que una hincha de Universidad de Chile denunciara en redes sociales que no la dejaron ingresar al Estadio Nacional durante el partido ante Deportes La Serena.

    A través de un video publicado en TikTok, la usuaria identificada como @dvnieelvpvz relató que, al intentar acceder al recinto, se enteró de que tenía aplicada la prohibición de ingreso. “Fui al estadio con mi hija, con mi pareja y con mi familia. Al entrar, entregué mi carnet. Hace el sonido de que tengo la prohibición de ingreso. Pregunto el por qué y me dicen que tengo el código 102 por incitar a la violencia”, señaló.

    “Estoy segura de que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral. Porque salió en la tele, porque salió en el diario, porque salió en TikTok y en muchos lados. Pero mi pregunta es, ¿alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? O por qué incité la violencia, supuestamente”, afirmó.

    La seguidora del club también cuestionó la forma en que se aplicó la sanción, asegurando que no recibió notificación previa. “Estuve menos de un minuto adelante y tuve la mala cuea (sic) de que me sacaron la foto. Pero para que me bloqueen y no me llegue ninguna notificación, me parece insólito. Soy abonada hace muchos años”, indicó.

    Finalmente, describió el momento vivido tras ser rechazada en el acceso al recinto deportivo. “Me vine a mi casa llorando porque no entendía qué pasaba. Bueno, porque en verdad me dejaron como una violenta al frente de todos”, agregó.

    @dvnieelvpvz

    ME PUSIERON CÓDIGO 102 POR “INSITAR A LA VIOLENCIA” @Diegoat🦉 @Mandreva @JoseeMarcos @La Voz Azul @RadioAzulChile @Hincha pelotaoficial @Club Universidad de Chile @_sebinho29 @Antonella Montalva #udechile

    ♬ sonido original - dvnieelvpvz

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