Yo, Robocop: la nueva tropa que resguarda el desarrollo del fútbol chileno

Son todos ex carabineros o ex miembros de las Fuerzas Armadas, con instrucción de seguridad civil y no más de 55 años. Este es el testimonio del líder del brazo armado de la seguridad en el fútbol chileno, que parece ser la garantía para la continuidad del torneo.