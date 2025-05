Dónde ver en el streaming a los nominados al Oscar 2022

THE POWER OF THE DOG

Aunque existen premios otorgados en festivales y por asociaciones profesionales relacionadas con el cine, los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood son los más conocidos y comentados.

Los cuales ya revelaron los nombres de quienes podrían ganar algunas de las estatuillas que se entregarán el domingo 27 de marzo próximo. Una lista de nominados Oscar donde destaca la presencia de Netflix, el gigante del streaming que sumó un total de 27 nominaciones.

Tanto para sus largometrajes, un corto animado (Robin Robin) y varios cortos documentales (Audible, Lead me home, Three songs for Benazir), además de los para Mejor Actriz y Mejor Banda Original de Madres paralelas, el filme de Almodóvar que llega al servicio el 18 de febrero.

Sin olvidar a La Familia Mitchell vs. las máquinas, que compite por Mejor Película Animada con Luca, Encanto y Raya y el último dragón, que pueden verse en Disney+ junto a Shang-chi y la leyenda de los Diez Anillos (Mejores Efectos Visuales) y Cruella (Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado).

Pero no solo Netflix o Disney+ tienen en su catálogo filmes que están en la carrera por el Oscar, ya que también se cuentan Amazon Prime, HBO Max y Apple TV+.

Como lo detallamos a continuación con un listado de aquellas películas que suman la mayor cantidad de nominaciones y ya pueden verse en el streaming.

El poder del perro

El-Poder-del-Perro-5.jpg KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

El poder del perro | Netflix

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Directora (Jane Campion), Mejor Actor (Benedict Cumberbatch), Mejor Actor Secundario (Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee), Mejor Actriz Secundaria (Kirsten Dunst), Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido

De qué trata: neozelandesa Jane Campion (El piano) ofrece su imperdible versión para la novela homónima de Thomas Savage, donde combina la belleza y grandiosidad del entorno natural con la crueldad que puede ejercer un ser humano.

En un relato que sitúa en la región estadounidense de Montana, en 1925, donde los hermanos Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) manejan con éxito la hacienda ganadera familiar que quedó a su cargo hace un cuarto de siglo.

Quienes a pesar de su diferencia física y de carácter -George es callado y educado, y Phil es agudo e hiriente- mantienen una cordial relación fraternal. Pero todo cambia después de un arreo a una localidad vecina, donde George conoce a Rose Gordon (Kirsten Dunst).

Una viuda que maneja con la ayuda de su hijo adolescente Peter (Kodi Smit-McPhee) un restaurante y hospedería. La misma que conquista al menor de los Burbank, convirtiéndose en su esposa a pesar de la preocupación de Phil, que la ve como una cazafortunas.

Sin embargo, Rose y George se casan y ella se va a vivir a la gran casa de los Burbank en medio de la hacienda. Donde desde el primer momento en que Rose pisa el lugar, Phil, sin rasgo de educación, le deja en claro que le es totalmente desagradable su presencia.

Puedes leer la reseña de Finde aquí.

Ver en Netflix

Duna

Duna-2.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Guión Adaptado, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística.

De qué trata: Luego de que en 1984 David Lynch dirigiera la primera película en base al universo de ficción y fantasía creado por Frank Herbert, y la recepción por parte del público y la crítica fuera poco entusiasta, era arriesgado filmar una nueva cinta inspirado en este.

Sin embargo, la historia en torno a Arrakis, la especia, Paul Atreides y los Harkonnen es demasiado atractiva y, a casi cuatro décadas de esa versión fílmica, una nueva producción en torno a la saga de Herbert llegó a las salas bajo la dirección de Denis Villeneuve.

La cual se inicia cuando el Emperador del Universo Conocido ordena a la Casa Harkonnen abandonar el planeta Arrakis, donde durante décadas han explotado la denominada especia que se encuentra en este desértico planeta y es usada para los viajes intergalácticos.

Una verdadera industria que ha hecho millonaria a la noble familia encabezada por el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), al mismo tiempo que ha sometido a los habitantes del planeta, entre los que se cuenta el pueblo de los Fremen, que vive en pleno desierto.

Pero el Emperador nombra a la Casa Atreides como la nueva encargada de Arrakis y la recolección de la especia, por lo que el Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), su familia, sus hombres de confianza y su ejército se preparan para la pronta mudanza a dicho lugar.

Lee la reseña de Finde aquí.

Ver en HBO Max

Rey Richard: una familia ganadora

Rey-Richard-2.jpeg la-tercera

Foto: Promocional

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor (Will Smith), Mejor Actriz de Reparto (Aunjanue Ellis), Mejor Guión Original, Mejor Canción Original (Be alive), Mejor Montaje

De qué trata: Tenacidad es la palabra que mejor engloba el relato que presenta la película biográfica que permite conocer a quien fue el verdadero arquitecto detrás de las carreras deportivas de Venus y Serena Williams: su padre.

Quien se llama Richard Dove Williams Jr. y desde que eran muy pequeñas las impulsó a convertirse en las mejores del tenis mundial, sin importar su raza ni origen social. Un plan en el que contó con el apoyo de su entonces esposa y madre de las niñas, Oracene Price.

Una historia de constancia y sacrificio, con Will Smith interpretándolo en pantalla. La cual lleva a la ciudad de Compton, una de las más problemáticas de California, de fines de los 80, lugar en que Richard y Oracene (Aunjanue Ellis) viven con sus cinco educadas hijas.

Cuando ella trabaja como enfermera y su marido se dedica a entrenar a las niñas menores, Venus (Saniyya Sidney) y Serena (Demi Singleton), ya que desde antes que nacieran habían planificado su futuro como tenistas y ejemplo para las otras chicas afroamericanas.

Por lo que reparten las horas de sus días entre el colegio, divertirse junto a sus hermanas y practicar saques, golpes y voleas en las canchas de tenis locales. Al mismo tiempo que su padre labora como guardia nocturno en un centro comercial de la ciudad.

Lee la reseña de Finde aquí.

Ver en HBO Max

No miren arriba

No-Miren-Arriba-10.jpg NIKO TAVERNISE/NETFLIX

No Miren Arriba | Netflix

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora

De qué trata: ¿Qué pasaría si un cometa amenazara con destruir la Tierra? Esta pregunta es el eje de la octava película como director de Adam McKay y la primera de sus cintas con el sello de Netflix, donde nuevamente usa el humor y el uso que hace de la sátira

Su última apuesta fílmica, que une comedia, ciencia ficción y el género cinematográfico del desastre, además de un destacado elenco, en un relato que tiene como punto de partida el descubrimiento que hace la postulante a un doctorado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence).

El que realiza en una noche cualquiera en el observatorio del departamento de astronomía de la Universidad Estatal de Michigan y le permite conocer la existencia de un gran cometa, de varios kilómetros de diámetro, que pronto es bautizado Cometa Dibiasky.

Pero el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) efectúa otro hallazgo que lo cambia todo: el cometa viene en trayectoria directa a la Tierra y en meses chocará con su superficie, acabando con todo. Noticia que compartirán con Teddy Oglethorpe (Rob Morgan).

El jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA que se convierte en su principal aliado, acompañándolos a la Casa Blanca a hablar con la presidenta. Sin embargo, el recibimiento por parte de Janie Orlean (Meryl Streep) no es el que esperaban.

Puedes leer la reseña de Finde aquí.

Ver en Netflix

Coda

Seacia Pavao

Coda | Amazon Prime Video

Nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor Secundario (Troy Kotsur), Mejor Guión Adaptado

De qué trata: Comedia y drama se conjugan en la cinta dirigida y escrita por Sian Heder, que ofrece la mirada estadounidense a la película francesa La famille Bélier, que en 2015 fue nominada a seis galardones en la 40ª edición de los Premios César.

La cual tiene como escenario el poblado de Gloucester, en la costa de Massachusetts, donde vive la adolescente Ruby Rossi (Emilia Jones), junto a su padre Frank (Troy Kotsur), su mamá Jackie (Marlee Matlin) y su mayor hermano Leo (Daniel Durant).

Una familia que posee un rasgo común: ser sordomudos, a diferencia de Ruby que puede hablar y oír con normalidad, pero maneja a la perfección el lenguaje de señas. La misma que divide sus días entre el barco pesquero familiar y sus clases de secundaria.

Y solamente ve en su futuro el seguir trabajando junto a su papá y Leo, sin pensar en continuar con sus estudios tras la graduación. Pero algo cambia cuando decide unirse al coro escolar para estar cerca del chico que le gusta, Miles (Ferdia Walsh-Peelo).

Ya que estando en el grupo coral se da cuenta que el canto es más que una afición que tiene desde niña, como se lo hace notar el profesor Bernardo “Mr. B” Villalobos (Eugenio Derbez), quien además le habla sobre la beca que ofrece el Colegio de Música Berklee.

Ver en Amazon Prime

La tragedia de Macbeth

La-Tragedia-de-Macbeth-2.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Nominaciones: Mejor Actor (Denzel Washington), Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción

De qué trata: Entre el vasto trabajo de William Shakespeare se cuenta Macbeth, la tragedia presentada por primera vez a comienzos del 1600 y que no solo pasaría a ser una de las obras más conocidas del dramaturgo inglés, sino que una de las más adaptadas al cine.

Entre ellas se cuentan la realizada por Orson Welles en 1948, como también la hecha en 1957 por el japonés Akira Kurosawa bajo el título de Trono de sangre, donde siempre el eje son las luchas de poder e intrigas que se tejen entre los poderosos.

Y que ahora llevó a la pantalla el mayor de los hermanos Coen, Joel, en una adaptación protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand, marcada por el blanco y negro de su imagen y una ambientación influenciada por el escenario teatral.

Donde una vez más se conoce a Lord Macbeth (Washington), un noble escocés que pelea para el Rey Duncan, quien premia su valentía otorgándole el título de Barón de Cawdor. Algo que ya habían presagiado las tres brujas que se presentaron ante él.

Pero también auguraron algo más: que Macbeth sería el próximo rey, lo que despierta en el noble el ansia de poder que lo llevará por un peligroso camino, marcado por la ambición y la muerte, siempre amparado en los consejos de su esposa, Lady Macbeth (McDormand).

Ver en Apple TV+

Tick, tick... Boom!

Tick-tick…-boom-9.jpg Macall Polay/NETFLIX

Tick, tick... boom! | Netflix

Nominaciones: Mejor Actor (Andrew Garfield), Mejor Montaje

De qué trata: En los últimos años, Lin-Manuel Miranda ha sido valorado por sus roles de actor, cantante, compositor, dramaturgo y compositor, gracias al musical Hamilton y la cinta In the Heights. Un amplio currículo al que sumó la dirección de Tick, tick… boom!

La película que lleva a la pantalla la obra semi biográfica de otra figura del teatro estadounidense de las últimas décadas: Jonathan Larson, el compositor y dramaturgo neoyorquino que dio vida al musical rock Rent, pero murió la noche antes de su estreno.

El mismo que antes había creado Tick, tick… boom!, la pieza que revive en la ópera prima de Miranda, la cual presentó a comienzos de los 90 como un trabajo solista, pero después de su fallecimiento fue convertida en una obra musical de tres actos.

La cual es la base del largometraje original de Netflix, mostrando al público la historia un tanto ficcionada de Larson, un veinteañero artista que busca hacerse de un nombre en Broadway. Y quien en pantalla encarna un destacado Andrew Garfield.

Cuya trama se ubica en 1992, cuando Jonathan presenta su monólogo Tick, tick... boom! en la sala del New York Theatre Workshop, una simple, pero enérgica puesta en escena donde revive su propio periplo como dramaturgo y compositor en un periodo de ocho años.

Puedes leer la reseña de Finde acá.

Ver en Netflix

Fue la mano de Dios

Fue-la-Mano-de-Dios.jpg Gianni Fiorito

Fue la mano de Dios | Netflix

Nominación: Mejor Película Extranjera

De qué trata: Gracias a películas como La gran belleza o la serie Young Pope, Paolo Sorrentino se transformó en uno de los realizadores italianos más reconocibles del último tiempo. Y es en Fue la mano de Dios donde ofrece uno de sus trabajos más personales.

El que muestra su adolescencia en el puerto del sur de Italia y el pasaje que marcó un antes y después: la muerte de sus padres por una fuga de gas en su casa en la montaña, evento del que él no fue víctima porque decidió ver un partido de fútbol de Maradona.

En una cinta que mezcla sus recuerdos -en su trabajo “más íntimo”- con la singularidad de las situaciones y habitantes que pueblan las calles y casas napolitanas, en una mezcla de biografía con humor y esos guiños a las cintas de Fellini que ya han sido parte de su obra.

La cual se ambienta a mediados de los 80, cuando Fabietto Schisa (Filippo Scotti) vive junto a sus padres, el director de banco Saverio (Toni Servillo) y la dueña de casa María (Teresa Saponangelo), y sus hermanos, Marchino (Marlon Joubert) y Daniela (Rossella Di Lucca).

Pero como toda buena familia italiana, los días de los Schisa se entretejen con los de sus parientes, entre los que se cuenta Patrizia (Luisa Ranieri), tía de Fabietto o Fabie, además de objeto de deseo del jovencito, que a juicio de su marido es simplemente una prostituta.

Puedes leer aquí la reseña de Finde.

Ver en Netflix

Bonus track: Bestia

Bestia-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Nominación: Mejor Cortometraje Animado

De qué trata: Como bonus track, incluimos también en esta lista a Bestia, el cortometraje chileno animado que podría repetir la hazaña que consiguió en 2015 Historia de un oso.

De hecho, persigue la estatuilla dorada en la misma categoría, la de Mejor Corto Animado, por la que también compiten las producciones Affairs of the art, Robin Robin, Boxballet y The windshield wiper.

El realizador nacional Hugo Covarrubias dirige esta historia en animación stop motion que muestra el día a día de Íngrid Olderöck, la ex agente de la Dina que participó en abusos contra mujeres en la dictadura de Pinochet.

Puedes verlo online en Vimeo, en sistema on demand. Cuesta US$ 2,2 la reproducción durante un lapso de 48 horas y US$ 5,5 si quieres darle play por tiempo indefinido y cuantas veces quieras.

Ver en Vimeo