Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Preguntarse por qué le dedicamos un día a cada uno de nuestros sánguches icónicos —el del chacarero, el 17 de febrero; completo, 24 de mayo; Barros Luco, 9 de junio— es una discusión tan estéril como la de si

Los motivos suelen ser decepcionantes y muy poco épicos; casi siempre, en realidad, responden a la desesperada estrategia de márketing de alguna fuente de soda, que para disparar sus ventas hacen pasar su aniversario como el “día nacional” de alguna de sus preparaciones.

Pero nuestra idea no es aguar la fiesta sino llenarla de sabor. Y aunque la realidad dice que el Día del Churrasco no es otra cosa que una excusa que inventó la Fuente Suiza en 2011 para celebrar su cumpleaños 57, ya poco importa: lo que vale es celebrarlo comiéndose un contundente pan lleno de carne recién cocinada a la plancha, tomate fresco, palta bien molida y una peligrosa mayo casera.

Lugares donde comerse un grandioso churrasco en Santiago abundan, pero acá elegimos cinco en los que será imposible salir defraudado.

Fuente Suiza

Si tenemos un Día del Churrasco —es decir, una excusa para ir a comernos un sánguche un día de semana— es gracias a este histórico local ñuñoíno, creado por una familia suizo-alemana hace más de 60 años.

Sinónimo de sabor y enjundia, la fama de la Fuente Suiza comenzó con sus fricandelas y gordas, preparaciones más típicas de esa zona europea, pero luego se amplió hacia toda la sanguchería nacional, desde completos hasta lomitos.

Pero su fuerte son los churrascos, y por eso eligieron esta preparación para festejar su aniversario en 2011. Así instalaron esta fiesta que hoy se celebra en todo Chile, pero que conviene conmemorar acá, donde todo partió.

El churrasco italiano de la Fuente Suiza ($6.860) se hace con 300 gramos de posta negra de corte bien fino, rodajas de tomate, bastante palta y mayonesa casera. Todo dentro de un pan frica que consigue la santa trinidad: es esponjoso, levemente crujiente y suficiente firme para aguantar todos los ingredientes sin desmoronarse ni atosigar con su miga.

Dirección : Irarrázaval 3361, Ñuñoa

Horarios: Lunes a sábado, de 13 a 22:30

Donde El Nano

En La Vega Central y sus alrededores hay muchas opciones para zamparse un buen sánguche a precio razonable, pero pocos entregan el tamaño y las certezas de El Nano, un local en medio de este mercado, cuyas estrechas mesas son inversamente proporcionales al descomunal porte de sus platos.

Para espíritus valientes e insaciables hay verdaderas odiseas, como El Volcán, una torre de lomito, plateada y carne mechada con huevos fritos, cebolla caramelizada, palta y muchos ingredientes más, sánguches inabarcables, pensados para desahuciados o condenados a muerte.

Pero también están los clásicos, que no dejan de ser enormes, con más carne y mayonesa de la que una persona debería digerir en un día, aunque no por eso menos deliciosos.

El churrasco italiano ($6.500) nunca falla, con su tradicional sabor casero, que persiste a pesar del éxito y los turistas, que llegan en procesión atraídos por los cientos de videos que en redes sociales abundan de sus enormes sánguches.

También hay churrascos en versión completo ($5.800, con chucrut), chacarero ($5.900) o brasilero ($6.400, con palta y queso fundido).

Y si no hay tiempo o ánimo para meterse en las profundidades de La Vega, Donde El Nano también tiene hace un tiempo un local en el Barrio Bellavista (Pío Nono 226), más amplio que el otro pero con la misma calidad.

Dirección : Antonia López de Bello 743, Recoleta

Horarios: Lunes a sábado, de 8 a 16:15

Elkika Ilmenau

Quienes viven o trabajan en Providencia saben que entre la amplia oferta de sangucherías y fuentes de soda hay un extraño nombre que nunca decepciona. Es Elkika Ilmenau, un restaurante con dos sedes cercanas —en el metro Pedro de Valdivia y en la estación Tobalaba— que a pura consistencia, sin alardes ni campañas, ha logrado consolidarse durante 80 años como la más confiable alternativa en el sector para comer bien, rápido y a precio justo.

Tanto así que ambos locales, a pesar de contar con varias docenas de mesas, se llenan sin falta a la hora de almuerzo y también a las 7 de la tarde, cuando a los completos o lomitos los acompañan espumosos schops de medio litro.

Los churrascos en Elkika, por supuesto, tienen todo lo que uno puede pedirles: una carne jugosa y fácil de masticar, con una mayonesa suave y saladita, entre un pan esponjoso pero no enorme, pasado siempre por la plancha.

El italiano ($7.600) incluye lo que ya todos saben, el chacarero ($7.600) porotos verdes y mayo, mientras que el completo ($8.600) viene con palta, tomate, chucrut, americana y mayonesa. El tamaño es contundente, para salir llenito, sin ser obsceno.

Dirección : Hernando de Aguirre 47, Providencia

Horarios: Lunes a sábado, de 9:30 a 00:30

La Fuente Reina

Hace algunos años que en la Plaza Ossandón, zona central de la comuna de La Reina, hay mucho más que una comisaría, un cesfam y los bomberos. La principal atracción, de hecho, es un restaurant ubicado en una de sus esquinas, una casa que ha ido ganando terreno gracias al sabor y tamaño de sus sánguches, algunos muy novedosos y originales, todos muy ricos y contundentes.

Es La Fuente Reina, que también cuenta con una barra de coctelería, un café al costado y una panadería de masa madre.

Pero lo que nos convoca hoy son los churrascos, que La Fuente Reina tiene para todos los gustos aunque no necesariamente para todos los estómagos: sus sánguches son realmente enormes. Aunque siempre uno puede llevarse lo que queda para la casa.

El churrasco italiano ($12.490) es para irse a la segura, con pan propio, una cremosa mayo casera y posta negra a la plancha. Pero mejor irse por uno que solo se sirve acá: el Don Carlos ($11.990), que viene con queso cheddar, pepperonata (pimentones dulces salteados), champiñones salteados, cebolla morada y mayonesa al ajo. Una mezcla agridulce que funciona mejor de lo que uno espera.

O el churrasco El Príncipe ($11.990), para sistemas digestivos robustos, que también va con queso cheddar, queso mantecoso, tocino y salsa BBQ.

También hay chacareros ($12.490) y dinámicos ($13.490), que en La Fuente Reina sirven con tomate, palta, chucrut, americana y mayonesa.

Dirección : Echeñique 8540, La Reina

Horarios: Lunes a domingo, de 12:30 a 00:00

Completería Don Julio

La especialidad de esta clásica picada de Peñalolén son, como lo dice su nombre, los completos, pero el resto de los sánguches no se queda atrás en calidad.

Funciona desde 1987, sin otra campaña que hacer muy buena comida rápida chilena a precios convenientes. Así, con el paso de las décadas, se transformaron en el secreto mejor guardado de los vecinos de la Rotonda Grecia, que se dejan caer donde Don Julio a todas horas. Especialmente en la noche, pues su cocina está abierta hasta las 12.

Los completos y ases son los más demandados, pero el churrasco aquí merece la atención. Ya sea italiano ($6.500), completo ($6.500) o dinámico ($7.500), la calidad de su pan, suave y firme, la consistencia y sabor de su carne, más una mayo casera que no decepciona.

El espacio está diseñado para comer al paso, y hay que tener paciencia porque en horas de alta demanda la espera, exacerbada con los aromas que salen de la plancha, puede ser desesperada. Pero será recompensada.