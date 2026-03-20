SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Uno más al historial: la Conmebol abre expediente disciplinario contra la U por la Copa Sudamericana

    La entidad que rige al fútbol sudamericano vuelve a sancionar a los azules. Ahora, por una situación ocurrida en el partido frente a Palestino.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La U, después de la eliminación en la Copa Sudamericana, ante Palestino (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Mientras se prepara para comenzar el ciclo de Fernando Gago en la banca, Universidad de Chile sufre otro golpe de la Conmebol. La entidad que rige al fútbol sudamericano les abrió un expediente disciplinario a los azules por una infracción cometida en el partido frente a Palestino, por la Copa Sudamericana.

    Según la notificación, los estudiantiles infringieron el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, que establece la obligación a declarar ante la transmisión televisiva oficial después de cada encuentro.

    Uno más al historial: la Conmebol abre expediente disciplinario contra la U por la Copa Sudamericana

    En esa jornada, los laicos quedaron eliminados del torneo continental, por lo que el ánimo de los jugadores que dirigía Francisco Meneghini no eran los mejores. En ese escenario, ninguno compareció ante la transmisión oficial.

    Por la falta, la U arriesga que parte en los US$ 5 mil y puede llegar a los US$ 8 mil en caso de que el comportamiento sea reiterado.

    Los estudiantiles deberán presentar sus descargos en Paraguay por el incumplimiento del citado protocolo. Ya conocen las dependencias. El año pasado, por el mismo torneo, tuvieron que explicar profusamente los graves incidentes que se produjeron en el choque ante Independiente, en Argentina.

    La U, en el choque ante Palestino (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    No son los únicos

    Los laicos no son los únicos que tendrán que explicar irregularidades en la sede del organismo rector, en Luque. La Conmebol le comunicó a Audax Italiano que tendrá que responder por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego.

    En tanto, Cobresal está literalmente contra la pared: los mineros fueron convocados por fallas en la seguridad y por el corte de luz que se produjo en Calama en el duelo ante los floridanos. En el caso de los nortinos, una eventual multa podría llegar hasta los US$ 15 mil.

    Más sobre:La UUniversidad de ChilePalestinoCopa Sudamericana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vicente Bruna, el futuro secretario general de republicanos que estudió en el colegio de Kast

    Comité de auditoría de Kast se constituye y acuerda revisión especial por Caso Convenios y Procultura

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    Dos sujetos fueron detenidos mientras robaban una bodega en Paine: se habrían disfrazado de trabajadores

    Lo más leído

    1.
    Otra camiseta de Colo Colo 91 a subasta: la delicada situación que lleva a rematar histórica prenda de Eduardo Vilches

    Otra camiseta de Colo Colo 91 a subasta: la delicada situación que lleva a rematar histórica prenda de Eduardo Vilches

    2.
    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio

    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio

    3.
    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    4.
    Gabriel Suazo habla de su relación con Alexis Sánchez en el Sevilla: “Estoy muy agradecido de él”

    Gabriel Suazo habla de su relación con Alexis Sánchez en el Sevilla: “Estoy muy agradecido de él”

    5.
    Fernando Gago ya tiene fecha definida para su debut en la U

    Fernando Gago ya tiene fecha definida para su debut en la U

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Vicente Bruna, el futuro secretario general de republicanos que estudió en el colegio de Kast
    Chile

    Vicente Bruna, el futuro secretario general de republicanos que estudió en el colegio de Kast

    Comité de auditoría de Kast se constituye y acuerda revisión especial por Caso Convenios y Procultura

    Fiscalía se prepara para formalizar al exdiputado Joaquín Lavín tras sentencia de la Corte Suprema

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable
    Negocios

    Mercados globales extienden su baja por incertidumbre en Medio Oriente, y en Chile la bolsa opera estable

    El petróleo a US$ 100 es “barato” al lado de las nuevas proyecciones de bancos y expertos para el precio del barril

    Strip centers cierran 2025 con los niveles de absorción y nueva oferta más altos de la última década

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor
    Tendencias

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano
    El Deportivo

    Fue campeón mundial de karate: el legado deportivo de Chuck Norris, el fallecido emblemático actor norteamericano

    Uno más al historial: la Conmebol abre expediente disciplinario contra la U por la Copa Sudamericana

    Joaquín Niemann se mete en el top ten tras la segunda ronda del LIV de Sudáfrica

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes
    Cultura y entretención

    Chuck Norris y Bruce Lee: una amistad entre cámaras, patadas y golpes

    Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

    A los 86 años muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

    El Ejército iraní amenaza con atacar “zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos” de sus enemigos
    Mundo

    El Ejército iraní amenaza con atacar “zonas de recreo, centros de ocio y destinos turísticos” de sus enemigos

    Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN por no apoyar una “simple maniobra militar” en el estrecho de Ormuz

    Francia pide a Irán realizar “grandes concesiones” para propiciar el fin de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal