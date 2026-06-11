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    Con reconocidos invitados y sesiones de firma: así será Planeta de Autores Fest en Temuco

    Autores como Alberto Fuguet, Daniela Thiers, Francisco Ortega y Javiera Castro serán parte del programa del evento literario, que incluye presentaciones y sesiones de firma de libros.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con reconocidos invitados y sesiones de firma: así será Planeta de Autores Fest en Temuco Pablo Vásquez R.

    Temuco será la sede de una nueva edición de Planeta de Autores Fest, evento literario que reunirá a reconocidos autores nacionales en una jornada abierta al público, dedicada a la lectura, el encuentro y la conversación en torno a los libros.

    La actividad, organizada por Grupo Planeta Chile, se realizará el sábado 13 de junio desde las 15:00 en la librería Miralibros, ubicada en Claro Solar 610.

    El festival contará con un programa que incluye presentaciones y sesiones de firma con destacados escritores. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con ellos.

    Alberto Fuguet, Daniela Thiers, Francisco Ortega y Javiera Castro serán parte de la instancia.

    Desde 2022, Grupo Planeta Chile ha celebrado ocho exitosas versiones de Planeta de Autores Fest. El evento ha convocando a miles de asistentes, con el objetivo de promover el vínculo entre escritores y lectores.

    Según anticipan a través de un comunicado, esta novena edición reafirma el interés de la casa editorial por acercar la literatura a nuevas audiencias y generar espacios de reunión en torno a las historias y sus creadores.

    Invitan a toda la comunidad a participar de este “imperdible encuentro literario”, el cual es con entrada liberada.

    Cuál es la programación de Planeta de Autores Fest en Temuco

    A continuación encontrarás los horarios en los que los autores presentarán sus respectivos libros.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaLibrosPlaneta de Autores FestTemucoLiteraturaAlberto FuguetDaniela ThiersFrancisco OrtegaJaviera Castro

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