Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

A principios de enero se realizará el Festival de Cine Las Condes 2026, instancia en la que se presentará una serie de películas que incluyen desde La gracia (2025) de Paolo Sorrentino y El beso de la mujer araña (2025) de Bill Condon hasta Padre madre hermana hermano (2025) de Jim Jarmusch, entre otros aclamados títulos.

El evento, que se desarrollará en distintas jornadas en el Parque Araucano , tendrá una capacidad diaria para alrededor de 1.400 personas cómodamente sentadas, mientras que también contará con un sistema de proyección de alta calidad, según anticipan los organizadores.

Junto con ello, habrá un sector de foodtrucks y lounge para los asistentes.

Cuándo es el Festival de Cine Las Condes 2026 y dónde comprar entradas

El Festival de Cine Las Condes 2026 se desarrollará desde el 2 hasta el 11 de enero .

Las entradas pueden encontrarse en las respectivas páginas web oficiales del festival y de la Corporación Cultural Las Condes , así como de manera presencial en las boleterías del Parque Araucano a partir del 3 de enero.

El valor de los boletos es de $6.000 en venta general y de $3.000 con Tarjeta Vecino Las Condes y convenios.

El horario de inicio de cada película es a las 21:30. Se puede ingresar al sector del Parque Araucano desde las 19:00, según detallan los organizadores.

Qué películas serán parte del Festival de Cine Las Condes 2026

A continuación encontrarás la programación por día de las películas que se proyectarán en el Festival de Cine Las Condes 2026, junto con una descripción de los filmes incluidos en el evento.

Viernes 2 de enero

La gracia

Drama, 133 minutos

Italia, 2025

Dirección: Paolo Sorrentino

Reparto: Tony Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Milva Margliano

“Antes de terminar su mandato, el presidente de Italia se enfrenta a dilemas políticos y personales. Para resolverlos, recurre a sus cercanos y a su propia conciencia, confrontándose con su historia, sus alegrías y dolores”.

Sábado 3 de enero

El beso de la mujer araña

Musical, 128 minutos

USA, 2025

Dirección: Bill Condon

Reparto: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir

“Versión fílmica del exitoso musical inspirado en la novela de Manuel Puig. En la Argentina de los 80, un preso político comparte celda con un prisionero apasionado por las divas de la época dorada del cine norteamericano”.

Domingo 4 de enero

Tres amigas

Comedia Romántica, 118 minutos

Francia, 2024

Dirección: Emmanuel Mouret

Reparto: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard

“Tres amigas y sus respectivas parejas sufren la crisis de la mediana edad. Entre encuentros y desencuentros —y una que otra traición—, prima el afecto y el apoyo incondicional entre ellas”.

Lunes 5 de enero

La luz que imaginamos

Drama, 118 minutos

India, 2024

Dirección: Payal Kapadia

Reparto: Kani, Divya Parbha, Hridhu Haroon, Chhaya Kadam

“La rutina de una enfermera de Mumbai se ve alterada cuando recibe un regalo de su marido que trabaja en Alemania. Mientras tanto, su compañera busca algún lugar en la ciudad para encontrarse a solas con su novio”.

Martes 6 de enero

Locamente

Comedia romántica, 97 minutos

Italia, 2025

Dirección: Paolo Genovese

Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini

“Piero y Lara son acosados por sus diferentes personalidades cuando se conocen en un sitio de citas. En el primer encuentro sus emociones luchan por imponerse hasta provocar la completa confusión de sus cabezas”.

Miércoles 7 de enero

Padre madre hermana hermano

Drama, 110 minutos

USA, 2025

Dirección: Jim Jarmusch

Reparto: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett

“Con un elenco de lujo, la ganadora del León de Oro de Venezia reúne a una familia tras años sin verse. El relato se divide en tres historias que transcurren en lugares diferentes. Padre en USA, Madre en Dublin y Hermana hermano en París”.

Jueves 8 de enero

El retorno

Suspenso, 135 minutos

Argentina, 2025

Dirección: Marcela Luchetta

Reparto: Franco Masini, Miriam Giovanelli, Luis Gnecco, Juanjo Puigvorbé

“Un erudito sacerdote del Vaticano debe investigar un inesperado ‘milagro’. Su hermano Abel, a quien no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado”.

Viernes 9 de enero

La cosa con alas

Drama psicológico, 98 minutos

Reino Unido, 2025

Dirección: Dylan Southern

Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Erik Lampaert

“Tras la muerte de su señora, un padre de dos niños pequeños debe alternar el dolor de la pérdida con la contención de los niños y el desarrollo de la cotidianeidad doméstica”.

Sábado 10 de enero

El agente secreto

Thriller, 158 min

Brasil, 2025

Dirección: Kleber Mendoça Filho

Reparto: Wagner Moura, Gabroel Leone, María Fernanda Caandido, Udo Kier

“Ambientada en los años 70, un profesor viaja desde Sao Paulo a Recife durante la semana de carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Al llegar descubre que es seguido y vigilado por los vecinos del lugar”.

Domingo 11 de enero

Los músicos

Comedia dramática, 102 minutos

Francia 2025

Dirección: Grégory Magne

Reparto: Valérie Donzelli, Fréderic Pierrot, Mathieu Spinosi, Emma Ravier

“Una mecenas reúne a los mejores intérpretes para hacer realidad el sueño de su padre; un concierto de cuerdas ejecutado con los cuatro Stradivarius de su colección. Sin embargo, el ego de los músicos pone en peligro el proyecto”.