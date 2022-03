Verstappen, Ferrari y Haas: los protagonistas en la pretemporada de la Fórmula Uno

A una semana de que la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein comience, los equipos ya trabajan en Medio Oriente. Es en la segunda parte de una pretemporada, una que tradicionalmente vive su primer tramo en Barcelona, en donde las escuderías salen a la pista del circuito de Sakhir y muestran al mundo lo que tienen para el año. O al menos eso dicen.

Días de arduas sesiones y un sin fin de vueltas para comenzar a conocer los nuevos vehículos. Pero no hay que confiar en todo lo que se muestre aquí, ya que son innumerables las veces que lo que se muestra en estas pruebas queda en nada cuando la primera carrera comienza. Prueba de aquello la reacción del piloto de Ferrari, Carlos Sainz, tras los comentarios de Toto Wolf y George Russel dando de favoritos a la escudería italiana.

“Si fuera mi primer año me lo creería. Llevan seis años diciendo eso y luego ya hemos visto cómo ganan. Creo que es típico de Mercedes y típico de Russell, dar bombo a los demás y llegar a la primera carrera y llevarse el campeonato. No me fío nada y si miramos el GPS, vemos lo que están haciendo estos días”, lanzó el español.

Y es que para la mayoría, los alemanes están jugando derechamente al bluff en esta pretemporada. No quieren dar ninguna pista de lo que veremos el 20 de marzo y se han guardado el verdadero potencial esta semana. Todo lo contrario a Max Verstappen quien comenzó este año como terminó el pasado: más rápido que todos.

El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:31.720 con el neumático superblando (C5), quedando con el mejor tiempo de la semana. Un cierre en donde brilló y dejó en claro que va por el bicampeonato de primeras.

Pero aquella vuelta quedó en segundo plano cuando Mick Schumacher hizo su mejor vuelta de la jornada, con un sorprendente 1:32.241. De esa forma el alemán de Haas firmó el segundo mejor tiempo de la pretemporada, dejando atrás la marca de Charles Leclerc (1:32.415) y la de Fernando Alonso (1:32.698). Una clara señal de mejora para los norteamericanos, pero aún muy pronto para pensar que los puestos altos son su nuevo lugar.

La temporada de la Fórmula Uno tendrá su primer capítulo el próximo domingo en el circuito de Bahrein, una prueba en donde Verstappen buscará comenzar a revalidar su título y Hamilton a recuperar su corona. Alpine, McLaren y Ferrari llegaran con ganas de protagonismo, estos últimos los con más chances, pese a que Sainz quiera sacarse la responsabilidad.