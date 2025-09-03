Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Alguien, probablemente un cocinero cuyas manos han dado forma a miles de estas cosas, te pone en las manos una caja con una docena de empanadas. No hay florituras. No hay tonterías. Solo doce empanadas , doradas , casi arrogantes en su perfección imperfecta.

Carne salteña, carne a cuchillo, queso y cebolla . Míralas. No son esos pálidos y tristes bolsillos de masa que encuentras en una vitrina de aeropuerto. Estas tienen carácter. La masa está ampollada, a veces quemada, brillante por un toque de grasa gloriosa, y el borde está sellado con un patrón trenzado, el repulgue . No es decoración, es un lenguaje. Es la firma del cocinero, una promesa de lo que hay dentro.

La empanada está caliente, pero no es pesada en mano. El primer mordisco es todo. Un crujido. La masa se quiebra, no se desmorona, una perfecta armonía entre lo horneado y quemado. Y entonces, el vapor te golpea en la cara. Un vapor perfumado con comino y la esencia profunda y honesta de la carne de vacuno.

No es carne molida. Es carne cortada a cuchillo. Pequeños trozos de carne de verdad, tierna, que se ha cocinado a fuego lento en sus propios jugos hasta rendirse. Hay cebolla, casi disuelta en una dulzura melosa, quizás un trozo de huevo duro que aporta una cremosidad inesperada. Y si tienes suerte, una aceituna que irrumpe con su salinidad, un pequeño y audaz estallido de sabor que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el equilibrio.

Es jugosa. Ridículamente jugosa. El tipo de jugo que escurre por la barbilla y los dedos pero que importa un bledo, porque estás demasiado ocupado buscando el siguiente bocado.

Se encuentran en Las Hualtatas 5192, Vitacura, y a través de Instagram. Son empanadas hechas con algunos ingredientes traídos del norte argentino, con recetas clásicas tamizadas con formas de cocción más elaboradas, capaces de transportar a los comensales hasta el norte argentino en tan solo un bocado.

El local nació en la cocina de Miguel Carrera , cocinero que tomó el nombre de la hija para emprender en la gastronomía. En Santiago de Chile había probado varias empanadas argentinas, pero ninguna le pareció que reflejara realmente la cocina del país trasandino . Entonces empezó a amasarlas en casa, cuando se juntaba con amigos y fueron ellos quienes lo motivaron a venderlas.

Hoy, Alfonsina Empanadas ofrece cinco variedades de rellenos: carne salteña ($2.490), jamón y queso ($2.490), carne a cuchillo ($2.490), queso y cebolla ($2.490), carne porteña ($2.490). Vale la pena darles una oportunidad. Las encuentras en este link.