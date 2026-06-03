Expo al Horno, el evento que reunirá a los amantes de la repostería y la panadería

Este fin de semana se desarrollará Expo al Horno, evento que reunirá a los amantes de la repostería y la panadería durante dos jornadas consecutivas.

La instancia ofrecerá una experiencia completa que combinará aprendizaje, tendencias, comunidad y demostraciones en vivo, según anticipan los organizadores.

Los asistentes podrán recorrer un sector general de expositores donde distintas marcas, emprendedores y especialistas presentarán productos, insumos, herramientas y novedades ligadas al mundo de la repostería y la panadería.

El escenario principal reunirá demostraciones en vivo, entrevistas y charlas lideradas por reconocidos exponentes gastronómicos , quienes compartirán técnicas y secretos para todos los niveles, desde aficionados hasta profesionales.

Uno de los grandes atractivos será la programación de talleres especializados , dirigida a quienes buscan aprender nuevos métodos y perfeccionar sus habilidades de manera práctica y personalizada.

“Entre los invitados destacan el chef pastelero Gustavo Sáez con talleres de repostería saludable sin azúcar; la actriz y cocinera Maren Brownell con decoración de tortas y flores; Luis Díaz con bombonería y chocolate; Carla Moenne con modelado y decoración en fondant; Roberto Muñoz con técnicas de macarons; Francisca Leyton con brioche babka; el reconocido hacedor de pan Nico Guzmán con demostraciones de fermentación artesanal y Connie Achurra, referente de cocina saludable, quien presentará una preparación vegana en vivo”, detallan los organizadores.

Junto con ello, el escenario principal contará con demostraciones de figuras como Maca Tiznado, Dulce Coté, Pauly Casisa, Zura, Trinidad Repostería, Jose The Bake Project y Yay Pops.

“Expo al Horno busca acercar este apasionante rubro de manera creativa, inspiradora y accesible, consolidándose como una experiencia ideal para quienes disfrutan crear, aprender y compartir en torno al mundo dulce y panadero ”.

Expo al Horno, el evento que reunirá a los amantes de la repostería y la panadería Cortesía

Cuándo y dónde es Expo al Horno (y dónde comprar las entradas)

Expo al Horno se realizará el viernes 7 y el sábado 8 de junio en Metropolitan Santiago , ubicado en Av. San Josemaria Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura.

Las entradas al sector general para cada día tienen un valor de $8.960 (incluido el cargo por servicio), mientras que los boletos para los distintos talleres especializados tienen un valor de $72.800 (incluido el cargo).

La venta es a través de Ticketmaster, haciendo clic en este enlace .

Cabe precisar que el ticket de taller da acceso al sector general, mientras que quienes tienen tarjeta Vecino de Vitacura pueden optar por descuentos.

Expo al Horno, el evento que reunirá a los amantes de la repostería y la panadería Cortesía

Qué talleres especializados se realizarán en Expo al Horno

A continuación encontrarás los talleres especializados que se desarrollarán durante los dos días del evento, junto con la descripción oficial de cada uno .

Sábado 6 de junio

10:00 a 11:30 Gustavo Sáez - Repostería Saludable grupo 1

12:00 a 13:30 Gustavo Sáez - Repostería Saludable grupo 2

El taller de repostería saludable será guiado por el gran chef pastelero Gustavo Sáez. Aprenderás la teoría de la pastelería sin azúcar y pondrás en práctica esos conocimientos a través de preparaciones que contemplen técnicas que puedes utilizar en diferentes recetas.

14:00 Maren Brownell - Taller de relleno y decoración de tortas con flores

Aprende a crear tortas irresistibles junto a la actriz y cocinera Maren Brownell en este taller práctico de relleno y decoración con frosting de queso crema. Descubrirás técnicas clave como el relleno equilibrado de tortas, el correcto uso de manga pastelera, acabado con espátula y decoración con frutas y flores para lograr presentaciones delicadas y profesionales.

16:30 Luis Díaz - Taller de bombones

Sumérgete en el mundo del chocolate junto al chef pastelero Luis Díaz en este taller práctico de bombonería. Aprende a dominar el templado del chocolate, crear rellenos deliciosos y dar forma a bombones con acabado profesional, ideales para sorprender y llevar tus preparaciones al siguiente nivel.

Domingo 7 de junio

10:30 Carla Moenne - Taller de básico de modelado y decoración con fondant

Aprende a modelar figuras de fondant junto a Carla Moenne, amante de la pastelería que guiará una hermosa clase de decoración fondant para que pierdas el miedo y aprendas técnicas esenciales para dar personalidad a tus preparaciones.

14:00 Roberto Muñoz - Taller de macarons

Pierde el miedo a preparar macarons junto al gran chef pastelero Roberto Muñoz. En el taller aprenderás técnicas de macaronage, manipulación de harina de almendras, uso de manga y boquilla, tiempos de secado, rellenos y todo lo que necesitas para una preparación correcta de este tradicional dulce francés.

16:30 Francisca Leyton - Brioche Babka

Aprende a elaborar brioche babka, un pan dulce, trenzado, reconocido por su masa brioche esponjosa, junto a la reconocida panadera Francisca Leyton, en un taller que te entregará todas las técnicas para hacer esta elaboración conocida por ser rica en mantequilla y huevos.