Unión pierde a su goleador: Palacios se va a Colombia

Terminaba su contrato este 31 de diciembre y no hubo opción de mantenerlo en el plantel. Unión Española pierde a uno de los goleadores del Campeonato Nacional: Cristian Palacios se va a Atlético Nacional de Colombia.

“Finalmente, se va Atlético Nacional, no ha habido forma de renovarlo, ni siquiera hasta que termine este campeonato. El club colombiano lo quiere ya porque han hecho una inversión muy grande en el jugador y no pueden prestárnoslo porque no quieren correr riesgos que se lesione en otro club”, explica Santiago Perdiguero, presidente del club hispano.

El delantero uruguayo anotó 15 tantos por la escuadra roja, ubicándose a apenas dos de los máximos anotadores de este certamen, los argentinos Fernando Zampedri, de Universidad Católica, y Joaquín Larrivey, de la U.

“Nosotros hemos hecho todo lo posible para que se quede, le hicimos una muy buena oferta, pero no se pudo concretar”, agrega el timonel hispano.