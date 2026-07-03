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    Expo Colo-Colo: último fin de semana para compartir con leyendas albas en el Estadio Monumental

    Este domingo 5 de julio termina esta muestra sobre la historia del cuadro albo, además de charlas, firmas de autógrafos y fotografías junto a ídolos del club como Vidal, Paredes, Mati Fernández o Daniel Morón.

    Por 
    La Tercera
    Expo Colo-Colo: último fin de semana para compartir con leyendas albas en el Estadio Monumental

    Este fin de semana llega la última oportunidad para disfrutar de la inédita Expo Colo-Colo, el panorama familiar que durante las vacaciones de invierno transformó el Estadio Monumental en un recorrido interactivo por la historia, el legado y la pasión del club más popular de Chile.

    Hasta este domingo 5 de julio, grandes y chicos podrán recorrer las distintas estaciones temáticas de la exposición, que incluyen el Camino de las Camisetas, el Camino de las Copas, el Camino de los Ídolos y el Camino del Arte Cacique, además de exhibiciones de camisetas históricas, espacios de coleccionistas, zonas de entretención y venta de productos oficiales.

    Como broche de oro, la Expo ofrecerá un programa especial con reconocidas figuras del club que, a partir de las 12:00 horas de cada jornada, compartirán con los asistentes en paneles abiertos donde repasarán sus experiencias en Colo-Colo y en el fútbol profesional. Además, al finalizar cada encuentro, los ídolos firmarán autógrafos y se fotografiarán junto a los hinchas.

    Programación especial del último fin de semana:

    Viernes 3 de julio | Desde las 12:00 horas

    Los asistentes podrán participar en un panel abierto junto a Gonzalo Fierro, Héctor Tapia, Manuel Neira y Matías Fernández, quienes compartirán anécdotas, recuerdos y experiencias de sus exitosas carreras.

    Sábado 4 de julio | Desde las 12:00 horas

    Será el turno de Arturo Vidal, Miguel Riffo, Jaime “Pájaro” Valdés y Daniel Morón, quienes conversarán con el público sobre sus trayectorias, los grandes momentos vividos con la camiseta alba y responderán preguntas de los asistentes.

    Domingo 5 de julio | Desde las 12:00 horas

    La Expo cerrará con una jornada imperdible protagonizada por Esteban Paredes, Manuel Neira y Arturo Vidal, quienes compartirán con las familias asistentes en un último panel, además de firmar autógrafos y fotografiarse con los fanáticos como cierre de esta histórica exposición.

    Durante más de dos semanas, la Expo Colo-Colo ha permitido que miles de hinchas vivan una experiencia inédita, recorriendo el Estadio Monumental desde una perspectiva completamente distinta, combinando historia, deporte, cultura y entretención en un solo lugar.

    Las entradas para este último fin de semana continúan disponibles a través del sistema PuntoTicket. Es la última oportunidad para vivir esta experiencia única durante las vacaciones de invierno y compartir de cerca con algunas de las máximas leyendas de Colo-Colo.

    📍 Dónde

    Estadio Monumental David Arellano | Av Marathon 5300, Macul.

    📆 Cuándo

    Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio, de 10 a 18:00

    🎟️ Entradas

    $13.800 en puntoticket.cl

    Más sobre:PanoramaExposiciónEstadio MonumentalColo-ColoColo ColoFútbol

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