Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
Una de las mejores películas del año, un festival al sur de Santiago, conocer un bosque en la ciudad y mucho más: revisa nuestra selección de panoramas para el último fin de semana del año. ¡Muchos son gratis!
Inti-Illimani cierra su gira en Providencia
El conjunto liderado por los hermanos Coulón no descansa en estas fiestas: al contrario, aprovechará el fin de año para terminar la gira con la que recorrieron Chile festejando sus 60 años de vida musical, siempre intensa y acontecida, todavía activa y con nuevas grabaciones a la vista. Este fin de semana darán tres conciertos seguidos en el Teatro Nescafé, con artistas invitados y un show de casi dos horas de duración.
Dirección
Teatro Nescafé (Manuel Montt 032, Providencia)
Horario
Sábado, 20:00
Entrada
Desde $30 mil en ticketmaster.cl
Fiesta del Sol en Puente Alto
El verano comenzará oficialmente en el sur de Santiago este sábado, con la Fiesta del Sol que organiza la Municipalidad de Puente Alto. Un festival familiar junto al río Maipo que tendrá a Los Pulentos, Ana Tijoux y Banda Conmoción tocando en vivo, además de otras bandas locales, juegos inflables para niñas y niños, foodtrucks y un ambiente relajado. ¡No olvidarse del agua ni del protector solar!
Dirección
Camino Internacional con Ejército Libertador, Puente Alto
Horario
Sábado, desde las 16:00
Entrada
Gratuita
La Gran Rueda gira otra vez en Viña
Parece que se volverá una tradición viñamarina pues por segundo verano consecutivo se instala, justo detrás del Casino, la Gran Rueda de la Fortuna, una estructura diseñada en Países Bajos que permite observar a 33 metros de altura la zona más estética de la ciudad: el Cerro Castillo, los edificios modernistas de Av. La Marina, el Muelle Vergara y el Castillo Wulff, además de asomarse, a lo lejos, los cerros de Valparaíso.
Dirección
Costanera Av. Perú (Av. Perú 100, Viña)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 00:00
Entrada
Desde $5 mil en puntoticket.com
Musical de musicales en Las Condes
Buena parte de la cartelera del Teatro Municipal de Las Condes consiste en musicales, un género cada vez más popular entre el público santiaguino, necesitado de emociones positivas. Un concentrado de ellas estará en el concierto para celebrar sus 15 años de historia, que reunirá, a través de canciones de Cats, Chicago o Cabaret, a una orquesta de 40 músicos con cantantes como Francisca Walker, Amaya Forch y C-Funk
Dirección
Teatro Municipal Las Condes (Apoquindo 3300, Las Condes)
Horario
Sábado, 17 y 20:00
Entrada
Gratuita (reserva en tmlascondes.cl)
Una expo sobre las historias de los objetos cotidianos
El Museo Histórico Nacional y la sombrerería Donde Golpea el Monito —la tienda más antigua del centro de Santiago— se unieron para montar esta exposición, una muestra de objetos cotidianos, en su momento comunes y corrientes, pero que hoy cuentan cómo era la vida hace 30, 50 u 80 años. Desde juguetes hasta prendas de vestir, herramientas o adornos, cada uno cuenta una historia y contrasta con nuestro tecnologizado presente.
Dirección
Donde Golpea el Monito (21 de Mayo 707, Santiago)
Horario
Sábado, de 10:15 a 14:00
Entrada
Gratuita
Una comedia obsesivamente compulsiva
La mayoría de las salas de teatro se tomará un receso hasta el 2026, pero no Las Tablas, el coqueto escenario de Roberto Nicolini a los pies del San Cristóbal, en el barrio Bellavista. Ahí se presentará TOCTOC, escrita por el francés Laurent Baffie, una comedia sobre el trastorno obsesivo compulsivo muy exitosa en España y Argentina, y que en esta sala, bajo la dirección de Nicolini, se ha mantenido en cartelera desde abril.
Dirección
Teatro Las Tablas (Crucero Exeter 0250, Providencia)
Horario
Sábado, 19:30
Entrada
$16 mil en atrapalo.cl
Cristóbal Briceño presenta (otro disco) con show acústico
No hay año ocioso para Briceño, autor inagotable que cierra este 2025, en el que otra vez tocó tanto como compuso, con una presentación en solitario, donde seguramente abundarán tanto las canciones, propias y ajenas, como las tallas y reflexiones. En el show aprovechará de lanzar 40, disco compilatorio con cuatro decenas de sus temas, una amplia pero a la vez pequeña muestra de su inmenso catálogo.
Dirección
Sala Epicentro (Huérfanos 786, Santiago)
Horario
Sábado, 20:00
Entrada
$20 mil en passline.com
Ir a un bosque en medio de la ciudad
La experiencia natural más intensa y al mismo tiempo cercana que se puede tener en la capital es la del Parque Bosque Santiago, ubicado al nororiente de la Ciudad Empresarial. Es el primer Centro de Educación Ambiental al aire libre, por lo que todos sus senderos están diseñados para salir con algún aprendizaje. Sus humedales, aunque artificiales, hacen el paseo mucho más fresco y relajado.
Dirección
Parque Bosque Santiago (La Pirámide 6000, Huechuraba)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 19:00
Entrada
Gratuita
La mejor película del año llega al final
En realidad, poco importa si un film es mejor que otro: lo que interesa es que todavía se hagan buenas películas y se puedan ver en el cine, una experiencia en serio peligro de extinción. Por ahora, merece la pena vivirla con Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, una delicada historia sobre un padre, unas hijas y los sacrificios que exigen el arte y el amor, quizá la balanza más difícil de equilibrar.
Dirección
Cineplanet Costanera (Andrés Bello 2447, Providencia)
Horario
Domingo, 19:10
Entrada
$7.600 en cineplanet.cl
