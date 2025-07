“¿Y toda la plata que les dejé?”: excompañero de Eduardo Vargas revela la molestia de Turboman con la U

Eduardo Vargas no llegó a la U. Luego de que fallaran las negociaciones con Azul Azul, Turboman aceptó la oferta de Audax Italiano y firmó con el cuadro de La Florida. El vínculo se extiende hasta el final de la temporada. El segundo goleador histórico vestirá su tercera casaca en el país. Antes estuvo en Cobreloa y el el cuadro estudiantil laico.

Para llegar a ese puerto, hubo una extensa conversación entre el agente del representante y Universidad de Chile. El deseo del futbolista era regresar al club donde cosechó sus mayores éxitos y el DT lo tenía como prioridad. Pero debían llegar a un acuerdo. Uno que en La Cisterna siempre vieron con recelo.

Eduardo Vargas, en la Selección. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luego de sus primeras tratativas, que no resultaron, Vargas tomó un vuelo a Montevideo y estuvo entrenando con Nacional. En Uruguay hoy no se sorprenden de que el ariete firme con Audax. “Yo supuse que no iba a arreglar en Universidad de Chile, a nadie le gusta ir y volver y no poder arreglar. Supuse que se le iba a complicar, está bien que se haya ido a otro equipo. Lo que mal empieza, mal acaba”, dijo Alex Saúl, dirigente del Bolso.

Ahora, algunos cercanos al futbolista entregan más antecedentes, por ejemplo, Nicolás Peric, quien fue compañero del atacante en la Roja, en 2012, dio a conocer un diálogo entre ambos. “Conversando con Eduardo, que tenemos un grado de amistad, me dice: ‘¿y toda la plata que les deje yo cuando me vendieron’?”, dijo en radio Pauta, evidenciando la molestia del formado en Cobreloa.

Johnny Herrera, por su lado, fue crítico con la gestión de la U. “No es solamente un tema económico. Es un ninguneo. Ahora le van a echar la culpa a él, con esos periodistas amigos que tienen. Apareció el teléfono rojo y los que realmente mandan en la U no lo quisieron”, señaló el exguardameta.

“Él valora ese esfuerzo de Audax. En la U no le ofrecieron ser el que más gana. El punto negro son los que mandan, los que se esconden. La van a seguir cagando porque estas oportunidades no se desperdician”, añadió.