Día de la Cazuela: dónde disfrutar esta preparación en el casco histórico de Santiago

Nació a partir de una tradición culinaria que distintas fuentes históricas asocian al encuentro entre ingredientes y costumbres indígenas y españolas. Y con el paso de los años, se ha mantenido como uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena.

En el marco del Día Nacional de la Cazuela, que se celebra cada 30 de julio, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a degustarla en el caso histórico de la capital.

La asociación elaboró un listado de restaurantes y establecimientos en los que se puede disfrutar esta preparación, la cual reúne desde caldo caliente y verduras de estación hasta carnes como vacuno o pollo, con variaciones según territorio y costumbre .

Afirma que la iniciativa busca relevar el valor de la gastronomía tradicional como motor de identidad, dinamización económica y atracción urbana para el Centro Histórico de Santiago.

A través de esta convocatoria, TUCHS destaca el aporte de restaurantes, fuentes de soda y locales de larga trayectoria que forman parte de la memoria culinaria y comercial del centro.

La gerente general de la asociación, Dafne Ulloa, declaró: “El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición”.

“Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad” .

Desde la asociación subrayan que esta celebración representa una invitación a recorrer el casco histórico, apoyar al comercio gastronómico y vivir una experiencia auténticamente chilena en espacios que son parte del patrimonio urbano de Santiago.

Día de la Cazuela: dónde disfrutar esta preparación en el casco histórico de Santiago. Foto: archivo.

Qué restaurantes y establecimientos ofrecen cazuela en el casco histórico de Santiago

A continuación encontrarás el listado elaborado por TUCHS sobre dónde disfrutar distintos tipos de cazuela en el casco histórico de la capital: