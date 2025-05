Dulce hogar: la serie de Netflix retorna con un segundo ciclo que duplica los monstruos y peligros

Las segundas temporadas no eran comunes en las series surcoreanas, hasta que Netflix catapultó su éxito mundial e hizo común la suma de ciclos a k-dramas como Dulce hogar.

La exitosa producción inspirada en el webtoon de Kim Carnby y Hwang Young-chan, que en 2020 sorprendió con su trama marcada por el drama, la acción, el suspenso y el terror.

Donde los humanos empezaron a convertirse en violentos monstruos, como sucedió con varios habitantes del decadente condominio Verde Hogar, ante los ojos de sus vecinos.

Dulce-hogar-5.jpg la-tercera

Dulce hogar | Netflix

Entre los que se contó el joven Cha Hyun-soo (Song Kang, Mi adorable demonio), quien también fue atacado por la infección, pero logró controlar su lado monstruoso.

El cual retorna como elemento clave de la segunda entrega, que se hizo esperar, pero ofrece una trama que amplía por completo lo conocido hasta ahora.

La partida de ocho nuevos capítulos

Dulce hogar | Netflix

Donde Hyun-soo y los sobrevivientes de Verde Hogar encaran renovados peligros ocasionados tanto por los infectados como por los humanos que continúan asintomáticos.

En una sucesión de hechos que mantienen la tensión por ocho capítulos, que involucran a viejos conocidos y nuevos protagonistas, entre los que se cuentan soldados y científicos.

Aunque la partida de esta segunda temporada está enfocada en Hyun-soo, cuando se reencuentra con Sang-wook (Lee Jin-wook) a bordo de un vehículo militar.

Dulce hogar | Netflix

Sin embargo, se trata realmente de Ui-myeong, un infectado que también controló su parte anormal y cree que él y Hyun-soo son parte de una la especie de los "neohumanos".

Al mismo tiempo que ex habitantes del condominio, como Eun-yoo (Go Min-si), son guiados por militares hacia el refugio en que estarían a salvo, aunque no todo es lo que parece.

El peligro y la verdad que esconde Bamseom

Dulce hogar | Netflix

Y además se conoce un lugar clave del relato: las oficinas de emergencia de Bamseom, hasta donde llega Seo Yi-kyeong (Lee Si-young) en busca de noticias sobre su novio.

Del que en el anterior ciclo se supo que estaba relacionado con la infección, sin imaginar su verdadero papel o cuál es su situación actual, que se revela trágicamente ahora.

Dulce hogar | Netflix

Donde también juega un rol el Dr. Lim (Oh Jung-se), quien en busca de una vacuna para la enfermedad, empezó una serie de crueles experimentos en los MH o monstruos humanos.

Como bautizaron a las criaturas como Hyun-soo, quien acá se convertirá en blanco de las pruebas de Lim y más tarde será el guardián de la singular hija de Yi-kyeong.

En el incesante camino que recorre Dulce hogar 2, que lleva a un final donde reaparece una figura del primer ciclo y se revela que su tercera temporada debutará en 2024.

