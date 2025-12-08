VOTA INFORMADO por $1100
    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    La temporada pasada más de 105.000 personas visitaron la atracción ubicada frente al casino de la ciudad.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano SILVIA ALFAGEME

    La Gran Rueda regresó este jueves 4 de diciembre a la Avenida Perú, en pleno borde costero de Viña del Mar, para transformarse nuevamente en uno de los panoramas protagonistas del verano 2025-2026.

    La atracción –una estructura neerlandesa de 33 metros de altura– funcionará hasta el 1 de marzo, ofreciendo vistas panorámicas del borde costero y del patrimonio urbano de la Ciudad Jardín.

    La iniciativa, impulsada por la productora Street Machine junto a la Municipalidad de Viña del Mar, busca consolidar a la comuna como un destino competitivo a nivel regional.

    “Qué mejor que partir este verano con la llegada nuevamente de la Gran Rueda, un proyecto que ha vigorizado una época estival tremenda en la ciudad”, dijo la alcaldesa Macarena Ripamonti durante el lanzamiento.

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano SILVIA ALFAGEME

    Viña del Mar busca posicionarse en Latinoamérica

    La autoridad municipal destacó que el último verano movilizó a 105.000 personas a la Gran Rueda.

    “Esperamos que nuevamente sea un evento que pueda atraer a un público turístico que venga a compartir a la ciudad”, señaló Ripamonti.

    La atracción forma parte de una estrategia mayor para posicionar a Viña del Mar dentro de la región.

    “Nosotros ya no estamos rankeando con otras ciudades de Chile, estamos apuntando a otras ciudades de Latinoamérica”, afirmó la alcaldesa.

    Desde Street Machine, su director de operaciones, Fernando López, aseguró que la rueda ya es parte de la identidad turística local.

    “Tengo la sensación clara de que La Rueda tiene apellido Viña, que de alguna forma ha sido adoptada por los viñamarinos. De hecho se convirtió en una postal del verano”, dijo López.

    La experiencia y vistas desde la altura

    En su día de lanzamiento, La Tercera tuvo la oportunidad de ser parte de los primeros recorridos de esta atracción y estas son las principales vistas a las que prestarle atención:

    La Gran Rueda permite ver hacia el sur íconos como el Castillo Wulff, el restaurante Cap Ducal, la desembocadura del Estero Marga Marga y el palacio presidencial Cerro Castillo.

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Además, en días despejados se puede apreciar la costa y cerros de Valparaíso.

    Hacia la orientación norte, desde sus alturas se puede apreciar todo el borde costero que incluye el Muelle Vergara, la recta Las Salinas y, a lo lejos, los edificios del sector de Reñaca y Concón.

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    “La experiencia incluye una guía cultural de los grandes hitos que se podrán apreciar desde las alturas, permitiendo a los visitantes conocer y entender mejor la historia de Viña del Mar y Valparaíso”, señalaron desde Street Machine.

    López adelantó que la noche de Año Nuevo volverá a ser uno de los momentos más demandados: “Es un espectáculo ver todo el show pirotécnico desde las alturas. La Rueda iluminada con la pirotecnia atrás fue una tremenda postal de Año Nuevo”.

    Precios y entradas

    Las entradas van desde los $5.000 se venden a través de PuntoTicket y en los tótems del recinto. El sistema funciona por turnos de una hora, con acceso por orden de llegada dentro del bloque seleccionado.

    Hay cabinas para sillas de ruedas, acceso sin costo para niños bajo 80 centímetros de estatura y la opción de subir con mascotas adquiriendo una cabina completa.

    En esta nota de La Tercera, se detallan todos los horarios y precios que tendrá esta atracción durante el verano en Viña del Mar.

    Un verano con grandes eventos y foco en seguridad

    La alcaldesa destacó que esta edición coincide con una oferta estival amplia que incluye el regreso de 31 Minutos a la Quinta Vergara, un show de Diplo en Sausalito, conciertos en el Teatro Municipal y el infaltable Festival de Viña del Mar.

    Para enfrentar el aumento de visitantes –que, según la jefa comunal, puede superar el millón y medio de personas flotantes al año– se reforzarán las medidas de seguridad y vigilancia.

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano SILVIA ALFAGEME

    “Tendremos una base operativa permanente de 24 horas con servicios de seguridad a 100 metros de distancia (de la rueda), renovaciones de infraestructura y más cámaras de televigilancia (300 recién inauguradas)”.

    Además, Ripamonti añadió que la planificación incluye coordinación con Carabineros, la Armada y el Ministerio de Seguridad Pública: “Estamos preparados (…) somos muy estrictos en cuanto a la seguridad y al control del orden público”.

    Más sobre:Viña del MarLa Gran RuedaViñaVeranoAtraccionesPanoramasTendenciasMacarena RipamontiStreet MachineChileRueda de la fortuna

