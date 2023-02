¿Y la capa que le regaló el jeque en Qatar?: Messi revela qué hará con los recuerdos de la final del Mundial

Lionel Messi no olvida la final del Mundial de Qatar. En la reciente edición que reúne a los mejores países del mundo, la Pulga logró asegurar un nuevo título para Argentina. Y, de paso, sacó chapa para ser reconocido como uno de los mejores de la historia del fútbol.

En la final frente a Francia, el actual jugador del PSG vivió una serie de momentos que jamás borrará de su cabeza. Levantando la Copa del Mundo, abrazando a sus compañeros y todos los obsequipos que recibió durante el duelo que los transandinos sufrieron para imponerse en tiempo de alargue.

En conversación con el Portal Olé, Messi repasa los obsequios que guardó de la final. Están todos en Ezeiza, en el campo de entrenamientos de Argentina. Uno de ellos fue la capa que le entregó el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La túnica corresponde a un besht, prenda tradicional de dicho país que es elaborada a mano para los altos mandos de la nación. Ésta se coloca encima de la ropa principal y es ocupada por el propio jeque -único facultado para utilizarla siempre en su calidad de máxima autoridad- los ministros y otras personas relevantes.

“Tengo todo, tengo todo. Los botines, las camisetas, la capa. Está todo ahí en el predio, me lo guardó Marito (el histórico utilero) y Juan Cruz, me guardan todo siempre. No me acuerdo, estaba pensando, si cambié los botines antes de la final. Están ahí los de la final también”, dijo el argentino.

El destino de los recuerdos ya está definido. Los trasladará al museo personal que armó en su casa en España. “Ahora en marzo me voy a llevar todo a Barcelona, donde tengo mis cosas y mis recuerdos”.

En la misma entrevista, el campeón del mundo repasó la polémica que lo enfrentó con Países Bajos. Los transandinos se impusieron en un duelo que estuvo marcado por la tensión. Y una de las víctimas de la celebración fue el técnico Louis Van Gaal. Sobre la celebración que recordaba a Juan Román Riquelme, quien fue marginado del Barcelona por parte del DT neerlandés, apuntó que “salió en el momento. No tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2-1 dije ‘para qué mierda hice eso’, porque pasa, viste. Y después encima nos empataron y todo. Había visto lo que había dicho Van Gaal antes del partido y un compañero me lo había mostrado. Y la verdad que me molestó, me molestó porque nunca le falto el respeto a nadie, ni a entrenadores y ni jugadores”, reconoció.

“Nunca hablo de nadie y mucho menos antes de un partido. Me había molestado porque yo había hablado con mucho respeto de él. No me gustó y me salió en el momento eso”, añadió.

También repasó otro momento que llamó la atención tras el partido y que hace algunos días reconoció que se sentía avergonzado por ello. El “andá pa’llá”, que incluso ha sido utilizado por otros deportistas, entre ellos Novak Djokovic.

Sobre esto, afirmó que es algo que comenzaron a utilizar sus hijos. “ahora los chicos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa. Pero yo decía que la verdad es que fue un momento en caliente y hoy después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera. Y que se haga viral como se hizo, no pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó. Y bueno, queda en una anécdota”. “Fue una reacción sin pensar y natural. Salió así y nada, quedó”, cerró.