    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Entre las películas que se proyectarán en distintas jornadas en el Parque Araucano se encuentran filmes de Jim Jarmusch, Paolo Sorrentino, Bill Condon, Payal Kapadia, Emmanuel Mouret y Marcela Luchetta. Estos son los detalles y las fechas para cada una de las cintas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A principios de enero se realizará el Festival de Cine Las Condes 2026, instancia en la que se presentará una serie de películas que incluyen desde La gracia (2025) de Paolo Sorrentino y El beso de la mujer araña (2025) de Bill Condon hasta Padre madre hermana hermano (2025) de Jim Jarmusch, entre otros aclamados títulos.

    El evento, que se desarrollará en distintas jornadas en el Parque Araucano, tendrá una capacidad diaria para alrededor de 1.400 personas cómodamente sentadas, mientras que también contará con un sistema de proyección de alta calidad, según anticipan los organizadores.

    Junto con ello, habrá un sector de foodtrucks y lounge para los asistentes.

    Cuándo es el Festival de Cine Las Condes 2026 y dónde comprar entradas

    El Festival de Cine Las Condes 2026 se desarrollará desde el 2 hasta el 11 de enero.

    Las entradas pueden encontrarse en las respectivas páginas web oficiales del festival y de la Corporación Cultural Las Condes, así como de manera presencial en las boleterías del Parque Araucano a partir del 3 de enero.

    El valor de los boletos es de $6.000 en venta general y de $3.000 con Tarjeta Vecino Las Condes y convenios.

    El horario de inicio de cada película es a las 21:30. Se puede ingresar al sector del Parque Araucano desde las 19:00, según detallan los organizadores.

    Qué películas serán parte del Festival de Cine Las Condes 2026

    Qué películas serán parte del Festival de Cine Las Condes 2026

    A continuación encontrarás la programación por día de las películas que se proyectarán en el Festival de Cine Las Condes 2026, junto con una descripción de los filmes incluidos en el evento.

    Viernes 2 de enero

    La gracia

    Drama, 133 minutos

    Italia, 2025

    Dirección: Paolo Sorrentino

    Reparto: Tony Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Milva Margliano

    “Antes de terminar su mandato, el presidente de Italia se enfrenta a dilemas políticos y personales. Para resolverlos, recurre a sus cercanos y a su propia conciencia, confrontándose con su historia, sus alegrías y dolores”.

    Sábado 3 de enero

    El beso de la mujer araña

    Musical, 128 minutos

    USA, 2025

    Dirección: Bill Condon

    Reparto: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir

    “Versión fílmica del exitoso musical inspirado en la novela de Manuel Puig. En la Argentina de los 80, un preso político comparte celda con un prisionero apasionado por las divas de la época dorada del cine norteamericano”.

    Domingo 4 de enero

    Tres amigas

    Comedia Romántica, 118 minutos

    Francia, 2024

    Dirección: Emmanuel Mouret

    Reparto: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard

    “Tres amigas y sus respectivas parejas sufren la crisis de la mediana edad. Entre encuentros y desencuentros —y una que otra traición—, prima el afecto y el apoyo incondicional entre ellas”.

    Lunes 5 de enero

    La luz que imaginamos

    Drama, 118 minutos

    India, 2024

    Dirección: Payal Kapadia

    Reparto: Kani, Divya Parbha, Hridhu Haroon, Chhaya Kadam

    “La rutina de una enfermera de Mumbai se ve alterada cuando recibe un regalo de su marido que trabaja en Alemania. Mientras tanto, su compañera busca algún lugar en la ciudad para encontrarse a solas con su novio”.

    Martes 6 de enero

    Locamente

    Comedia romántica, 97 minutos

    Italia, 2025

    Dirección: Paolo Genovese

    Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini

    “Piero y Lara son acosados por sus diferentes personalidades cuando se conocen en un sitio de citas. En el primer encuentro sus emociones luchan por imponerse hasta provocar la completa confusión de sus cabezas”.

    Miércoles 7 de enero

    Padre madre hermana hermano

    Drama, 110 minutos

    USA, 2025

    Dirección: Jim Jarmusch

    Reparto: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett

    “Con un elenco de lujo, la ganadora del León de Oro de Venezia reúne a una familia tras años sin verse. El relato se divide en tres historias que transcurren en lugares diferentes. Padre en USA, Madre en Dublin y Hermana hermano en París”.

    Jueves 8 de enero

    El retorno

    Suspenso, 135 minutos

    Argentina, 2025

    Dirección: Marcela Luchetta

    Reparto: Franco Masini, Miriam Giovanelli, Luis Gnecco, Juanjo Puigvorbé

    “Un erudito sacerdote del Vaticano debe investigar un inesperado ‘milagro’. Su hermano Abel, a quien no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado”.

    Viernes 9 de enero

    La cosa con alas

    Drama psicológico, 98 minutos

    Reino Unido, 2025

    Dirección: Dylan Southern

    Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Erik Lampaert

    “Tras la muerte de su señora, un padre de dos niños pequeños debe alternar el dolor de la pérdida con la contención de los niños y el desarrollo de la cotidianeidad doméstica”.

    Sábado 10 de enero

    El agente secreto

    Thriller, 158 min

    Brasil, 2025

    Dirección: Kleber Mendoça Filho

    Reparto: Wagner Moura, Gabroel Leone, María Fernanda Caandido, Udo Kier

    “Ambientada en los años 70, un profesor viaja desde Sao Paulo a Recife durante la semana de carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Al llegar descubre que es seguido y vigilado por los vecinos del lugar”.

    Domingo 11 de enero

    Los músicos

    Comedia dramática, 102 minutos

    Francia 2025

    Dirección: Grégory Magne

    Reparto: Valérie Donzelli, Fréderic Pierrot, Mathieu Spinosi, Emma Ravier

    “Una mecenas reúne a los mejores intérpretes para hacer realidad el sueño de su padre; un concierto de cuerdas ejecutado con los cuatro Stradivarius de su colección. Sin embargo, el ego de los músicos pone en peligro el proyecto”.

