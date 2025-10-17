SUSCRÍBETE
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

Una película donde La Roca sí actúa bien; una maratón de yoga gratis; una fiesta con reggaetón clásico; o el regreso de un histórico evento gourmet. Todo eso y más en nuestra selección de panoramas. ¡Muchos son gratis!

Cristóbal Bley 
Cristóbal Bley
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

El regreso de Mercado Paula

Hace tres años que no se realizaba este emblemático evento, histórico encuentro gourmet que ahora se renueva como un verdadero mercado urbano. Serán más de cien expositores que, sumados a la infaltable experiencia gourmet, le agregarán a la fiera moda, diseño y decoración. Talleres de gastronomía, cosmética y botánica llenan la programación, que cada jornada cierra con música: Rosario Alfonso y Los Tetas tocan el sábado.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Viernes, sábado y domingo, de 11:00 a 23:00

Entrada

$10.225 en ticketplus.cl

Un día de astronomía en Isla de Maipo

60 kilómetros al suroeste de Santiago, lejos de los edificios, avenidas y autopistas que encandilan la noche, el cielo todavía deja asomar a algunos de los astros que brillan a distancias siderales. En el estadio de Isla de Maipo, y con entrada liberada, desde el atardecer sabatino habrá astrónomos y divulgadores del cosmos que enseñarán a observar el firmamento, con telescopios disponibles para el público.

Dirección

Estadio Municipal (Jaime Guzmán 840, Isla de Maipo)

Horario

Sábado, de 18 a 23:00

Entrada

Gratuita

Títeres y marionetas internacionales en Independencia

Alex Brenner

Con su Tiny Desk, 31 minutos consiguió, una vez más, reivindicar el arte titiritero, oficio ancestral siempre amenazado por las nuevas tecnologías pero que, según 9 millones de visitas, todavía resulta conmovedor. Su vigencia también se demuestra en “La rebelión de los muñecos”, festival internacional de teatro de marionetas, que parte este fin de semana con la obra española La dernière danse de Brigitte. Inscripciones acá.

Dirección

Teatro Viajeinmóvil (Pasaje Adela 2151, Independencia)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

Aporte voluntario

Fotos análogas en Chillán

Jacques SIERPINSKI

El virus de infinitas imágenes que hoy nos infecta, ahora muchas de ellas artificiales, hace aún más valiosa a la fotografía análoga, una captura más espontánea y natural de la realidad. En Chillán la celebrarán, discutirán y exhibirán en FICHA, festival internacional con talleres, charlas y una gran exposición llamada “Esto es América”, abierta al público hasta el 30 de noviembre, con fotos de autores del continente.

Dirección

Teatro Municipal de Chillán (Dieciocho de septiembre 590, Chillán)

Horario

Sábado y domingo, de 9 a 13 y de 15 a 19:00

Entrada

Gratuita

Encuentro sobre jardines y paisajes

Mantener un jardín, lo saben quienes tienen esa suerte, no se trata solo de regar en las noches y cortar el pasto de repente. Un trabajo consistente se esconde detrás de rosales floridos, arbustos frondosos y plantas tan verdes como Hulk. Los secretos para que luzca sano, y además sea sostenible, los darán en Expo Jardines, evento capital sobre el tema en Chile. Suscriptores LA TERCERA tienen 25% de descuento.

Dirección

Lo Matta Cultural (Kennedy 9350, Vitacura)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 21:00

Entrada

$9.600 en clubdejardinesdechile.cl

Las mil cabezas de Carlos en el Municipal

70 años cumplió Carlos Cabezas en febrero, lo que también significa que lleva 40 años, desde que comenzó a tocar con su banda Electrodomésticos, componiendo, grabando y cantando música limítrofe, siempre en el provocador borde entre lo masivo y la vanguardia. La cúspide de los festejos será el sábado en el Teatro Municipal, donde el ovallino repasará sus múltiples proyectos, no sin pensar cada canción con una nueva cabeza.

Dirección

Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

Desde $35 mil en passline.com

Perreo a lo maldito en Espacio Riesco

El reggaetón, ese género que hace veinte años parecía una moda pasajera, se consolidó como mucho más que un ritmo bailable. Toda una cultura germinó a partir de su sonido crudo y directo, hoy transversal, que incluso provoca eventos nostálgicos como Perreolandia: una fiesta pensada para los adolescentes de anteayer, donde solo sonarán clásicos de la primera ola, como Daddy Yankee, Don Omar o R.K.M. & Ken Y.

Dirección

Espacio Riesco (Av El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado, desde las 21:00

Entrada

Desde $25 mil en passline.com

Maratón de yoga en el GAM

Francisca Razeto franraz@gmail.c

El yoga, como comer o rezar, es de esas raras actividades íntimas que es más fácil hacer con más gente que en soledad. Tener y ver al lado a otros estirándose e intentando contorsiones ayuda a perder el pudor y a dar lo mejor de uno. Eso entendieron en el GAM y este domingo dispondrán de sus mejores espacios para albergar 17 clases diferentes, con métodos como iyengar, vinyasa e integral. Gratis previa inscripción.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Domingo, desde las 10:00

Entrada

Gratis (inscripción en gam.cl)

La Roca ahora es una Máquina

Quienes crecieron viendo a La Roca en calzones, repartiendo patadas y codazos arriba de un ring de lucha libre, podrán ahora, sentados en el cine, revisitar de alguna forma ese pasado de golpes entre las cuerdas, porque el actor Dwayne Johnson, el hombre detrás del luchador, encarna en The Smashing Machine, su última película, a Mark Kerr, un campeón de artes marciales mixtas adicto a las drogas.

Dirección

Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2447, Providencia)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

$7.400 en cineplanet.cl

Más sobre: Panoramas, Panoramas gratis, Santiago, Chillán, Astronomía, Carlos Cabezas, Mercado Paula, Títeres, Expo Jardines, Yoga

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
FACH pierde contacto con helicóptero con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”
Pasan a senador Edwards a Ética: dijo que creador de orquestas infantiles “fue acusado de internar armas dentro de violines de niños”

Informe de la Fiscalía Nacional sobre el estallido: el domingo 20 de octubre de 2019 fue el peak de delitos ingresados

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz
Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

¿Se enfría escalada del cobre tras rozar los US$5?: precio sufre su mayor caída semanal desde agosto

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20
Con ministro incluido y 600 hinchas: la locura de Marruecos llega a Chile para la final del Mundial Sub 20 con Argentina

No se mueve del 11 inicial: Alexis Sánchez será titular ante Mallorca y el camarín del Sevilla se rinde a sus pies

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras
Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Trump confirma que espera reunirse con Xi Jinping dentro de dos semanas en Corea del sur

Los entretelones de Vota por la Niñez
Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca