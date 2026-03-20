La U, después de la eliminación en la Copa Sudamericana, ante Palestino (Foto: Photosport)

Mientras se prepara para comenzar el ciclo de Fernando Gago en la banca, Universidad de Chile sufre otro golpe de la Conmebol. La entidad que rige al fútbol sudamericano les abrió un expediente disciplinario a los azules por una infracción cometida en el partido frente a Palestino, por la Copa Sudamericana.

Según la notificación, los estudiantiles infringieron el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, que establece la obligación a declarar ante la transmisión televisiva oficial después de cada encuentro.

Uno más al historial: la Conmebol abre expediente disciplinario contra la U por la Copa Sudamericana

En esa jornada, los laicos quedaron eliminados del torneo continental, por lo que el ánimo de los jugadores que dirigía Francisco Meneghini no eran los mejores. En ese escenario, ninguno compareció ante la transmisión oficial.

Por la falta, la U arriesga que parte en los US$ 5 mil y puede llegar a los US$ 8 mil en caso de que el comportamiento sea reiterado.

Los estudiantiles deberán presentar sus descargos en Paraguay por el incumplimiento del citado protocolo. Ya conocen las dependencias. El año pasado, por el mismo torneo, tuvieron que explicar profusamente los graves incidentes que se produjeron en el choque ante Independiente, en Argentina.

La U, en el choque ante Palestino (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

No son los únicos

Los laicos no son los únicos que tendrán que explicar irregularidades en la sede del organismo rector, en Luque. La Conmebol le comunicó a Audax Italiano que tendrá que responder por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego.

En tanto, Cobresal está literalmente contra la pared: los mineros fueron convocados por fallas en la seguridad y por el corte de luz que se produjo en Calama en el duelo ante los floridanos. En el caso de los nortinos, una eventual multa podría llegar hasta los US$ 15 mil.