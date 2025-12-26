Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

Inti-Illimani cierra su gira en Providencia

El conjunto liderado por los hermanos Coulón no descansa en estas fiestas: al contrario, aprovechará el fin de año para terminar la gira con la que recorrieron Chile festejando sus 60 años de vida musical, siempre intensa y acontecida, todavía activa y con nuevas grabaciones a la vista. Este fin de semana darán tres conciertos seguidos en el Teatro Nescafé, con artistas invitados y un show de casi dos horas de duración.

Dirección

Teatro Nescafé (Manuel Montt 032, Providencia)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

Desde $30 mil en ticketmaster.cl

Fiesta del Sol en Puente Alto

El verano comenzará oficialmente en el sur de Santiago este sábado, con la Fiesta del Sol que organiza la Municipalidad de Puente Alto. Un festival familiar junto al río Maipo que tendrá a Los Pulentos, Ana Tijoux y Banda Conmoción tocando en vivo, además de otras bandas locales, juegos inflables para niñas y niños, foodtrucks y un ambiente relajado. ¡No olvidarse del agua ni del protector solar!

Dirección

Camino Internacional con Ejército Libertador, Puente Alto

Horario

Sábado, desde las 16:00

Entrada

Gratuita

La Gran Rueda gira otra vez en Viña

Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano SILVIA ALFAGEME

Parece que se volverá una tradición viñamarina pues por segundo verano consecutivo se instala, justo detrás del Casino, la Gran Rueda de la Fortuna, una estructura diseñada en Países Bajos que permite observar a 33 metros de altura la zona más estética de la ciudad: el Cerro Castillo, los edificios modernistas de Av. La Marina, el Muelle Vergara y el Castillo Wulff, además de asomarse, a lo lejos, los cerros de Valparaíso.

Dirección

Costanera Av. Perú (Av. Perú 100, Viña)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 00:00

Entrada

Desde $5 mil en puntoticket.com

Musical de musicales en Las Condes

Natalia Espina Lopez

Buena parte de la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes consiste en musicales, un género cada vez más popular entre el público santiaguino, necesitado de emociones positivas. Un concentrado de ellas estará en el concierto para celebrar sus 15 años de historia, que reunirá, a través de canciones de Cats, Chicago o Cabaret, a una orquesta de 40 músicos con cantantes como Francisca Walker, Amaya Forch y C-Funk

Dirección

Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3300, Las Condes)

Horario

Sábado, 17 y 20:00

Entrada

Gratuita (reserva en tmlascondes.cl)

Una expo sobre las historias de los objetos cotidianos

El Museo Histórico Nacional y la sombrerería Donde Golpea el Monito —la tienda más antigua del centro de Santiago— se unieron para montar esta exposición, una muestra de objetos cotidianos, en su momento comunes y corrientes, pero que hoy cuentan cómo era la vida hace 30, 50 u 80 años. Desde juguetes hasta prendas de vestir, herramientas o adornos, cada uno cuenta una historia y contrasta con nuestro tecnologizado presente.

Dirección

Donde Golpea el Monito (21 de Mayo 707, Santiago)

Horario

Sábado, de 10:15 a 14:00

Entrada

Gratuita

Una comedia obsesivamente compulsiva

La mayoría de las salas de teatro se tomará un receso hasta el 2026, pero no Las Tablas, el coqueto escenario de Roberto Nicolini a los pies del San Cristóbal, en el barrio Bellavista. Ahí se presentará TOCTOC, escrita por el francés Laurent Baffie, una comedia sobre el trastorno obsesivo compulsivo muy exitosa en España y Argentina, y que en esta sala, bajo la dirección de Nicolini, se ha mantenido en cartelera desde abril.

Dirección

Teatro Las Tablas (Crucero Exeter 0250, Providencia)

Horario

Sábado, 19:30

Entrada

$16 mil en atrapalo.cl

Cristóbal Briceño presenta (otro disco) con show acústico

No hay año ocioso para Briceño, autor inagotable que cierra este 2025, en el que otra vez tocó tanto como compuso, con una presentación en solitario, donde seguramente abundarán tanto las canciones, propias y ajenas, como las tallas y reflexiones. En el show aprovechará de lanzar 40, disco compilatorio con cuatro decenas de sus temas, una amplia pero a la vez pequeña muestra de su inmenso catálogo.

Dirección

Sala Epicentro (Huérfanos 786, Santiago)

Horario

Sábado, 20:00

Entrada

$20 mil en passline.com

Ir a un bosque en medio de la ciudad

Bosque-Santiago-16-ok.jpg la-tercera

La experiencia natural más intensa y al mismo tiempo cercana que se puede tener en la capital es la del Parque Bosque Santiago, ubicado al nororiente de la Ciudad Empresarial. Es el primer Centro de Educación Ambiental al aire libre, por lo que todos sus senderos están diseñados para salir con algún aprendizaje. Sus humedales, aunque artificiales, hacen el paseo mucho más fresco y relajado.

Dirección

Parque Bosque Santiago (La Pirámide 6000, Huechuraba)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

La mejor película del año llega al final

En realidad, poco importa si un film es mejor que otro: lo que interesa es que todavía se hagan buenas películas y se puedan ver en el cine, una experiencia en serio peligro de extinción. Por ahora, merece la pena vivirla con Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, una delicada historia sobre un padre, unas hijas y los sacrificios que exigen el arte y el amor, quizá la balanza más difícil de equilibrar.

Dirección

Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2447, Providencia)

Horario

Domingo, 19:10

Entrada

$7.600 en cineplanet.cl