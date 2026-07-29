SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Día de la Cazuela: dónde disfrutar esta preparación en el casco histórico de Santiago

    La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) elaboró un listado de restaurantes y establecimientos en los que se puede encontrar este plato, el cual reúne desde caldo caliente y verduras de estación hasta carnes como vacuno o pollo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Día de la Cazuela: dónde disfrutar esta preparación en el casco histórico de Santiago Cortesía

    Nació a partir de una tradición culinaria que distintas fuentes históricas asocian al encuentro entre ingredientes y costumbres indígenas y españolas. Y con el paso de los años, se ha mantenido como uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena.

    En el marco del Día Nacional de la Cazuela, que se celebra cada 30 de julio, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a degustarla en el caso histórico de la capital.

    La asociación elaboró un listado de restaurantes y establecimientos en los que se puede disfrutar esta preparación, la cual reúne desde caldo caliente y verduras de estación hasta carnes como vacuno o pollo, con variaciones según territorio y costumbre.

    Afirma que la iniciativa busca relevar el valor de la gastronomía tradicional como motor de identidad, dinamización económica y atracción urbana para el Centro Histórico de Santiago.

    A través de esta convocatoria, TUCHS destaca el aporte de restaurantes, fuentes de soda y locales de larga trayectoria que forman parte de la memoria culinaria y comercial del centro.

    La gerente general de la asociación, Dafne Ulloa, declaró: “El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición”.

    “Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad”.

    Desde la asociación subrayan que esta celebración representa una invitación a recorrer el casco histórico, apoyar al comercio gastronómico y vivir una experiencia auténticamente chilena en espacios que son parte del patrimonio urbano de Santiago.

    Día de la Cazuela: dónde disfrutar esta preparación en el casco histórico de Santiago. Foto: archivo.

    Qué restaurantes y establecimientos ofrecen cazuela en el casco histórico de Santiago

    A continuación encontrarás el listado elaborado por TUCHS sobre dónde disfrutar distintos tipos de cazuela en el casco histórico de la capital:

    • Fuente de Soda Marco Polo, Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral.
    • Nuria Restaurant, Portal Fernández Concha 964.
    • Faisan D’or, Plaza de Armas 430.
    • La Piojera, Aillavilú 1030.
    • Bar Restaurant La Chimenea, Príncipe de Gales 90.
    • Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, Pasaje Phillips 16, piso 2.
    • Bar La Unión Chica, Nueva York 11.
    • Ciro’s Bar Restaurant, Bandera 220.
    • Dos y Dos, Bandera 341.
    • Restaurant Las Tejas, Paseo Bulnes 98.
    • La Fuente Oficial, Paseo Bulnes 72.

    Lee también:

    Más sobre:GastronomíaCazuelaDía de la CazuelaDía Nacional de la CazuelaComidaCocinaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?
    Chile

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Aprueban crear comisión para investigar funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entre 2019 y 2024

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos
    Negocios

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Ventas minoristas presenciales de la Región Metropolitana caen y gremio alerta por situación del comercio para este año

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición
    El Deportivo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Europa, Asia y Norteamérica sacan la voz: las reacciones a la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial

    Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?
    Mundo

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Pan de huevo
    Paula

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos