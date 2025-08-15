SUSCRÍBETE
El Deportivo

Violencia en la Copa Sudamericana: graves incidentes entre la hinchada de Godoy Cruz y la policía brasileña

La tribuna visitante del estadio del Atlético Mineiro fue escenario para una pelea de proporciones, donde los barristas argentinos alegan represión de los encargados de seguridad locales.

Por 
C. Tapia
Sucedieron graves incidentes entre la hinchada de Godoy Cruz y la policía brasileña.

Una escena que se repite. Serios incidentes se produjeron por enfrentamientos entre la hinchada de un equipo argentino y la Policía de Brasil. Esto aconteció luego de la victoria de Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana sobre Godoy Cruz, en Belo Horizonte.

El partido finalizó con la victoria del Galo por 2-1, sin embargo el protagonismo se lo llevaron los barristas mendocinos que sufrieron golpes por parte de la Policía local en las tribunas del estadio Arena MRV. En las imágenes que se han conocido, se aprecian fuertes golpes de puño entre los encargados de seguridad y la fanaticada transandina, y algunas detenciones. Según se detalló, al menos cinco personas estarían privadas de libertad.

Una serie de registros audiovisuales se viralizaron en las redes sociales durante esta noche y deja en evidencia las detenciones y las agresiones que sucedieron en la tribuna visitante. Tampoco se ha manifestado el club argentino, por lo que le sucedió a sus hinchas. También se esperaba alguna reacción de la Conmebol, lo que no ha sucedido hasta el cierre de la nota.

La prensa argentina reaccionó ante esto. “Otra vez un equipo argentino sufre a la seguridad privada y a la policía brasileña en un trofeo continental. En el marco de la Copa Sudamericana, los hinchas de Godoy Cruz sufrieron agresiones y fueron esposados en el estadio de Atlético Mineiro. Lamentable”, posteó TyC Sports.

Mientras que el medio partidario del equipo de Mendoza, Somos Godoy Cruz, manifestó en su cuenta de X: “La policía de Brasil y otro capítulo más maltratando al argentino”.

