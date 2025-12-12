VOTA INFORMADO por $1100
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Que hayan elecciones presidenciales no significa que los panoramas se detienen. Fiestas, ferias de vinilo, festivales musicales, exposiciones y mucho más hay en nuestra cartelera. ¡La mayoría son gratis!

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Lectura mistraliana colectiva y maratónica

    Hace 80 años, los reyes de Suecia le pasaron el Premio Nobel de Literatura a una profesora escolar nacida en el Valle del Elqui, la primera persona del hemisferio sur en recibirlo. Un hito por donde se lo mire, los homenajes al logro de Gabriela Mistral culminarán en Santiago con una lectura colectiva de su Poema de Chile en el GAM, en la que cualquiera puede subirse al escenario y participar.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 12 a 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Vinilos, discos y regalos en el Bar de René

    Alvaro Ruiz Mardones

    Del laberinto de los regalos navideños conviene salir pronto, antes de que todo colapse y resulte imposible comprar nada. Un buen escape lo entregan los vinilos, valorados por melómanos como por quienessolo los exhiben de adorno. En el legendario Bar de René estará la Feria Vinilo Garage ofreciendo muchos, además de CDs, casetes y otra mercadotecnia, a precios convenientes y amenizados con el soul de DJ Manyin.

    Dirección

    Bar de René (Santa Isabel 0369, Providencia)

    Horario

    Sábado, de 17 a 21:00

    Entrada

    Gratuita

    31 minutos canta su propia película

    Calurosa Navidad se llama la última producción del equipo de Díaz y Peirano, y para mantenerse un rato más arriba de la ola que crearon con su Tiny Desk, estarán mostrando la película como se hacía hace cien años: con ellos mismos musicalizándola en vivo y en directo. La siguiente presentación será en el MIM y contará con toda la banda, incluido Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos.

    Dirección

    Museo Interactivo Mirador (Punta Arenas 6711, La Granja)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    Desde $20 mil en passline.com

    Arte, diseño y música en el MUT

    CODÚ es una nueva plataforma artística, que combina exposiciones itinerantes, perfomances, música en vivo, moda y una tienda online, con la pretensión de acercar el arte contemporáneo a un público tan curioso como escurridizo. El proyecto acaba de debutar en el MUT, donde estará hasta el 23 de enero, y este sábado habrá una charla sobre la influencia cultural de Bob Dylan y luego una fiesta con los sonidos que se inspiraron en él.

    Dirección

    MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado, 19:30

    Entrada

    Gratuita

    Fiesta de la Borgoña: cuecas y vino en el centro

    Antes de que se masificara la europea sangría, la bebida veraniega más popular en Chile era el borgoña, el alegre vino dulce frío y con frutillas. Para reconocerlo, el Club Matadero organiza la Fiesta del Borgoña, una excusa patrimonial para beberlo sin culpa y aprovechar sus efectos bailando cueca. En La Chimenea, clásico bar y restorán cerca de La Moneda, tocarán Maggie Lay, Torito Alfaro y el DJ Lalo Meneses.

    Dirección

    La Chimenea (Príncipe de Gales 090, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 21:00

    Entrada

    $5 mil en @elclubmatadero

    Fluvial 25: rock y psicodelia en Valdivia

    Ya sabemos que Valdivia es la capital de la cerveza artesanal, el cine independiente y las carreras en remo. Pero como si eso fuera poco, también están tratando de instalarse como el epicentro local de la música indie: con su festival Fluvial, cada año reúnen a la industria y bandas incipientes y veteranas se muestran en sus escenarios. Cierran esta edición los psicodélicos Dinastía Moon y el rock dosmilero de Solar.

    Dirección

    Teatro Regional Cervantes (Chacabuco 210, Valdivia)

    Horario

    Sábado, desde las 20:00

    Entrada

    Desde $12 mil en portaldisc.com

    Pervervisión Fest: la vieja y la nueva guardia del indie

    Antes de que usara el término, la banda Panico ya demostraba todo lo que el indie podía ser capaz de significar: aparte de independencia de los grandes sellos, una libertad artística para recibir influencias de todo el espectro cultural, desde cómics hasta películas de kung fu. Un legado que hoy mantienen proyectos como Chini.png, Candelabro o Estoy Bien, con quienes compartirán escenario en el Pervervision Fest.

    Dirección

    Teatro Coliseo (Nataniel Cox 59, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 16:00

    Entrada

    Desde $23 mil en puntoticket.com

    Felipe Parra: el príncipe de la imitación en Chile

    El monopolio de las imitaciones ya no lo tiene Stefan Kramer, rey absoluto del oficio: el lotino Felipe Parra, con mucho rigor y talento, de a poco sigue su estela, consolidándose como digno heredero. En el verano estará en el Festival de Olmué y este sábado actuará en el Comedy Restobar donde encarnará a Sammis Reyes, Gabriel Boric, Luis Slimming o Julio César Rodríguez, entre muchos otros personajes.

    Dirección

    Comedy Restobar (Seminario 614, Providencia)

    Horario

    Sábado, 18:00

    Entrada

    $8 mil en comedypass.cl

    Las Guerreras K-Pop llegan al circo

    No hay formato ni rincón que se le resista al k-pop, menos si es cantado por graciosas guerreras animadas que se enfrentan, con sus pegajosos temas, a una boy-band compuesta por demonios disfrazados de superestrellas. La película, la producción original más vista en la historia de Netflix, con 325 millones de visionados, tiene su versión circense, que incluye coreografías, acción y todas las canciones en vivo.

    Dirección

    Gran Carpa Ciudad Empresarial (Del Parque 4951, Huechuraba)

    Horario

    Domingo, 18:00

    Entrada

    Desde $12 mil en ticketplus.cl

