    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    ¡Ya volvió el brindis más esperado del verano! Si hay un evento que marca el calendario cervecero en Chile, es el Bierfest Kunstmann, y este 2026 la fiesta en Valdivia promete ser más refrescante que nunca. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para programar tu viaje al sur.

    Equipo de Growth
    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia Cortesía / Finde LT

    Como ya es tradición, el Parque Saval se transforma en el epicentro de la cultura alemana en Chile. El Bierfest es una experiencia completa que incluye competencias de fuerza, bailes típicos (Schuhplattler), música en vivo y, por supuesto, una oferta gastronómica que te hará sentir en Baviera pero con la brisa del río Calle-Calle.

    Lo mejor de este año es la curatoría de barriles que Kunstmann ha preparado para los asistentes, enfocada en la alta tomabilidad y en combatir las temperaturas del verano valdiviano.

    Las tres joyas de la corona 2026

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026 Cortesía / Finde LT

    Para esta edición, la clave está en el equilibrio entre la innovación y la tradición.

    Según explica a Finde Alejandro Kunstmann, Gerente General de la cervecería, hay tres variedades que definen la esencia de este festival.

    “Los sabores que marcarán esta fiesta cervecera en el Bierfest 2026 se viven en tres cervezas que no pueden faltar en tu vaso”, dice y en seguida recomienda:

    • Lager Blanc: “fresca, aromática y vibrante, con un perfil ligero que invita al primer sorbo”.
    • Radler pomelo y limón: “liviana, cítrica y ultra refrescante, perfecta para los días de calor y sol”.
    • Helles: “nuestra emblemática, inspirada en el Oktoberfest de Múnich por su suavidad y equilibrio”.

    “Tres estilos, tres momentos, una sola forma de celebrar el Bierfest”, comenta Kunstmann.

    Lo que no te puedes perder

    Entrada al Bierfest Kunstmann.

    Además de llenar tu jarro (chope), el evento ofrece un ambiente familiar y cargado de energía:

    • Gastronomía: desde los clásicos crudos valdivianos hasta los infaltables pretzels y salchichas artesanales.
    • Concursos: el “gran martillo” y la competencia de “corte de troncos” son los favoritos de la audiencia.
    • Música: bandas de música alemana se intercalan con DJs y grupos locales para mantener el ambiente arriba todo el día.

    Coordenadas Bierfest 2026

    • Dónde: Parque Saval, Valdivia
    • Cuándo: hasta el 1 de febrero
    • Entradas: disponibles a través de bierfestkunstmann.cl

