Estos son los delivery de pizza que tienes que probar en Santiago

Isabella Pizza

Isabella-lista.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda

Masa de masa madre, más delgada y digerible. Ese es el sello de Isabella Pizza, el nuevo delivery de pizzas que acaba de abrir en barrio Italia.

Y que ojo, por el momento, sólo funciona de noche.

Son 14 tipos de pizza de 30 centímetros, hechas con un tipo de masa de estilo italiano, un tanto más gruesa y con dos días de fermentación en frío. Puro sabor.

Como la “emigrante” ($ 7.900), una delicia que tiene dos tipos de quesos, mozzarella y provoleta, más panceta ahumada y una buena dosis de chimichurri, la salsita rioplatense, que aquí se hace con orégano y merkén.

Lee la nota completa aquí.

Similae

Similae-listo.jpg la-tercera

Foto: Similae

Ojo que si pides Similae, lo que te llega no es una pizza lista, cosa de llegar y pegarle un mordisco.

Lo que te llega es un kit.

Es decir, una caja, con todo listo para que tú armes la pizza. Incluida una masa de larga fermentación e ingredientes para preparar la mejor pizza.

De hecho, Similae tiene un concepto artesanal, por lo que sólo se reparte de lunes a viernes más sábado por medio.

Vale la pena. Un ejemplo de los "kit" o cajas que te llegan, es el "pack serrano" ($ 15.000) que viene con tres masas de pizza, mozzarella, jamón serrano y pulpa de tomate.

¿Cómo pedir? A través de su sitio web: www.similae.com y antes de las 12 PM si quieres que te llegue el mismo día.

El horario en que se reparte es de lunes a viernes de 12 PM a 6 PM. Ojo que si escribes "finde" en la sección "cupón" antes de hacer el pago en www.similae.com tienes descuento.

Puedes ver una nota anterior aquí.

La Argentina Pizzeria

Pizzería-Argentina-10.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Es estricto rigor La Argentina Pizzeria no debería ir en este listado, porque lo que tiene no es opción de delivery, sino take away.

Es decir, puedes ir a buscar la pizza, incluso pedirla fría, cosa de meterla al horno un par de minutos y no perder ni una gota de sabor.

Pero, como dejar afuera a esta pizza que es un golpe goloso, de masa gruesa y muchísimo queso encima, al estilo de las de El Cuartito, la famosa pizzería de Buenos Aires.

¿Un ejemplo? La "muzza" ($ 6.900) que es una maravilla con pura mozzarella y chimichurri. Una maravilla.

Lee la nota completa aquí.

La Popular Pizza y Pan

La-Popular-pizza-lista.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

La Popular Pizza y Pan es otra que no tiene delivery, sólo take away, pero nos negamos a no incluirlas.

Es que consideramos que no contarte de estas 11 versiones de pizza de masa madre, elasticidad perfecta y un punto de acidez que las hace adictivas, sería equiparable a una traición.

Así de buenas están. Un ejemplo es la "margarita" ($ 7.500), con fior di latte artesanal y oliva al ajo.

Otra es la "ranchera" ($ 7.000), con salsa de tomate, cebolla, mozzarella, queso regginiato, huevos y jalapeño. Una delicia total.

Puedes ver una nota anterior aquí.

Agostina

Agostina-Pizza-1-1-OK.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda

Esta pizzería —especializada en delivery— ya era famosa por su local de Av. Las Condes 6734, pero hace un par de meses abrió un nuevo local, ahora en Av. Manuel Montt, lo que las hizo más conocidas aún.

La masa de ahí es a la piedra, delgada y bien crujiente, y encima lleva ingredientes frescos y abundantes. Pizzas que llegan calentitas para disfrutar en casa.

Más detalles, aquí.

La Mafia Pizzería

delivery de pizza la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

En plena Av. Manuel Montt, muy cerca de Av. Nueva Providencia, está La Mafia Pizzería, un local donde puedes probar pizzas al corte.

Son de masa esponjosa y crocante, todo gracias a la harina italiana que utilizan y a las 24 horas que se deja reposar antes de meterla al horno.

Aunque no tiene un delivery propio, sí tiene Uber Eats. Lo mejor es quepuedes elegir la pizza que prefieras por trozo (de 10 x 20 centímetros).

Una de las que más sale es la "pizza capo papas al romero" ($ 2.750), que lleva mozzarella fior di latte, salsa de tomates y papas doradas al romero.

Ojo que puedes cambiar el queso tradicional por uno vegano sin pagar un peso extra.

Lee la nota completa acá.

Melt Pizzas

Melt-Pizza-Pulled-Pork.jpg la-tercera

Foto: Melt Pizzas

Melt Pizzas es la novedad en pizza delivery, abrieron en junio y ya encuentras locales en La Dehesa, Vitacura, Macul, Peñalolén y Puente Alto.

La gracia es que es la clásica pizza más de estilo gringo, pero con combinaciones distintas.

Y tienes la posibilidad de elegir si la quieres en masa tradicional o delgada.

Un ejemplo imbatible es la "pulled pork" ($ 13.690 la XL), que es de chanchito desmenuzado, queso, cebolla morada y tocino.

Otra es la "meatballs" ($ 9.590 la familiar), que trae albóndigas con queso y pepperoni en cubos. Pura gula.

Además hay opciones veggie como la de "pesto margarita" ($9.590), con queso, tomate cherry, sal de mar y pesto.

HORARIO: Do. a ju., 12 PM a 12 AM. Vi. y sá., 12 PM a 1 AM.

Green Pizza

Green-Pizza-ok.jpg la-tercera

Foto: Instagram Green-pizza

Lo de Green Pizza es fundamentalmente delivery y también take away.

Partió en agosto de 2012, en Av. La Dehesa, con pizzas de masa delgada y de bordes gruesos y bien aireados.

Su masa, además es suave, eso por la harina que se usa, que es de una molienda especial que logra una masa elástica.

Ahi es un éxito la pizza "veinchi", con base de pomodoro, rúcula, prosciutto crudo, tomate deshidratado y ralladura de de limón ($ 9.990).

Otro hit es la "micaela", con mozzarella de búfala, hongos shitak, queso pecorino y aceite de trufa blanca ($ 11.900).

Además, en Green Pizza despachan calzoni, y el más pedido es el de carne mechada (una plateada hecha al carmenere), con pimentón asado y queso de cabra ahumado y orégano ($ 7.490). Alcanzo para uno.

Ojo, que este local sólo reparte al sector de La Dehesa (El Arrayán, no) y parte de Vitacura (Lo Curro).

Llegan en máximo 50 minutos y se puede pagar, incluso, con bitcoin.

HORARIO: Miércoles, jueves y viernes, 6.30 PM a 11 PM. Y sábado y domingo, 12. 30 PM a 3.30 PM y de 6.30 PM a 11 PM. ESTACIONAMIENTO : Pocos, al frente.