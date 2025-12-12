Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
Que hayan elecciones presidenciales no significa que los panoramas se detienen. Fiestas, ferias de vinilo, festivales musicales, exposiciones y mucho más hay en nuestra cartelera. ¡La mayoría son gratis!
Lectura mistraliana colectiva y maratónica
Hace 80 años, los reyes de Suecia le pasaron el Premio Nobel de Literatura a una profesora escolar nacida en el Valle del Elqui, la primera persona del hemisferio sur en recibirlo. Un hito por donde se lo mire, los homenajes al logro de Gabriela Mistral culminarán en Santiago con una lectura colectiva de su Poema de Chile en el GAM, en la que cualquiera puede subirse al escenario y participar.
Dirección
Centro GAM (Alameda 227, Santiago)
Horario
Sábado, de 12 a 17:00
Entrada
Gratuita
Vinilos, discos y regalos en el Bar de René
Del laberinto de los regalos navideños conviene salir pronto, antes de que todo colapse y resulte imposible comprar nada. Un buen escape lo entregan los vinilos, valorados por melómanos como por quienessolo los exhiben de adorno. En el legendario Bar de René estará la Feria Vinilo Garage ofreciendo muchos, además de CDs, casetes y otra mercadotecnia, a precios convenientes y amenizados con el soul de DJ Manyin.
Dirección
Bar de René (Santa Isabel 0369, Providencia)
Horario
Sábado, de 17 a 21:00
Entrada
Gratuita
31 minutos canta su propia película
Calurosa Navidad se llama la última producción del equipo de Díaz y Peirano, y para mantenerse un rato más arriba de la ola que crearon con su Tiny Desk, estarán mostrando la película como se hacía hace cien años: con ellos mismos musicalizándola en vivo y en directo. La siguiente presentación será en el MIM y contará con toda la banda, incluido Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos.
Dirección
Museo Interactivo Mirador (Punta Arenas 6711, La Granja)
Horario
Sábado, 20:30
Entrada
Desde $20 mil en passline.com
Arte, diseño y música en el MUT
CODÚ es una nueva plataforma artística, que combina exposiciones itinerantes, perfomances, música en vivo, moda y una tienda online, con la pretensión de acercar el arte contemporáneo a un público tan curioso como escurridizo. El proyecto acaba de debutar en el MUT, donde estará hasta el 23 de enero, y este sábado habrá una charla sobre la influencia cultural de Bob Dylan y luego una fiesta con los sonidos que se inspiraron en él.
Dirección
MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)
Horario
Sábado, 19:30
Entrada
Gratuita
Fiesta de la Borgoña: cuecas y vino en el centro
Antes de que se masificara la europea sangría, la bebida veraniega más popular en Chile era el borgoña, el alegre vino dulce frío y con frutillas. Para reconocerlo, el Club Matadero organiza la Fiesta del Borgoña, una excusa patrimonial para beberlo sin culpa y aprovechar sus efectos bailando cueca. En La Chimenea, clásico bar y restorán cerca de La Moneda, tocarán Maggie Lay, Torito Alfaro y el DJ Lalo Meneses.
Dirección
La Chimenea (Príncipe de Gales 090, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 21:00
Entrada
$5 mil en @elclubmatadero
Fluvial 25: rock y psicodelia en Valdivia
Ya sabemos que Valdivia es la capital de la cerveza artesanal, el cine independiente y las carreras en remo. Pero como si eso fuera poco, también están tratando de instalarse como el epicentro local de la música indie: con su festival Fluvial, cada año reúnen a la industria y bandas incipientes y veteranas se muestran en sus escenarios. Cierran esta edición los psicodélicos Dinastía Moon y el rock dosmilero de Solar.
Dirección
Teatro Regional Cervantes (Chacabuco 210, Valdivia)
Horario
Sábado, desde las 20:00
Entrada
Desde $12 mil en portaldisc.com
Pervervisión Fest: la vieja y la nueva guardia del indie
Antes de que usara el término, la banda Panico ya demostraba todo lo que el indie podía ser capaz de significar: aparte de independencia de los grandes sellos, una libertad artística para recibir influencias de todo el espectro cultural, desde cómics hasta películas de kung fu. Un legado que hoy mantienen proyectos como Chini.png, Candelabro o Estoy Bien, con quienes compartirán escenario en el Pervervision Fest.
Dirección
Teatro Coliseo (Nataniel Cox 59, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 16:00
Entrada
Desde $23 mil en puntoticket.com
Felipe Parra: el príncipe de la imitación en Chile
El monopolio de las imitaciones ya no lo tiene Stefan Kramer, rey absoluto del oficio: el lotino Felipe Parra, con mucho rigor y talento, de a poco sigue su estela, consolidándose como digno heredero. En el verano estará en el Festival de Olmué y este sábado actuará en el Comedy Restobar donde encarnará a Sammis Reyes, Gabriel Boric, Luis Slimming o Julio César Rodríguez, entre muchos otros personajes.
Dirección
Comedy Restobar (Seminario 614, Providencia)
Horario
Sábado, 18:00
Entrada
$8 mil en comedypass.cl
Las Guerreras K-Pop llegan al circo
No hay formato ni rincón que se le resista al k-pop, menos si es cantado por graciosas guerreras animadas que se enfrentan, con sus pegajosos temas, a una boy-band compuesta por demonios disfrazados de superestrellas. La película, la producción original más vista en la historia de Netflix, con 325 millones de visionados, tiene su versión circense, que incluye coreografías, acción y todas las canciones en vivo.
Dirección
Gran Carpa Ciudad Empresarial (Del Parque 4951, Huechuraba)
Horario
Domingo, 18:00
Entrada
Desde $12 mil en ticketplus.cl
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.