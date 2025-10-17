Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

El regreso de Mercado Paula

Hace tres años que no se realizaba este emblemático evento, histórico encuentro gourmet que ahora se renueva como un verdadero mercado urbano. Serán más de cien expositores que, sumados a la infaltable experiencia gourmet, le agregarán a la fiera moda, diseño y decoración. Talleres de gastronomía, cosmética y botánica llenan la programación, que cada jornada cierra con música: Rosario Alfonso y Los Tetas tocan el sábado.

Dirección

Parque Padre Hurtado (Bilbao 8105, La Reina)

Horario

Viernes, sábado y domingo, de 11:00 a 23:00

Entrada

$10.225 en ticketplus.cl

Un día de astronomía en Isla de Maipo

60 kilómetros al suroeste de Santiago, lejos de los edificios, avenidas y autopistas que encandilan la noche, el cielo todavía deja asomar a algunos de los astros que brillan a distancias siderales. En el estadio de Isla de Maipo, y con entrada liberada, desde el atardecer sabatino habrá astrónomos y divulgadores del cosmos que enseñarán a observar el firmamento, con telescopios disponibles para el público.

Dirección

Estadio Municipal (Jaime Guzmán 840, Isla de Maipo)

Horario

Sábado, de 18 a 23:00

Entrada

Gratuita

Títeres y marionetas internacionales en Independencia

Alex Brenner

Con su Tiny Desk, 31 minutos consiguió, una vez más, reivindicar el arte titiritero, oficio ancestral siempre amenazado por las nuevas tecnologías pero que, según 9 millones de visitas, todavía resulta conmovedor. Su vigencia también se demuestra en “La rebelión de los muñecos”, festival internacional de teatro de marionetas, que parte este fin de semana con la obra española La dernière danse de Brigitte. Inscripciones acá.

Dirección

Teatro Viajeinmóvil (Pasaje Adela 2151, Independencia)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

Aporte voluntario

Fotos análogas en Chillán

Jacques SIERPINSKI

El virus de infinitas imágenes que hoy nos infecta, ahora muchas de ellas artificiales, hace aún más valiosa a la fotografía análoga, una captura más espontánea y natural de la realidad. En Chillán la celebrarán, discutirán y exhibirán en FICHA, festival internacional con talleres, charlas y una gran exposición llamada “Esto es América”, abierta al público hasta el 30 de noviembre, con fotos de autores del continente.

Dirección

Teatro Municipal de Chillán (Dieciocho de septiembre 590, Chillán)

Horario

Sábado y domingo, de 9 a 13 y de 15 a 19:00

Entrada

Gratuita

Encuentro sobre jardines y paisajes

Mantener un jardín, lo saben quienes tienen esa suerte, no se trata solo de regar en las noches y cortar el pasto de repente. Un trabajo consistente se esconde detrás de rosales floridos, arbustos frondosos y plantas tan verdes como Hulk. Los secretos para que luzca sano, y además sea sostenible, los darán en Expo Jardines, evento capital sobre el tema en Chile. Suscriptores LA TERCERA tienen 25% de descuento.

Dirección

Lo Matta Cultural (Kennedy 9350, Vitacura)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 21:00

Entrada

$9.600 en clubdejardinesdechile.cl

Las mil cabezas de Carlos en el Municipal

70 años cumplió Carlos Cabezas en febrero, lo que también significa que lleva 40 años, desde que comenzó a tocar con su banda Electrodomésticos, componiendo, grabando y cantando música limítrofe, siempre en el provocador borde entre lo masivo y la vanguardia. La cúspide de los festejos será el sábado en el Teatro Municipal, donde el ovallino repasará sus múltiples proyectos, no sin pensar cada canción con una nueva cabeza.

Dirección

Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794, Santiago)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

Desde $35 mil en passline.com

Perreo a lo maldito en Espacio Riesco

El reggaetón, ese género que hace veinte años parecía una moda pasajera, se consolidó como mucho más que un ritmo bailable. Toda una cultura germinó a partir de su sonido crudo y directo, hoy transversal, que incluso provoca eventos nostálgicos como Perreolandia: una fiesta pensada para los adolescentes de anteayer, donde solo sonarán clásicos de la primera ola, como Daddy Yankee, Don Omar o R.K.M. & Ken Y.

Dirección

Espacio Riesco (Av El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado, desde las 21:00

Entrada

Desde $25 mil en passline.com

Maratón de yoga en el GAM

Francisca Razeto franraz@gmail.c

El yoga, como comer o rezar, es de esas raras actividades íntimas que es más fácil hacer con más gente que en soledad. Tener y ver al lado a otros estirándose e intentando contorsiones ayuda a perder el pudor y a dar lo mejor de uno. Eso entendieron en el GAM y este domingo dispondrán de sus mejores espacios para albergar 17 clases diferentes, con métodos como iyengar, vinyasa e integral. Gratis previa inscripción.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Domingo, desde las 10:00

Entrada

Gratis (inscripción en gam.cl)

La Roca ahora es una Máquina

Quienes crecieron viendo a La Roca en calzones, repartiendo patadas y codazos arriba de un ring de lucha libre, podrán ahora, sentados en el cine, revisitar de alguna forma ese pasado de golpes entre las cuerdas, porque el actor Dwayne Johnson, el hombre detrás del luchador, encarna en The Smashing Machine, su última película, a Mark Kerr, un campeón de artes marciales mixtas adicto a las drogas.

Dirección

Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2447, Providencia)

Horario

Domingo, 19:00

Entrada

$7.400 en cineplanet.cl