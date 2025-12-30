Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
Entre las películas que se proyectarán en distintas jornadas en el Parque Araucano se encuentran filmes de Jim Jarmusch, Paolo Sorrentino, Bill Condon, Payal Kapadia, Emmanuel Mouret y Marcela Luchetta. Estos son los detalles y las fechas para cada una de las cintas.
A principios de enero se realizará el Festival de Cine Las Condes 2026, instancia en la que se presentará una serie de películas que incluyen desde La gracia (2025) de Paolo Sorrentino y El beso de la mujer araña (2025) de Bill Condon hasta Padre madre hermana hermano (2025) de Jim Jarmusch, entre otros aclamados títulos.
El evento, que se desarrollará en distintas jornadas en el Parque Araucano, tendrá una capacidad diaria para alrededor de 1.400 personas cómodamente sentadas, mientras que también contará con un sistema de proyección de alta calidad, según anticipan los organizadores.
Junto con ello, habrá un sector de foodtrucks y lounge para los asistentes.
Cuándo es el Festival de Cine Las Condes 2026 y dónde comprar entradas
El Festival de Cine Las Condes 2026 se desarrollará desde el 2 hasta el 11 de enero.
Las entradas pueden encontrarse en las respectivas páginas web oficiales del festival y de la Corporación Cultural Las Condes, así como de manera presencial en las boleterías del Parque Araucano a partir del 3 de enero.
El valor de los boletos es de $6.000 en venta general y de $3.000 con Tarjeta Vecino Las Condes y convenios.
El horario de inicio de cada película es a las 21:30. Se puede ingresar al sector del Parque Araucano desde las 19:00, según detallan los organizadores.
Qué películas serán parte del Festival de Cine Las Condes 2026
A continuación encontrarás la programación por día de las películas que se proyectarán en el Festival de Cine Las Condes 2026, junto con una descripción de los filmes incluidos en el evento.
Viernes 2 de enero
La gracia
Drama, 133 minutos
Italia, 2025
Dirección: Paolo Sorrentino
Reparto: Tony Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Milva Margliano
“Antes de terminar su mandato, el presidente de Italia se enfrenta a dilemas políticos y personales. Para resolverlos, recurre a sus cercanos y a su propia conciencia, confrontándose con su historia, sus alegrías y dolores”.
Sábado 3 de enero
El beso de la mujer araña
Musical, 128 minutos
USA, 2025
Dirección: Bill Condon
Reparto: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir
“Versión fílmica del exitoso musical inspirado en la novela de Manuel Puig. En la Argentina de los 80, un preso político comparte celda con un prisionero apasionado por las divas de la época dorada del cine norteamericano”.
Domingo 4 de enero
Tres amigas
Comedia Romántica, 118 minutos
Francia, 2024
Dirección: Emmanuel Mouret
Reparto: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard
“Tres amigas y sus respectivas parejas sufren la crisis de la mediana edad. Entre encuentros y desencuentros —y una que otra traición—, prima el afecto y el apoyo incondicional entre ellas”.
Lunes 5 de enero
La luz que imaginamos
Drama, 118 minutos
India, 2024
Dirección: Payal Kapadia
Reparto: Kani, Divya Parbha, Hridhu Haroon, Chhaya Kadam
“La rutina de una enfermera de Mumbai se ve alterada cuando recibe un regalo de su marido que trabaja en Alemania. Mientras tanto, su compañera busca algún lugar en la ciudad para encontrarse a solas con su novio”.
Martes 6 de enero
Locamente
Comedia romántica, 97 minutos
Italia, 2025
Dirección: Paolo Genovese
Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini
“Piero y Lara son acosados por sus diferentes personalidades cuando se conocen en un sitio de citas. En el primer encuentro sus emociones luchan por imponerse hasta provocar la completa confusión de sus cabezas”.
Miércoles 7 de enero
Padre madre hermana hermano
Drama, 110 minutos
USA, 2025
Dirección: Jim Jarmusch
Reparto: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett
“Con un elenco de lujo, la ganadora del León de Oro de Venezia reúne a una familia tras años sin verse. El relato se divide en tres historias que transcurren en lugares diferentes. Padre en USA, Madre en Dublin y Hermana hermano en París”.
Jueves 8 de enero
El retorno
Suspenso, 135 minutos
Argentina, 2025
Dirección: Marcela Luchetta
Reparto: Franco Masini, Miriam Giovanelli, Luis Gnecco, Juanjo Puigvorbé
“Un erudito sacerdote del Vaticano debe investigar un inesperado ‘milagro’. Su hermano Abel, a quien no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado”.
Viernes 9 de enero
La cosa con alas
Drama psicológico, 98 minutos
Reino Unido, 2025
Dirección: Dylan Southern
Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Erik Lampaert
“Tras la muerte de su señora, un padre de dos niños pequeños debe alternar el dolor de la pérdida con la contención de los niños y el desarrollo de la cotidianeidad doméstica”.
Sábado 10 de enero
El agente secreto
Thriller, 158 min
Brasil, 2025
Dirección: Kleber Mendoça Filho
Reparto: Wagner Moura, Gabroel Leone, María Fernanda Caandido, Udo Kier
“Ambientada en los años 70, un profesor viaja desde Sao Paulo a Recife durante la semana de carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Al llegar descubre que es seguido y vigilado por los vecinos del lugar”.
Domingo 11 de enero
Los músicos
Comedia dramática, 102 minutos
Francia 2025
Dirección: Grégory Magne
Reparto: Valérie Donzelli, Fréderic Pierrot, Mathieu Spinosi, Emma Ravier
“Una mecenas reúne a los mejores intérpretes para hacer realidad el sueño de su padre; un concierto de cuerdas ejecutado con los cuatro Stradivarius de su colección. Sin embargo, el ego de los músicos pone en peligro el proyecto”.
